Online αγορές: ένας οδηγός για να παραγγέλνεις σωστά

Όταν τα παπούτσια επιστρέφονται σε εμάς, αναζητούμε τρόπους για να επεκτείνουμε τη διάρκεια ζωής τους, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Move to Zero. Αναφερόμαστε, φυσικά, στο ταξίδι μας προς την επίτευξη μηδενικών εκπομπών άνθρακα και απορριμμάτων, προκειμένου να συμβάλλουμε στην προστασία του μέλλοντος του αθλητισμού. Αν είναι σε καλή κατάσταση, με μικρές φθορές και ατέλειες, τα καθαρίζουμε, τα απολυμαίνουμε και τα ανακατασκευάζουμε στο χέρι, προτού τα ξαναβάλουμε στα ράφια του καταστήματος, ώστε να γίνουν το νέο αγαπημένο ζευγάρι κάποιου άλλου ατόμου, σε μειωμένη τιμή. Η αγορά αυτού του ανακατασκευασμένου προϊόντος παρατείνει τη διάρκεια ζωής του, επιτρέποντάς του να φορεθεί για λίγο ακόμη, αντί να καταλήξει στη χωματερή.