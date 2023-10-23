Online αγορές: ένας οδηγός για να παραγγέλνεις σωστά

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΟΥ
Move to Zero
Γρήγορος οδηγός για σωστές παραγγελίες
Γνωρίζεις τον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν οι επιστροφές; Επιλέγοντας τα σωστά προϊόντα την πρώτη φορά, όχι μόνο εξοικονομείς χρόνο και προσπάθεια, αλλά μπορείς να τα απολαύσεις μόλις τα παραλάβεις.
Δες τα στοιχεία προϊόντος
Βρήκες κάτι που σου αρέσει; Στη σελίδα του προϊόντος, μπορείς να κάνεις κλικ στην επιλογή "Προβολή λεπτομερειών προϊόντος" για να μάθεις περισσότερα για αυτό πριν το αγοράσεις. Εκεί μπορείς να βρεις τα πάντα, από τα υλικά του προϊόντος μέχρι τις οδηγίες πλυσίματος και τα πλεονεκτήματά του, που θα σε βοηθήσουν να διαπιστώσεις αν σου κάνει, πριν ξεκινήσει τη διαδρομή του προς την πόρτα σου.
Οδηγοί μεγεθών
Το σωστό μέγεθος μπορεί να κάνει πραγματικά τη διαφορά, οτιδήποτε και αν αγοράζεις. Το κάθε άτομο έχει τον δικό του σωματότυπο. Δες, λοιπόν, μερικές συμβουλές για να βρεις την ιδανική εφαρμογή όταν αναζητάς παπούτσια, ρούχα ή οτιδήποτε άλλο.
Έλεγξε προσεκτικά το ρούχο
Όταν αναζητάς την κατάλληλη εφαρμογή για κάποιο ρούχο, η ενότητα "Μέγεθος και εφαρμογή" είναι το ιδανικό μέρος για να ξεκινήσεις. Αναφέρει το ύψος και το μέγεθος του μοντέλου, για να σε βοηθήσει να φανταστείς πώς θα ταιριάζει πάνω σου το προϊόν. Έλεγξε τον πίνακα μεγεθών για περισσότερες λεπτομέρειες ή σύγκρινε το μέγεθος με εκείνο των προϊόντων που έχεις ήδη. Αν εξακολουθείς να έχεις αμφιβολίες, μπορείς επίσης να επισκεφτείς ένα κατάστημα Nike για να δοκιμάσεις το ρούχο.
Πώς να επιλέξεις παπούτσια με τη σωστή εφαρμογή
Αν αναζητάς ένα παπούτσι με σωστή εφαρμογή, μπορείς να ελέγξεις το μέγεθος των ζευγαριών που έχεις ήδη ή να μετρήσεις το πέλμα σου και να το συγκρίνεις με τον πίνακα μεγεθών. Επισκέψου ένα κατάστημα Nike κοντά σου για να δοκιμάσεις στην πράξη τα παπούτσια και για να λάβεις βοήθεια από έναν Store Athlete.
Όσον αφορά τις επιστροφές
Αν και αναμφίβολα είναι πολύ πρακτικό να μπορείς να επιστρέφεις ένα είδος που δεν θέλεις να κρατήσεις, θα λάβεις πιο εύκολα άμεση υποστήριξη για να βρεις το σωστό μέγεθος και εφαρμογή αν επισκεφτείς προσωπικά ένα κατάστημα. Βρες ένα κατάστημα Nike παρακάτω για να συμβουλευτείς έναν από τους Store Athlete μας.
Δώσε νέα πνοή σε μεταχειρισμένα παπούτσια που βρίσκονται σε καλή κατάσταση
Όταν τα παπούτσια επιστρέφονται σε εμάς, αναζητούμε τρόπους για να επεκτείνουμε τη διάρκεια ζωής τους, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Move to Zero. Αναφερόμαστε, φυσικά, στο ταξίδι μας προς την επίτευξη μηδενικών εκπομπών άνθρακα και απορριμμάτων, προκειμένου να συμβάλλουμε στην προστασία του μέλλοντος του αθλητισμού. Αν είναι σε καλή κατάσταση, με μικρές φθορές και ατέλειες, τα καθαρίζουμε, τα απολυμαίνουμε και τα ανακατασκευάζουμε στο χέρι, προτού τα ξαναβάλουμε στα ράφια του καταστήματος, ώστε να γίνουν το νέο αγαπημένο ζευγάρι κάποιου άλλου ατόμου, σε μειωμένη τιμή. Η αγορά αυτού του ανακατασκευασμένου προϊόντος παρατείνει τη διάρκεια ζωής του, επιτρέποντάς του να φορεθεί για λίγο ακόμη, αντί να καταλήξει στη χωματερή.