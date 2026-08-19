Τουλάχιστον 50% βιώσιμα υλικά - Ρούχα
Αυτά τα προϊόντα διαθέτουν τουλάχιστον 50% οργανικό βαμβάκι και ανακυκλωμένο πολυέστερ ή συνδυασμό οργανικού βαμβακιού και ανακυκλωμένου πολυέστερ. Το οργανικό βαμβάκι καλλιεργείται χωρίς συνθετικά χημικά και χρησιμοποιείται λιγότερο νερό σε σύγκριση με το βαμβάκι συμβατικής καλλιέργειας, ενώ το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τα απόβλητα και το αποτύπωμα άνθρακα.
Είμαστε παθιασμένοι με τα υλικά των προϊόντων μας, ώστε να νιώθεις υπέροχα όταν τα φοράς. Εξετάζουμε τον τρόπο καλλιέργειας, συλλογής και επεξεργασίας κάθε υλικού για τη δημιουργία των προϊόντων μας χωρίς συμβιβασμούς. Εστιάζουμε στα υλικά που χρησιμοποιούμε περισσότερο, όπως το πολυέστερ και το βαμβάκι. Το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τα απόβλητα και τις εκπομπές άνθρακα κατά περίπου 30% σε σύγκριση με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Επιπλέον, για το οργανικό βαμβάκι χρησιμοποιείται λιγότερο νερό και χημικά σε σύγκριση με το βαμβάκι συμβατικής καλλιέργειας. Έτσι, απολαμβάνεις την ίδια εκπληκτική ποιότητα και υψηλές επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο για το περιβάλλον.
Μάθε περισσότερα για τη βιωσιμότητα στη Nike και ενημερώσου για τις προσπάθειές μας να κατασκευάζουμε προϊόντα με υπευθυνότητα και να συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος όπου ζούμε και παίζουμε.