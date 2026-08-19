Τουλάχιστον 20% ανακυκλωμένα υλικά

Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite Σακίδιο (32 L)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Varsity Elite
Σακίδιο (32 L)
79,99 €
Nike Dunk Low Retro
Nike Dunk Low Retro Ανδρικά παπούτσια
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Dunk Low Retro
Ανδρικά παπούτσια
119,99 €
Nike Unlimited
Nike Unlimited Ανδρικό ευέλικτο παντελόνι cargo Dri-FIT
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Unlimited
Ανδρικό ευέλικτο παντελόνι cargo Dri-FIT
Έκπτωση 30%
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Γυναικείο σορτς 13 cm (μεγάλα μεγέθη)
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pro 365
Γυναικείο σορτς 13 cm (μεγάλα μεγέθη)
Έκπτωση 30%
Εκτός έδρας Μπαρτσελόνα 2026/27 Stadium
Εκτός έδρας Μπαρτσελόνα 2026/27 Stadium Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Kobe Dri-FIT Replica
Εξατομίκευση
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Εκτός έδρας Μπαρτσελόνα 2026/27 Stadium
Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Kobe Dri-FIT Replica
109,99 €
Nike Pro
Nike Pro Γυναικείο crop κολάν μεσαίου καβάλου με φάσες από διχτυωτό υλικό
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pro
Γυναικείο crop κολάν μεσαίου καβάλου με φάσες από διχτυωτό υλικό
Έκπτωση 30%
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Ανδρικά αδιάβροχα παπούτσια για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Ανδρικά αδιάβροχα παπούτσια για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο
Έκπτωση 30%
Εκτός έδρας Μπαρτσελόνα 2026/27 Stadium
Εκτός έδρας Μπαρτσελόνα 2026/27 Stadium Ποδοσφαιρική φανέλα Kobe Dri-FIT Replica για μεγάλα παιδιά
Εξατομίκευση
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Εκτός έδρας Μπαρτσελόνα 2026/27 Stadium
Ποδοσφαιρική φανέλα Kobe Dri-FIT Replica για μεγάλα παιδιά
84,99 €
Φλις Nike Studio μεσαίου βάρους
Φλις Nike Studio μεσαίου βάρους Γυναικείο φούτερ με κουκούλα σε φαρδιά γραμμή
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Ανακυκλωμένα υλικά
Φλις Nike Studio μεσαίου βάρους
Γυναικείο φούτερ με κουκούλα σε φαρδιά γραμμή
64,99 €
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Ανδρικό φούτερ Dri-FIT με κουκούλα
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Sport Crossover
Ανδρικό φούτερ Dri-FIT με κουκούλα
Έκπτωση 30%
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Γυναικεία παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
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Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Vomero 18
Γυναικεία παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
159,99 €
Δεύτερη εναλλακτική εμφάνιση Παρί Σεν Ζερμέν Strike
Δεύτερη εναλλακτική εμφάνιση Παρί Σεν Ζερμέν Strike Ανδρική ποδοσφαιρική μπλούζα προπόνησης Jordan Dri-FIT
Ανακυκλωμένα υλικά
Δεύτερη εναλλακτική εμφάνιση Παρί Σεν Ζερμέν Strike
Ανδρική ποδοσφαιρική μπλούζα προπόνησης Jordan Dri-FIT
Έκπτωση 30%
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Γυναικεία παπούτσια με ανακλαστικές λεπτομέρειες
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Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike V5 RNR
Γυναικεία παπούτσια με ανακλαστικές λεπτομέρειες
89,99 €
Nike DNA
Nike DNA Σορτς μπάσκετ 13 cm για μεγάλα παιδιά
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike DNA
Σορτς μπάσκετ 13 cm για μεγάλα παιδιά
39,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Ανδρικά παπούτσια
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike V5 RNR
Ανδρικά παπούτσια
84,99 €
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Κολάν για μεγάλα κορίτσια
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Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Pro Dri-FIT
Κολάν για μεγάλα κορίτσια
37,99 €
Εντός έδρας Μπαρτσελόνα 2026/27 Stadium
Εντός έδρας Μπαρτσελόνα 2026/27 Stadium Ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Replica για μεγάλα παιδιά
Εξατομίκευση
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Εντός έδρας Μπαρτσελόνα 2026/27 Stadium
Ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Replica για μεγάλα παιδιά
84,99 €
Nike Pro
Nike Pro Γυναικείο κολάν μεσαίου ύψους με φάσες από διχτυωτό υλικό
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pro
Γυναικείο κολάν μεσαίου ύψους με φάσες από διχτυωτό υλικό
Έκπτωση 30%
Nike Pegasus 42 "Keely Hodgkinson"
Nike Pegasus 42 "Keely Hodgkinson" Γυναικεία παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
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Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pegasus 42 "Keely Hodgkinson"
Γυναικεία παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
149,99 €
Nike One Classic
Nike One Classic Γυναικείο tank top Dri-FIT
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike One Classic
Γυναικείο tank top Dri-FIT
29,99 €
Nike Swift Butterfly
Nike Swift Butterfly Γυναικείο αμάνικο T-Shirt Dri-FIT για τρέξιμο
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Swift Butterfly
Γυναικείο αμάνικο T-Shirt Dri-FIT για τρέξιμο
42,99 €
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Γυναικείο παντελόνι
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Brooklyn
Γυναικείο παντελόνι
59,99 €
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Ποδοσφαιρικά παπούτσια για φυσικές σκληρές επιφάνειες
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Phantom 6 Low Elite
Ποδοσφαιρικά παπούτσια για φυσικές σκληρές επιφάνειες
269,99 €
Nike Crossover
Nike Crossover Γυναικείο σορτς μπάσκετ Dri-FIT 13 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Crossover
Γυναικείο σορτς μπάσκετ Dri-FIT 13 cm
54,99 €
Φλις Nike Studio μεσαίου βάρους
Φλις Nike Studio μεσαίου βάρους Γυναικεία μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος σε φαρδιά γραμμή
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Φλις Nike Studio μεσαίου βάρους
Γυναικεία μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος σε φαρδιά γραμμή
69,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Γυναικείο σορτς 21 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Pro 365
Γυναικείο σορτς 21 cm
Έκπτωση 29%
Nike Academy
Nike Academy Ανδρικό ποδοσφαιρικό σορτς Dri-FIT
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Academy
Ανδρικό ποδοσφαιρικό σορτς Dri-FIT
Έκπτωση 30%
Nike
Nike Ανδρικό T-Shirt προπόνησης Dri-FIT
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Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike
Ανδρικό T-Shirt προπόνησης Dri-FIT
24,99 €
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Παπούτσια για κλειστά γήπεδα για μεγάλα παιδιά
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Omni Multi-Court
Παπούτσια για κλειστά γήπεδα για μεγάλα παιδιά
Έκπτωση 30%
Nike DNA Academy
Nike DNA Academy Ανδρικό σορτς μπάσκετ Dri-FIT 20 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike DNA Academy
Ανδρικό σορτς μπάσκετ Dri-FIT 20 cm
34,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 7/8 για τρέξιμο
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Tempo
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν 7/8 για τρέξιμο
59,99 €
Nike
Nike Σακίδιο για μεγάλα παιδιά (20 L)
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Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike
Σακίδιο για μεγάλα παιδιά (20 L)
34,99 €
Εντός έδρας Μπαρτσελόνα 2026/27 Stadium
Εντός έδρας Μπαρτσελόνα 2026/27 Stadium Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Replica
Εξατομίκευση
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Εντός έδρας Μπαρτσελόνα 2026/27 Stadium
Ανδρική ποδοσφαιρική φανέλα Nike Dri-FIT Replica
109,99 €
Nike Pro
Nike Pro Σορτς για κορίτσια
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Pro
Σορτς για κορίτσια
27,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Φόρμα Dri-FIT με κουκούλα για μεγάλα παιδιά
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Sportswear
Φόρμα Dri-FIT με κουκούλα για μεγάλα παιδιά
Έκπτωση 30%
Jordan Dri-FIT Sport
Jordan Dri-FIT Sport Σορτς με ρόμβους
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Dri-FIT Sport
Σορτς με ρόμβους
49,99 €
Nike Quest 7
Nike Quest 7 Ανδρικά παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Quest 7
Ανδρικά παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο
79,99 €
Nike One
Nike One Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας 13 cm
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Ανακυκλωμένα υλικά
Nike One
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς ποδηλασίας 13 cm
29,99 €
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite Εμπριμέ σακίδιο (32 L)
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Varsity Elite
Εμπριμέ σακίδιο (32 L)
84,99 €
Nike One
Nike One Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς Dri-FIT 2 σε 1 8 cm
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike One
Γυναικείο ψηλόμεσο σορτς Dri-FIT 2 σε 1 8 cm
44,99 €
Δεύτερη εναλλακτική εμφάνιση Παρί Σεν Ζερμέν Strike
Δεύτερη εναλλακτική εμφάνιση Παρί Σεν Ζερμέν Strike Ανδρική ποδοσφαιρική κοντομάνικη μπλούζα Jordan Dri-FIT
Ανακυκλωμένα υλικά
Δεύτερη εναλλακτική εμφάνιση Παρί Σεν Ζερμέν Strike
Ανδρική ποδοσφαιρική κοντομάνικη μπλούζα Jordan Dri-FIT
Έκπτωση 30%
Jordan Sport
Jordan Sport Ανδρικό υφαντό σορτς Dri-FIT με ρόμβους
Ανακυκλωμένα υλικά
Jordan Sport
Ανδρικό υφαντό σορτς Dri-FIT με ρόμβους
Έκπτωση 30%
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Αθλητικός ρυθμιζόμενος στηθόδεσμος με ενίσχυση
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Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Indy Light Support
Αθλητικός ρυθμιζόμενος στηθόδεσμος με ενίσχυση
Έκπτωση 29%
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy Ποδοσφαιρικά παπούτσια ψηλού προφίλ για διαφορετικές επιφάνειες για μεγάλα παιδιά
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Ποδοσφαιρικά παπούτσια ψηλού προφίλ για διαφορετικές επιφάνειες για μεγάλα παιδιά
74,99 €
Nike Form
Nike Form Ανδρικό ευέλικτο παντελόνι Dri-FIT που στενεύει προς τα κάτω
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Form
Ανδρικό ευέλικτο παντελόνι Dri-FIT που στενεύει προς τα κάτω
64,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Ανδρικό φλις σορτς μπάσκετ από French Terry Dri-FIT ύφασμα 20 cm
Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Standard Issue
Ανδρικό φλις σορτς μπάσκετ από French Terry Dri-FIT ύφασμα 20 cm
69,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Γυναικείο tank top Dri-FIT για τρέξιμο
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike Tempo
Γυναικείο tank top Dri-FIT για τρέξιμο
29,99 €
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν με κανονικό μήκος
+1
Κορυφαίο σε πωλήσεις
Nike One Seamless Front
Γυναικείο ψηλόμεσο κολάν με κανονικό μήκος
49,99 €

Τουλάχιστον 50% βιώσιμα υλικά - Ρούχα

Αυτά τα προϊόντα διαθέτουν τουλάχιστον 50% οργανικό βαμβάκι και ανακυκλωμένο πολυέστερ ή συνδυασμό οργανικού βαμβακιού και ανακυκλωμένου πολυέστερ. Το οργανικό βαμβάκι καλλιεργείται χωρίς συνθετικά χημικά και χρησιμοποιείται λιγότερο νερό σε σύγκριση με το βαμβάκι συμβατικής καλλιέργειας, ενώ το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τα απόβλητα και το αποτύπωμα άνθρακα.

Είμαστε παθιασμένοι με τα υλικά των προϊόντων μας, ώστε να νιώθεις υπέροχα όταν τα φοράς. Εξετάζουμε τον τρόπο καλλιέργειας, συλλογής και επεξεργασίας κάθε υλικού για τη δημιουργία των προϊόντων μας χωρίς συμβιβασμούς. Εστιάζουμε στα υλικά που χρησιμοποιούμε περισσότερο, όπως το πολυέστερ και το βαμβάκι. Το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τα απόβλητα και τις εκπομπές άνθρακα κατά περίπου 30% σε σύγκριση με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Επιπλέον, για το οργανικό βαμβάκι χρησιμοποιείται λιγότερο νερό και χημικά σε σύγκριση με το βαμβάκι συμβατικής καλλιέργειας. Έτσι, απολαμβάνεις την ίδια εκπληκτική ποιότητα και υψηλές επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο για το περιβάλλον.

Μάθε περισσότερα για τη βιωσιμότητα στη Nike και ενημερώσου για τις προσπάθειές μας να κατασκευάζουμε προϊόντα με υπευθυνότητα και να συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος όπου ζούμε και παίζουμε.