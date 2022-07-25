4 συμβουλές για προπόνηση με λάστιχο αντίστασης

Τα λάστιχα αντίστασης κάνουν τους μύες σου να γυμνάζονται για περισσότερη ώρα

Για να δημιουργήσεις ένταση, η οποία είναι παρόμοια με αυτήν που δημιουργούν τα βάρη, απλώς τέντωσε το λάστιχο αντίστασης. Όσο πιο πολύ το τεντώνεις, τόσο πιο πολλή ένταση δημιουργείς. Σε αντίθεση με τα ελεύθερα βάρη, τα λάστιχα αντίστασης παρέχουν ένταση καθ' όλο το σύνολο μιας επανάληψης, προκαλώντας τους μύες να δουλέψουν για περισσότερο διάστημα, λέει η Zeena Hernandez, φυσικοθεραπεύτρια και ιδιοκτήτρια του Good Reps Physical Therapy στη Νέα Υόρκη.



Ως παράδειγμα, αναφέρει τις κάμψεις δικεφάλων: αν τις έκανες με βαράκια, οι μύες σου θα δούλευαν καθώς σήκωνες τα βάρη και μετά θα επαναπαύονταν λόγω της βαρύτητας καθώς τα κατέβαζες και προετοιμαζόσουν για την επόμενη επανάληψη. Ωστόσο, όταν κάνεις κάμψεις με το λάστιχο αντίστασης περασμένο κάτω από τα πόδια σου και κρατώντας τα άκρα του λάστιχου στα χέρια σου, οι μύες στους άνω βραχίονες νιώθουν αντίσταση σε όλη τη διάρκεια της επανάληψης, επειδή τώρα πρέπει να γυμνάζεσαι κόντρα στη βαρύτητα προκειμένου να διατηρήσεις τον έλεγχο και να μην σου φύγει το λάστιχο.



Απαιτούν περισσότερη προσπάθεια από τον κορμό σου

Ακόμα και αν πιστεύεις ότι εστιάζεις όλη την ενέργεια της άσκησης στα πόδια σου, για παράδειγμα, τα λάστιχα αντίστασης αναγκάζουν τον κορμό σου να γυμνάζεται κάνοντας υπερωρίες. "Η ανάγκη ελέγχου του λάστιχου αντίστασης καθ' όλη τη διάρκεια της άσκησης σημαίνει ότι πρέπει να ενεργοποιήσεις όλους τους μύες σταθεροποίησης στον κορμό σου περισσότερο από ό,τι αν έκανες προπόνηση με βαράκια", λέει η Nike Master Trainer Flor Beckmann. Ανάλογα με την κίνηση, μπορείς να ενεργοποιήσεις και κάποιους μικροσκοπικούς μύες στο επάνω και το κάτω μέρος του σώματός σου, που δεν χρησιμοποιούνται συχνά, ώστε να διατηρήσεις τον έλεγχο.



Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχεδόν σε κάθε πρόγραμμα προπόνησης

Τα λάστιχα αντίστασης μπορούν επίσης να σε βοηθήσουν στην ενδυνάμωση έπειτα από έναν τραυματισμό, χωρίς να επιβαρύνουν υπερβολικά τους μύες, λέει η Hernandez. Ορισμένα μάλιστα (ιδίως τα εξαιρετικά ελαστικά με το μεγάλο άνοιγμα αντί για τα πιο σφιχτά "μίνι λάστιχα", τα οποία είναι κυκλικά και συνήθως η διάμετρός τους δεν ξεπερνάει τα 30 εκατοστά), είναι ιδανικά για τόνωση της ευκινησίας και της ισορροπίας, προσθέτει η Beckmann. Επίσης, μπορούν να λειτουργήσουν ως αντίσταση για πιο απαιτητικές ασκήσεις, όπως είναι οι έλξεις και τα καθίσματα με έκταση ποδιού, αναφέρει η Beckmann, καθώς μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις ως βοήθημα. (Μια γρήγορη αναζήτηση στο Google για " ____ με λάστιχα αντίστασης" θα σου δείξει πώς γίνεται. Απλώς φρόντισε να λάβεις οδηγίες από έναν πιστοποιημένο προπονητή ή φυσικοθεραπευτή).



Φυσικά, παρόλο που έχεις κάθε λόγο για να λατρέψεις τα λάστιχα αντίστασης, πρέπει να τα χρησιμοποιήσεις σωστά για να δεις αποτελέσματα. Ξεκίνησε από εδώ: