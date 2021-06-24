Γιατί πρέπει να προσθέσεις την αρχέγονη προπόνηση στη ρουτίνα σου

Ένας σκύλος που περπατά στα πίσω πόδια του: ξεκαρδιστικό (και δημοφιλές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Ένας ενήλικας που μπουσουλάει στα τέσσερα; Όχι και τόσο χαριτωμένο, αλλά παραδόξως ευεργετικό. Άκου τι έχουμε να σου πούμε.

Η κίνηση όπως οι τετράποδοι φίλοι μας και τα μωρά ονομάζεται επίσης και "προπόνηση κίνησης στα τέσσερα σημεία στήριξης" (QMT) ή "κίνηση των ζώων" και είναι τόσο παλιά όσο και η εξέλιξη του ανθρώπου. Το στιλ προπόνησης περιλαμβάνει περισσότερα από απλώς μπουσούλημα, όπως ασκήσεις σανίδας στο στιλ της αρκούδας, περπάτημα όπως ο κάβουρας, σύρσιμο όπως το σκουλήκι και απότομες κινήσεις όπως ο σκορπιός (μπορείς να τα βρεις όλα στο YouTube). Γνωρίζεις τη στάση του κάτω σκύλου ή τα άλματα του βατράχου; Και αυτά συγκαταλέγονται στις ασκήσεις QMT. (Παρατηρείς ότι όλες περιέχουν το όνομα ενός ζώου; Δεν είναι σύμπτωση.)

Όλες αυτές οι ασκήσεις απαιτούν να κινείσαι σε τετράποδη στήριξη, κάτι που προφανώς δεν κάνουμε τακτικά. Και, παρόλο που μπορεί να φαίνονται ανόητες, αυτού του είδους η προπόνηση κρύβει πολλά οφέλη. Όπως τα εξής: