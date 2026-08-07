Προπόνηση και έμμηνος κύκλος: ερωτήσεις που δεν γίνονται ποτέ

Μπορώ να προπονούμαι με βάση τον έμμηνο κύκλο μου αν είμαι έγκυος;

Όταν είσαι έγκυος, οι ορμόνες σου δεν ακολουθούν πλέον τον ίδιο κύκλο που είχαν μέχρι τώρα, αλλά έναν εντελώς νέο κύκλο εννέα μηνών. Το επίπεδο αυτών των πολύ σημαντικών ορμονών, των οιστρογόνων και της προγεστερόνης, αυξάνονται συνεχώς σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σου, επομένως δεν θα σε βοηθήσει να γυμνάζεσαι με βάση τον έμμηνο κύκλο σου. Αντιθέτως, πρέπει να προσαρμόσεις την προπόνησή σου με βάση το τρίμηνο που διανύεις. Υπάρχουν άπειροι μύθοι και απόψεις, επομένως είναι δύσκολο να γνωρίζεις ποιες κινήσεις είναι ασφαλείς για εσένα όταν είσαι έγκυος. Ωστόσο, κάθε εγκυμοσύνη είναι διαφορετική, ακόμα και για την ίδια γυναίκα. Συνεπώς, πρέπει να ακούσεις το σώμα σου, καθώς εκείνο θα σου πει τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει. Οι διαδρομές τρεξίματος με καθοδήγηση καλύπτουν κάθε στάδιο της εγκυμοσύνης σου. Ρίξε μια ματιά στην εφαρμογή Nike Run Club.

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Μπορώ να προπονούμαι με βάση τον έμμηνο κύκλο μου αν έχω ενδομητρίωση ή σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών;

Εδώ και δεκαετίες, η διάγνωση για την ενδομητρίωση και το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών δεν γινόταν σωστά. Ωστόσο, σιγά-σιγά, οι γυναίκες λαμβάνουν τη βοήθεια που χρειάζονται όσον αφορά τον πόνο, την έντονη αιμορραγία και τις ακανόνιστες περιόδους που συνοδεύουν αυτές τις παθήσεις. Σημείωση: αν αυτά τα συμπτώματα σού φαίνονται γνωστά, σταμάτα τις προσπάθειες αυτοδιάγνωσης. Θα πρέπει να μιλήσεις με έναν γιατρό για να λάβεις μια κανονική διάγνωση. Οι έντονες ή ακανόνιστες περίοδοι (ή η απουσία περιόδου) μπορεί να είναι σύμπτωμα διάφορων παθήσεων και είναι πάντα φρόνιμο να το συζητάς με τον γυναικολόγο σου.

Αν διαγνώστηκες με ενδομητρίωση, πιθανώς να διαπιστώσεις ότι η άσκηση μπορεί να βελτιώσει τα συμπτώματά σου, καθώς η γυμναστική μπορεί να ενισχύσει τις αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ικανότητες του σώματός σου. Μπορεί επίσης να βελτιώσει τη διάθεσή σου. Δεδομένου ότι υπάρχουν αποδείξεις ότι η ενδομητρίωση μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα κατάθλιψης ή άγχους, η βελτίωση της διάθεσης είναι εξίσου σημαντική με τη σωματική ευεξία.

Ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσεις να προπονείσαι με βάση τον κύκλο σου είναι να παρακολουθήσεις πώς νιώθεις όταν προπονείσαι για δύο με τρεις μήνες, κρατώντας σημειώσεις όσον αφορά τον τρόπο που ανταποκρίνεται το σώμα σου όταν το πιέζεις έντονα. Τότε θα μάθεις πότε το σώμα σου είναι σε θέση να ανταποκριθεί καλύτερα σε προπονήσεις υψηλής έντασης και ποιες ημέρες πρέπει να επιλέξεις μια πιο χαλαρή προπόνηση.

Μπορώ να προπονούμαι με βάση τον έμμηνο κύκλο μου αν είμαι στην εμμηνόπαυση;

Τα πάντα εξαρτώνται από το αν βρίσκεσαι στην περιεμμηνόπαυση (εξακολουθείς να έχεις ωορρηξία, αλλά πλέον το σώμα σου εμφανίζει συμπτώματα ότι οι ωοθήκες σου παράγουν λιγότερα οιστρογόνα) ή στη μετεμμηνόπαυση (δεν έχεις πλέον ωορρηξία και το σώμα σου δεν παράγει πλέον οιστρογόνα ή προγεστερόνη). Αν βρίσκεσαι στην περιεμμηνόπαυση, θα εξακολουθείς να έχεις περίοδο, αλλά θα είναι πιο ακανόνιστη και το μοτίβο αιμορραγίας μπορεί να παρουσιάζει αλλαγές. Και πάλι, όμως, μπορείς να παρακολουθείς τον κύκλο σου και να ανταποκρίνεσαι ανάλογα. Αν ο κύκλος σου έχει μεγαλύτερη διάρκεια, θα βρίσκεσαι στην ωοθυλακική φάση (όπου τα επίπεδα των ορμονών σου είναι χαμηλά) για μεγαλύτερο διάστημα, και έτσι θα έχεις περισσότερες ευκαιρίες για προπονήσεις υψηλής έντασης και ασκήσεις με υψηλό επίπεδο αντίστασης.

Αν βρίσκεσαι στη μετεμμηνόπαυση (το στάδιο μετά τη διακοπή της περιόδου σου για δώδεκα μήνες), δεν θα σε ωφελήσει να συγχρονίσεις την προπόνησή σου με βάση τον κύκλο σου, καθώς το σώμα σου δεν παράγει πλέον υψηλά επίπεδα μεταβαλλόμενων ορμονών. Ωστόσο, μπορείς και πάλι να παρακολουθήσεις τη διάθεση και την απόδοσή σου στις προπονήσεις. Έτσι, θα καταλάβεις πώς ανταποκρίνεται το σώμα σου και αν χρειάζεσαι να προσθέσεις μερικές ακόμα μέρες προπόνησης χαμηλής έντασης μεταξύ των ημερών προπόνησης υψηλής έντασης. Ένα πράγμα είναι σίγουρο: αύξησε τον χρόνο αποκατάστασης μετά από τις προπονήσεις υψηλής έντασης, καθώς οι μύες μεταβάλλονται κατά την εμμηνόπαυση και αυτό επηρεάζει την ταχύτητα αποκατάστασής τους.

Μπορώ να προπονούμαι με βάση τον έμμηνο κύκλο μου αν δεν είμαι επαγγελματίας αθλήτρια;

Φυσικά και μπορείς. Αν έχεις περίοδο, μπορείς να απολαύσεις όλα τα πλεονεκτήματα προπόνησης με βάση τον έμμηνο κύκλο σου.