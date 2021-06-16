Πώς η Jordin Canada και ο Jrue Holiday αγωνίστηκαν για δικαιοσύνη κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Jrue: Παίζω επαγγελματικά στο πρωτάθλημα εδώ και έντεκα χρόνια, επομένως είχα την ελευθερία μου για έντεκα χρόνια. Ένιωσα περίεργα που έπρεπε να ζήσω περιορισμένος σε αυτήν τη φυσαλίδα για δύο μήνες... Ωστόσο, υπήρχε ένας τελικός στόχος που όλοι θέλαμε να πετύχουμε. Δεν είχαμε σκοπό να τα θαλασσώσουμε, επομένως συνηθίσαμε αυτό το πρόγραμμα και την πειθαρχία. Στην αρχή, πίστευα ότι θα ήταν απαίσια, αλλά τελικά δεν ήταν και τόσο άσχημα.



Jordin: Ήταν κάτι που έπρεπε να συνηθίσουμε, όπως το να ζούμε σε άλλη χώρα και να είμαστε απομονωμένοι για τις πρώτες εβδομάδες. Απλώς έπρεπε να είμαστε στα δωμάτιά μας, δεν μπορούσαμε να ερχόμαστε σε επαφή με τους συμπαίκτες μας, εκτός από τις ώρες της προπόνησης ή τις συναντήσεις της ομάδας. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε παρέα με καμία άλλη ομάδα. Καθώς, όμως, τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν, όλα έγιναν καλύτερα. Τελικά, χαλάρωσαν λίγο τους περιορισμούς και μπορέσαμε να κάνουμε παρέα με άλλους συμπαίκτες και άλλες ομάδες.



Τον περισσότερο καιρό ήμασταν στα δωμάτιά μας και κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να παραμένουμε απασχολημένοι. Όπως είπες, είχαμε εκπαιδευτεί για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Ωστόσο, σίγουρα ήταν δύσκολο, κάποιες φορές είναι πολύ κουραστικό από πνευματικής άποψης να πρέπει να ζεις μόνος σου σε μια φυσαλίδα, όπου κανείς δεν μπορεί να σε επισκεφτεί ή να σε συναντήσει. Με προετοίμασε πνευματικά για να γίνω πιο δυνατή, να διατηρήσω τη συγκέντρωση και τη νοοτροπία μου, να μην ξεχάσω ότι είμαι εκεί για να παίξω μπάσκετ. Επομένως, υπήρχε μόνο το μπάσκετ και τίποτε άλλο. Αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι παρακολουθούσα Netflix και ταινίες όλη την ώρα, στην ουσία δεν είχα τίποτε άλλο να κάνω.