Πώς η Jordin Canada και ο Jrue Holiday αγωνίστηκαν για δικαιοσύνη κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Πρόσωπο με πρόσωπο: Jordin Canada x Jrue Holiday
Αθλητές*
Δύο επαγγελματίες του μπάσκετ από το Λος Άντζελες μιλούν για τη ζωή σε μια πειραματική φούσκα και τη συμμετοχή τους στο κίνημα κοινωνικής δικαιοσύνης.
Η σειρά "Πρόσωπο με πρόσωπο" παρουσιάζει συζητήσεις από καρδιάς μεταξύ κορυφαίων αθλητών της Nike.
Εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, το NBA και το WNBA συγκέντρωσαν τους παίκτες και τις παίκτριές τους στη Φλόριντα τον Μάιο του 2020, για να ζήσουν και να παίξουν μπάσκετ σε μια "φυσαλίδα", μια ζώνη καραντίνας που επέτρεπε τη συνέχιση της διεξαγωγής αγώνων σε ένα σχετικά ασφαλές περιβάλλον από την ανεξέλεγκτη εξάπλωση του COVID-19. Όπως και συνέβη, οι περισσότεροι παίκτες μπήκαν στη φυσαλίδα σε μια εποχή όπου επικρατούσε έντονος φυλετικός αναβρασμός και ταραχώδεις διαμαρτυρίες κοινωνικής δικαιοσύνης στις ΗΠΑ. Ο συγγραφέας και συντάκτης Massaër Ndiaye μίλησε με δύο παίκτες γεννημένους στο Λος Άντζελες, τον Jrue Holiday των Μιλγουόκι Μπακς, έναν παλαίμαχο παίκτη με ενδεκαετή πορεία, που θεωρείται ένας από τους καλύτερους αμυντικούς παγκοσμίως, και την Jordin Canada των Σιάτλ Στορμ, ένα από τα πιο συναρπαστικά νέα πρόσωπα του WNBA, η οποία μόλις πρόσφατα κέρδισε το δεύτερό της πρωτάθλημα μέσα σε τρεις δύσκολες σεζόν. Οι δύο αθλητές συναντήθηκαν για να θυμηθούν την περσινή τους εξωπραγματική ζωή στη φυσαλίδα, την αντίστοιχη πολιτική τους αφύπνιση και πώς ο χρόνος μακριά από το σπίτι τούς βοήθησε να αποκρυσταλλώσουν την προοπτική τους για τον κόσμο στον οποίο ζουν.
Μεγαλώσατε και οι δύο στο Λος Άντζελες. Βρισκόσασταν εκεί κατά τη διάρκεια των πρόσφατων διαμαρτυριών; Πώς νιώσατε για την αντίδραση της πόλης εκείνη την εποχή;
Jrue: Ήμουν περήφανος για την πόλη και τους ανθρώπους που μάχονται για τα πιστεύω τους. Για τα άτομα που παλεύουν για την κουλτούρα μας, για τη μαύρη καταγωγή μας. Δεν πήγα σε καμία από τις διαμαρτυρίες, επειδή η γυναίκα μου ήταν έγκυος και εξακολουθούσε να υπάρχει η πανδημία, αλλά ήταν κάτι που με άγγιξε βαθιά. Ήθελα να κατέβω στους δρόμους και να εκπροσωπήσω την καταγωγή μου, καθώς και να συμμετέχω σε όλο αυτό. Είναι τιμή μου να μπορώ να βλέπω άτομα να ορθώνουν το ανάστημά τους για κάτι, να νιώθουν δυνατοί για κάτι που πιστεύουν. Θα ήθελα και εγώ να είχα κατέβει στους δρόμους και να διαδηλώσω μαζί τους.
Jordin: Συμμετείχα σε μία από τις διαμαρτυρίες στο Χόλιγουντ. Ήταν στη διάρκεια μίας από τις χειρότερες εποχές, με την πανδημία να εξαπλώνεται στο Λος Άντζελες. Ήταν δύσκολο επειδή ήθελα να ήμουν ασφαλής και προσεκτική, αλλά ταυτόχρονα, ήμουν πολύ περήφανη που έβλεπα όλο τον κόσμο να βγαίνει στους δρόμους και να υποστηρίζει όχι μόνο τα μαύρα άτομα αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Διανύουμε δύσκολους καιρούς και το να βλέπεις τον κόσμο να ενώνεται και να διαμαρτύρεται για κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τις ζωές των μαύρων ατόμων, ήταν πραγματικά ένα πολύ ξεχωριστό θέαμα. Τόσα πολλά άτομα βγήκαν στους δρόμους και απαίτησαν αλλαγή. Χαίρομαι που έζησα την πρώτη μου διαμαρτυρία μέχρι τώρα. Ήταν κάτι ξεχωριστό.
"Δεν ήμουν πολιτικά ενεργή ή κοινωνικά ευαισθητοποιημένη μέχρι τότε. Δεν συζητούσα ιδιαίτερα για ό,τι συνέβαινε. Μετά από αυτήν τη χρονιά, νιώθω ότι έχω ευθύνη να κάνω κάτι για αυτό και να μην κάθομαι σιωπηλή και άπραγη στη γωνιά μου".
Jrue Holiday
Φέτος, μπήκατε και οι δύο στη φυσαλίδα του NBA, η οποία αποτελεί ένα μεγάλο πείραμα για το πώς μπορούν να διεξάγονται με ασφάλεια τα σπορ στη διάρκεια της πανδημίας. Πώς μάθατε πρώτη φορά για αυτό; Ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη;
Jrue: Σίγουρα είχα αμφιβολίες για το αν μπορούσε να πετύχει. Ακούς πολύ συχνά ανθρώπους να προβλέπουν ότι κάτι πρόκειται να συμβεί αλλά τελικά δεν συμβαίνει τίποτα. Επομένως, το να μπορείς όντως να μπεις στη φυσαλίδα, σαν να βρίσκεσαι σε πλήρη καραντίνα, είναι ένα επίτευγμα. Ένιωθα ασφαλής εκεί. Μας έκαναν καθημερινά εξετάσεις. Είχαμε δραστηριότητες και άλλα παρόμοια. Ωστόσο, στο μεγαλύτερο μέρος της, ήταν μια εμπειρία που έπρεπε να βιώσεις και να πιστεύεις ότι θα είχε αποτέλεσμα. Μερικές φορές, αυτό είναι δύσκολο όταν δεν έχεις τον έλεγχο και αφήνεσαι στα χέρια άλλων. Από την εμπειρία μου, το NBA έκανε σπουδαία δουλειά.
Jordin: Ανησυχούσαμε αρκετά για ζητήματα ασφαλείας, πρωτόκολλα και οδηγίες, καθώς και για το πώς θα εξελισσόταν το πείραμα, αν και δεν γνωρίζαμε τι θα έπρεπε να περιμένουμε.
Πώς προσαρμοστήκατε στην ιδέα ότι θα ήσασταν εντελώς αποκομμένοι από τον έξω κόσμο;
Jrue: Παίζω επαγγελματικά στο πρωτάθλημα εδώ και έντεκα χρόνια, επομένως είχα την ελευθερία μου για έντεκα χρόνια. Ένιωσα περίεργα που έπρεπε να ζήσω περιορισμένος σε αυτήν τη φυσαλίδα για δύο μήνες... Ωστόσο, υπήρχε ένας τελικός στόχος που όλοι θέλαμε να πετύχουμε. Δεν είχαμε σκοπό να τα θαλασσώσουμε, επομένως συνηθίσαμε αυτό το πρόγραμμα και την πειθαρχία. Στην αρχή, πίστευα ότι θα ήταν απαίσια, αλλά τελικά δεν ήταν και τόσο άσχημα.
Jordin: Ήταν κάτι που έπρεπε να συνηθίσουμε, όπως το να ζούμε σε άλλη χώρα και να είμαστε απομονωμένοι για τις πρώτες εβδομάδες. Απλώς έπρεπε να είμαστε στα δωμάτιά μας, δεν μπορούσαμε να ερχόμαστε σε επαφή με τους συμπαίκτες μας, εκτός από τις ώρες της προπόνησης ή τις συναντήσεις της ομάδας. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε παρέα με καμία άλλη ομάδα. Καθώς, όμως, τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν, όλα έγιναν καλύτερα. Τελικά, χαλάρωσαν λίγο τους περιορισμούς και μπορέσαμε να κάνουμε παρέα με άλλους συμπαίκτες και άλλες ομάδες.
Τον περισσότερο καιρό ήμασταν στα δωμάτιά μας και κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να παραμένουμε απασχολημένοι. Όπως είπες, είχαμε εκπαιδευτεί για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Ωστόσο, σίγουρα ήταν δύσκολο, κάποιες φορές είναι πολύ κουραστικό από πνευματικής άποψης να πρέπει να ζεις μόνος σου σε μια φυσαλίδα, όπου κανείς δεν μπορεί να σε επισκεφτεί ή να σε συναντήσει. Με προετοίμασε πνευματικά για να γίνω πιο δυνατή, να διατηρήσω τη συγκέντρωση και τη νοοτροπία μου, να μην ξεχάσω ότι είμαι εκεί για να παίξω μπάσκετ. Επομένως, υπήρχε μόνο το μπάσκετ και τίποτε άλλο. Αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι παρακολουθούσα Netflix και ταινίες όλη την ώρα, στην ουσία δεν είχα τίποτε άλλο να κάνω.
Υπήρχε κάτι ιδιαίτερο όσον αφορά το επίπεδο ανταγωνισμού και την ένταση του αγώνα εντός της φυσαλίδας;
Jrue: Η έξαψη του αγώνα υπήρχε. Νομίζω ότι όλες οι ομάδες γνώριζαν ότι βρίσκονταν εκεί για έναν λόγο: να νικήσουν. Η διαφορά είναι ότι όταν παίζεις στην έδρα σου, έχεις το πλήθος που συνήθως σε βοηθάει όταν χρειάζεσαι ενίσχυση ή που δημιουργεί την ένταση που απαιτείται, όταν η αντίπαλη ομάδα νιώθει τον θόρυβο, την απειλή ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν ένα ήσυχο γήπεδο. Θυμάμαι τον πρώτο μας αγώνα, παίζαμε ενάντια στους Γιούτα Τζαζ και κερδίζαμε με 20 πόντους. Μέχρι τη λήξη του αγώνα, ενώ είχαν απομείνει δύο λεπτά, ο αγώνας παιζόταν στους δύο πόντους. Ωστόσο, η αίσθηση είναι εντελώς διαφορετική, καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχουν θεατές, η ενέργεια δεν μεταδίδεται. Αυτό ήταν κάτι στο οποίο έπρεπε να προσαρμοστώ. Όταν παίζεις μπροστά σε κόσμο, ακόμα και στο γήπεδο του αντιπάλου, η ομάδα σου παίζει ενάντια σε όλον τον κόσμο και στη φυσαλίδα δεν είχαμε αυτήν την αίσθηση. Το γεγονός ότι δεν είχαμε θεατές με αποσυντόνισε λίγο στην αρχή.
Jordin: Συμφωνώ. Είναι πολύ διαφορετικό να παίζεις χωρίς θεατές. Ήταν απίστευτα ήσυχα. Θυμάμαι τον πρώτο μας αγώνα ενάντια στη Νέα Υόρκη, κάποια παίκτρια έριχνε μια ελεύθερη βολή και επικρατούσε απόλυτη ησυχία. Είχαμε μάθει να αντλούμε ενέργεια από το πλήθος και τώρα ο ενθουσιασμός έπρεπε να προέρχεται από την ομάδα. Σε κάθε μας αγώνα, όλη η ενέργεια έπρεπε να προέρχεται από εμάς, από κανέναν άλλο. Επίσης, το επίπεδο ανταγωνισμού ήταν πολύ υψηλό, επειδή δεν υπήρχε το πλεονέκτημα του γηπέδου της έδρας σου. Ο καθένας μπορούσε να βγει και να παίζει χαλαρά, σαν να έπαιζε σε ένα ανοιχτό γήπεδο. Ήταν πολύ διασκεδαστικό, πολύ ανταγωνιστικό. Υπήρχαν αναπάντεχες νίκες μεταξύ ομάδων, επειδή δεν υπήρχε το πλήθος των φιλάθλων. Ήταν πολύ διασκεδαστικό.
"Θέλεις να κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου για να διασφαλίσεις ότι το μέλλον θα είναι ένα καλύτερο μέρος για τα μαύρα άτομα".
Jordin Canada
Τη στιγμή που αποφασίστηκε ότι και οι δύο κατηγορίες θα έπαιζαν σε φυσαλίδες, το μπάσκετ μετατράπηκε στη μεγαλύτερη σκηνή κοινωνικής δικαιοσύνης του κόσμου. Τι είπαν οι παίκτες για αυτό; Πώς αποφασίσατε αν θα γονατίζατε ή όχι; Ή τι θα φορούσατε στις φανέλες σας;
Jordin: Πριν αποφασίσουμε ότι θα είχαμε μια αγωνιστική σεζόν, γνωρίζαμε ότι έπρεπε πρώτα και κύρια να ενστερνιστούμε την καμπάνια "Say Her Name". Όσον αφορά το αν θα γονατίζαμε ή όχι, αυτό εξαρτιόταν από την κάθε ομάδα. Γνωρίζω ότι οι Σιάτλ Στορμ δεν θέλαμε να είμαστε στο γήπεδο όταν θα παιζόταν ο εθνικός ύμνος. Επομένως, κάθε φορά που παιζόταν ο εθνικός ύμνος, επιστρέφαμε στα αποδυτήρια και ξαναβγαίναμε αμέσως πριν την έναρξη του αγώνα. Σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, συζητούσαμε για το πώς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη φωνή μας για να πείσουμε τον κόσμο να βγει έξω και να ψηφίσει. Θέλαμε επίσης να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για το τι συνέβαινε στη χώρα και παράλληλα να παλέψουμε για μια μαύρη γυναίκα που έπεσε θύμα της βιαιότητας της αστυνομίας.
Jrue: Οι συζητήσεις μεταξύ των ομάδων και των παικτών είναι σημαντικές. Γονατίσαμε επειδή νιώσαμε ότι ήταν μια ένδειξη ενότητας. Και οι δύο ομάδες αποφάσισαν να το κάνουν. Θέλαμε να είμαστε ενωμένοι σε ό,τι κάναμε, ακόμα και για τα παιδιά που στάθηκαν όρθιοι και ένιωσαν ότι δεν ήθελαν να γονατίσουν. Δεν υπήρχε θυμός ή άλλο αρνητικό συναίσθημα απέναντί τους. Το ζήτημα ήταν να είμαστε ενωμένοι και σε περιπτώσεις όπως αυτή, ο λόγος που επέστρεψα στους αγώνες ήταν επειδή αφορούσε κάτι πολύ πιο σημαντικό από το μπάσκετ. Αφορούσε όλα τα άτομα που είδαμε να σκοτώνονται από το χέρι κάποιου άλλου. Να μπορώ απλώς να εκπροσωπήσω αυτήν την κατάσταση και να διατηρήσω ζωντανή τη συζήτηση, να δείξω στον κόσμο ότι η κουλτούρα μας κάνει τόσα πολλά για τον κόσμο και ότι θα συνεχίσει να το κάνει.
Jrue, η μητέρα σου [Toya Holiday, Αριζόνα Στέιτ Σαν Ντέβιλς] ήταν αστέρι του μπάσκετ. Η σύζυγός σου [Lauren Holiday, Εθνική ομάδα μπάσκετ των ΗΠΑ] είναι το μελλοντικό αστέρι στο ποδόσφαιρο. Τι από όσα σε δίδαξαν έφερες μαζί σου στη φυσαλίδα;
Jrue: Ειλικρινά, με έμαθαν να είμαι σκληρός. Όπως για αυτά που έλεγες μόλις τώρα. Οι εμπειρίες μας στη φυσαλίδα ήταν εντελώς διαφορετικές. Αυτό μου μάθαινε πάντα, ιδίως η μητέρα μου, που ήταν μέρος της πρώτης γυναικείας ομάδας που διαλύθηκε. Για εκείνη, είτε θα ταξίδευε σε άλλη χώρα είτε θα έβρισκε δουλειά σε σχολείο, το οποίο και αποφάσισε να κάνει. Έπρεπε να πάρει μεγάλες αποφάσεις και να παλέψει. Το ίδιο ισχύει και για τη γυναίκα μου. Στο ποδόσφαιρο, δεν πληρώνονται εξίσου καλά με τους άνδρες.
Και πάλι, η γυναίκα μου δεν έχει σχεδόν καμία ήττα. Πέρα από το 2011, όπου η ομάδα ήρθε δεύτερη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έχει δύο χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς και ένα χρυσό μετάλλιο στους διεθνείς αγώνες το 2015. Είναι πάντα στην κορυφή. Είναι άδικο οι γυναίκες να μην λαμβάνουν την αναγνώριση που αξίζουν. Το ίδιο ισχύει για τις γυναίκες της οικογένειάς μου και για την αδερφή μου, που έπαιζε μαζί σου. Όσο για εκείνους που λένε ότι το ταλέντο ή οι δεξιότητες είναι διαφορετικά, να ξέρεις ότι στην πραγματικότητα δεν παρακολουθούν. Αρχικά, οι γυναίκες παίζουν πολύ πιο σκληρά από τους άνδρες και οι δεξιότητές τους είναι κορυφαίες. Οι γυναίκες δουλεύουν πολύ πιο σκληρά από τους περισσότερους άνδρες που γνωρίζω, χωρίς να παραπονιούνται ή να κλαίνε, και παίζουν πολύ σκληρά. Αυτό είναι κάτι που συνειδητοποιώ όταν παρακολουθώ τη γυναίκα μου και έμαθα από τη μητέρα μου. Πόσο δυνατές και σκληροτράχηλες μπορούν να είναι. Πάντα έπρεπε να παλεύουν, πάντα έπρεπε να αποδείξουν ότι αξίζουν.
"Ξέρω ότι η διαμαρτυρία βοηθάει, αλλά ήθελα να κάνω περισσότερα".
Jrue Holiday
Ήσασταν πολιτικά ενεργοί ή κοινωνικά ευαισθητοποιημένοι πριν από τη φετινή χρονιά;
Jordin: Δεν ήμουν πολιτικά ενεργή ή κοινωνικά ευαισθητοποιημένη μέχρι τότε. Δεν συζητούσα ιδιαίτερα για ό,τι συνέβαινε. Μετά από αυτήν τη χρονιά, νιώθω ότι έχω ευθύνη να κάνω κάτι για αυτό και να μην κάθομαι σιωπηλή και άπραγη στη γωνιά μου.
Jrue: Έχω μιλήσει μερικές φορές, αλλά τελικά συνηθίζεις τις διακρίσεις και νιώθεις ότι όταν μιλάς σε κάποιον, μπορεί να σε θεωρήσει ψεύτη ή ότι δεν πρόκειται για κάτι πολύ σοβαρό. Αν είσαι μαύρος, κάθε κατάσταση μπορεί να είναι τρομακτική. Έχεις να αντιμετωπίσεις την αστυνομία, την επιφυλακτικότητα όταν μπαίνεις σε κάποιο κατάστημα, τα πάντα. Απλώς φτιάχνεις αυτήν την πανοπλία για να προστατευτείς. Αυτήν τη στιγμή όμως, έχω και εγώ χρέος να μιλήσω. Και αν ένιωθα άβολα στο παρελθόν, τώρα πρέπει να το κάνω, επειδή δεν πρόκειται μόνο για εμένα, αλλά για πολλούς άλλους. Το κάνω για τους ανθρώπους που το έκαναν πριν από εμένα. Για την τετράχρονη κόρη μου και για τον νεογέννητο γιο μου. Το κάνω για πάρα πολλά άτομα.
Jrue, έδωσες τον μισθό σου από τη φυσαλίδα του NBA για να ενισχύσεις τις οργανώσεις κοινωνικής δικαιοσύνης που υποστήριζαν το κίνημα Black Lives Matter στο Λος Άντζελες, στην Ιντιανάπολη και στη Νέα Ορλεάνη. Τι σε οδήγησε σε αυτήν την απόφαση;
Jrue: Ειλικρινά, μου ήταν πολύ δύσκολο να ζήσω μέσα στη φυσαλίδα. Το κοινωνικό σύστημα στον κόσμο μας κατέρρεε και εγώ ένιωθα ότι δεν προσέφερα αρκετά. Δεν ήξερα τι να κάνω. Δεν ήξερα πώς να βοηθήσω. Ξέρω ότι η διαμαρτυρία βοηθάει, αλλά ήθελα να κάνω περισσότερα. Καθόμουν στο κρεβάτι με τη γυναίκα μου να πηγαινοέρχεται. Σκεφτόμασταν όλα όσα θα μπορούσαμε να κάνουμε. Η γυναίκα μου πρότεινε να δωρίσουμε το υπόλοιπο του μισθού μου στην κουλτούρα μας, στην κοινότητά μας. Αμέσως μόλις το είπε, είδα ένα φως και ένιωσα ένα βάρος να φεύγει από τους ώμους μου. Ήταν η τέλεια ιδέα επειδή, όσο και αν μιλάμε για αυτό, ο οικονομικός παράγοντας παίζει τεράστιο ρόλο και τα κεφάλαια μοιράζονται άνισα μεταξύ λευκών και μαύρων, πλούσιων και φτωχών. Ο Θεός με ευλόγησε για να μπορέσω να παίζω για αρκετά χρόνια αυτό το άθλημα και να βγάλω αρκετά χρήματα. Δεν θα τα κρατήσω για τον εαυτό μου. Υπάρχουν άλλοι εκεί έξω που χρειάζονται βοήθεια. Και νιώθω ότι, μπορώ να συνεισφέρω οικονομικά για να τους βοηθήσω. Αν δεν είχα αποφασίσει να κάνω κάτι τέτοιο, δεν θα συμμετείχα στη φυσαλίδα.
Ήταν μονόδρομος για εσένα;
Jrue: Ένιωσα ότι έπρεπε να υπάρχει σοβαρός λόγος για να αφήσω την πέντε μηνών έγκυο γυναίκα μου και να μπω στη φυσαλίδα για τρεις μήνες. Ένιωσα ότι τους άφηνα πίσω στο νησί. Ο κόσμος μας κατέρρεε και έπρεπε να κάνω κάτι που θα μου έδινε κίνητρο αλλά και θα βοηθούσε άτομα του λαού μου, τα οποία είχαν πραγματικά ανάγκη από βοήθεια εκείνη την εποχή.
Τώρα, ασκείται έντονη πίεση σε νεαρά μαύρα άτομα, ιδίως μαύρους αθλητές, να μιλήσουν. Πιστεύετε ότι έχετε χρέος να μιλήσετε για θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης;
Jrue: Κάποια από αυτά αφορούν απλώς το να μοιραστείς τις εμπειρίες σου με άλλους, να μπορείς να συνδεθείς με αυτήν την εμπειρία, κάτι που είναι τεράστιο. Νιώθω ότι αυτό αποτελεί σήμερα ένα μεγάλο μέρος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Είτε πρόκειται για θέματα κοινωνικής αδικίας είτε για θέματα ψυχικής υγείας, μερικές φορές δεν γνωρίζεις πότε κάποιος παίκτης του NBA ή κάποια παίκτρια του WNBA περνάει μια δύσκολη στιγμή, επειδή είμαστε απόλυτα απομονωμένοι στην αγωνιστική σεζόν μας. Ωστόσο, είμαστε άνθρωποι όπως και εκείνοι. Δίνουμε τους δικούς μας αγώνες όπως και εκείνοι. Νιώθω ότι όταν μιλάω και μπορώ να προσεγγίσω άλλα άτομα και, στη συνέχεια, συνειδητοποιώ ότι έχω τα ίδια προβλήματα με αυτούς, καταφέρνω να έρθω πιο κοντά τους.
Jordin: Βλέπω πόσο ευαισθητοποιημένη είναι η γενιά μου για ό,τι συμβαίνει και θέλει να υπερασπιστεί την κοινωνική δικαιοσύνη και συνειδητοποιώ ότι, ως αθλήτρια, έχω τα ίδια προβλήματα. Είμαι και εγώ άνθρωπος, έχω αισθήματα, περνάω και εγώ διάφορα, αλλά είναι εντυπωσιακό να βλέπω ανθρώπους να στηρίζουν εμάς και άλλους αθλητές. Επειδή δεν πρόκειται μόνο για εμάς, πρόκειται για το μέλλον. Θέλεις να κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου για να διασφαλίσεις ότι το μέλλον θα είναι ένα καλύτερο μέρος για τα μαύρα άτομα.
Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει το μπάσκετ, ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα τις πολιτικές πεποιθήσεις των παικτών ή τη δέσμευσή τους για κοινωνική δικαιοσύνη;
Jrue: Γνωρίζω ότι όσον αφορά το NBA και το WNBA, έδωσαν στους παίκτες μεγαλύτερο έλεγχο σε όσα ήθελαν να αντικατοπτρίζει το πρωτάθλημα. Αυτό είναι κάτι που θα ήθελα να δω να συνεχίζεται. Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να καινοτομούμε ως προς αυτό. Γνωρίζω ότι τώρα πια δεν πρόκειται απλώς για την ομάδα ενός παίκτη. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα να μας προστατεύει όταν μιλάμε.
Jordin: Νομίζω ότι πρέπει απλώς να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τη φωνή μας και να βρίσκουμε τρόπους για να δίνουμε βοήθεια σε άτομα που δεν έχουν τους πόρους που θα έπρεπε να είχαν κανονικά. Παλεύουμε για κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμάς και η ομάδα πρέπει να μας προστατεύσει.
Κείμενο: Massaër Ndiaye
Εικονογράφηση: Richard Chance
Αναφορά: Οκτώβριος 2020