Πώς η Jordin Canada και ο Jrue Holiday αγωνίστηκαν για δικαιοσύνη κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Τη στιγμή που αποφασίστηκε ότι και οι δύο κατηγορίες θα έπαιζαν σε φυσαλίδες, το μπάσκετ μετατράπηκε στη μεγαλύτερη σκηνή κοινωνικής δικαιοσύνης του κόσμου. Τι είπαν οι παίκτες για αυτό; Πώς αποφασίσατε αν θα γονατίζατε ή όχι; Ή τι θα φορούσατε στις φανέλες σας;

Jordin: Πριν αποφασίσουμε ότι θα είχαμε μια αγωνιστική σεζόν, γνωρίζαμε ότι έπρεπε πρώτα και κύρια να ενστερνιστούμε την καμπάνια "Say Her Name". Όσον αφορά το αν θα γονατίζαμε ή όχι, αυτό εξαρτιόταν από την κάθε ομάδα. Γνωρίζω ότι οι Σιάτλ Στορμ δεν θέλαμε να είμαστε στο γήπεδο όταν θα παιζόταν ο εθνικός ύμνος. Επομένως, κάθε φορά που παιζόταν ο εθνικός ύμνος, επιστρέφαμε στα αποδυτήρια και ξαναβγαίναμε αμέσως πριν την έναρξη του αγώνα. Σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, συζητούσαμε για το πώς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη φωνή μας για να πείσουμε τον κόσμο να βγει έξω και να ψηφίσει. Θέλαμε επίσης να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για το τι συνέβαινε στη χώρα και παράλληλα να παλέψουμε για μια μαύρη γυναίκα που έπεσε θύμα της βιαιότητας της αστυνομίας.



Jrue: Οι συζητήσεις μεταξύ των ομάδων και των παικτών είναι σημαντικές. Γονατίσαμε επειδή νιώσαμε ότι ήταν μια ένδειξη ενότητας. Και οι δύο ομάδες αποφάσισαν να το κάνουν. Θέλαμε να είμαστε ενωμένοι σε ό,τι κάναμε, ακόμα και για τα παιδιά που στάθηκαν όρθιοι και ένιωσαν ότι δεν ήθελαν να γονατίσουν. Δεν υπήρχε θυμός ή άλλο αρνητικό συναίσθημα απέναντί τους. Το ζήτημα ήταν να είμαστε ενωμένοι και σε περιπτώσεις όπως αυτή, ο λόγος που επέστρεψα στους αγώνες ήταν επειδή αφορούσε κάτι πολύ πιο σημαντικό από το μπάσκετ. Αφορούσε όλα τα άτομα που είδαμε να σκοτώνονται από το χέρι κάποιου άλλου. Να μπορώ απλώς να εκπροσωπήσω αυτήν την κατάσταση και να διατηρήσω ζωντανή τη συζήτηση, να δείξω στον κόσμο ότι η κουλτούρα μας κάνει τόσα πολλά για τον κόσμο και ότι θα συνεχίσει να το κάνει.