Είναι κάτι που δεν θα έπρεπε να μας απασχολεί, αλλά κατανοούμε ότι σε προβληματίζει. Καταλαβαίνουμε ότι δεν θέλεις να φαίνονται οι θηλές σου μέσα από την μπλούζα όταν γυμνάζεσαι γιατί νιώθεις άβολα. Η καλύτερη επιλογή σε αυτήν την περίπτωση είναι να δοκιμάσεις έναν αθλητικό στηθόδεσμο με λίγη ενίσχυση ή με πιο χοντρό ύφασμα.

Αν αυτό που θέλεις είναι κάλυψη με υψηλή στήριξη, τότε ο στηθόδεσμος Nike Alpha είναι η ιδανική επιλογή για σένα. Το μοτίβο με διχτυωτό υλικό πάνω από τις κουπ κρύβει τις θηλές, ενώ η επικάλυψη στο στήθος ελαχιστοποιεί την αναπήδηση, χαρίζει περισσότερη σταθερότητα και προσφέρει πρόσθετη στήριξη, για να νιώθεις μοναδική σιγουριά σε κάθε κίνηση. Ο στηθόδεσμος Rival είναι επίσης μια πολύ καλή επιλογή, καθώς οι προσχηματισμένες κουπ προσφέρουν την κάλυψη που θέλεις, αναδεικνύοντας παράλληλα το φυσικό σχήμα.

Αν αυτό που θέλεις είναι προστασία χωρίς πολυπλοκότητες, τότε ο στηθόδεσμος με ενιαία ενίσχυση είναι μια εξαιρετική επιλογή. Είναι ένας στηθόδεσμος μέτριας στήριξης που έχει σχεδιαστεί με μία φαρδιά ενίσχυση που τοποθετείται εύκολα μέσα στον στηθόδεσμο και μπορεί να αφαιρεθεί τις λιγότερο κρύες μέρες.

Οι στηθόδεσμοι χαμηλής στήριξης φτιάχνονται συχνά από πιο λεπτό ύφασμα και, ενώ δείχνουν πολύ όμορφοι, δεν προσφέρουν μεγάλο βαθμό κάλυψης. Όμως, ο στηθόδεσμος Nike Indy UltraBreathe ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους όχι μόνο ως ένα απίστευτα όμορφο κομμάτι, αλλά και λόγω της ελαφριάς ενίσχυσης και της εξαιρετικά ανάλαφρης επικάλυψης από διχτυωτό υλικό. Έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει δροσερή αίσθηση, αλλά και με το επιπλέον πλεονέκτημα να κάνει αόρατες τις θηλές.

Αν έχεις έναν αθλητικό στηθόδεσμο που είναι ο αγαπημένος σου αλλά φαίνονται οι θηλές σου, τότε σκέψου το ενδεχόμενο να αγοράσεις καλύμματα θηλών. Μπορεί να μην είναι και η πιο άνετη λύση, αλλά τουλάχιστον θα μπορείς να φοράς τον αγαπημένο σου αθλητικό στηθόδεσμο χωρίς να ντρέπεσαι.