Οι ερωτήσεις που δεν γίνονται ποτέ
Θηλές, καμπύλες και γυμναστική χωρίς εσώρουχα
Καλώς όρισες στην ενότητα των ερωτήσεων που δεν γίνονται ποτέ. Εδώ απαντάμε σε ερωτήσεις που ποτέ δεν βρίσκεις το θάρρος να κάνεις σχετικά με το στήθος, τους αθλητικούς στηθόδεσμους και τη γυμναστική.
Υπάρχουν μερικές ερωτήσεις που δεν σε απασχολούν συχνά, αλλά όταν τις κάνει κάποια άλλη, νιώθεις αυτομάτως ότι ταυτίζεσαι. Σήμερα, θα ασχοληθούμε με τέτοιες ερωτήσεις και, συγκεκριμένα, θα καλύψουμε τα εξής θέματα:
- Αισθάνονται όλες αμήχανα στη σκέψη ότι οι θηλές τους φαίνονται μέσα από τον αθλητικό στηθόδεσμο;
- Πώς μπορώ να στηρίξω τις καμπύλες μου στην προπόνηση;
Πρέπει να φοράω εσώρουχα όταν αθλούμαι;
1. Αισθάνονται όλες αμήχανα στη σκέψη ότι οι θηλές τους φαίνονται μέσα από τον αθλητικό στηθόδεσμο;
Είναι κάτι που δεν θα έπρεπε να μας απασχολεί, αλλά κατανοούμε ότι σε προβληματίζει. Καταλαβαίνουμε ότι δεν θέλεις να φαίνονται οι θηλές σου μέσα από την μπλούζα όταν γυμνάζεσαι γιατί νιώθεις άβολα. Η καλύτερη επιλογή σε αυτήν την περίπτωση είναι να δοκιμάσεις έναν αθλητικό στηθόδεσμο με λίγη ενίσχυση ή με πιο χοντρό ύφασμα.
Αν αυτό που θέλεις είναι κάλυψη με υψηλή στήριξη, τότε ο στηθόδεσμος Nike Alpha είναι η ιδανική επιλογή για σένα. Το μοτίβο με διχτυωτό υλικό πάνω από τις κουπ κρύβει τις θηλές, ενώ η επικάλυψη στο στήθος ελαχιστοποιεί την αναπήδηση, χαρίζει περισσότερη σταθερότητα και προσφέρει πρόσθετη στήριξη, για να νιώθεις μοναδική σιγουριά σε κάθε κίνηση. Ο στηθόδεσμος Rival είναι επίσης μια πολύ καλή επιλογή, καθώς οι προσχηματισμένες κουπ προσφέρουν την κάλυψη που θέλεις, αναδεικνύοντας παράλληλα το φυσικό σχήμα.
Αν αυτό που θέλεις είναι προστασία χωρίς πολυπλοκότητες, τότε ο στηθόδεσμος με ενιαία ενίσχυση είναι μια εξαιρετική επιλογή. Είναι ένας στηθόδεσμος μέτριας στήριξης που έχει σχεδιαστεί με μία φαρδιά ενίσχυση που τοποθετείται εύκολα μέσα στον στηθόδεσμο και μπορεί να αφαιρεθεί τις λιγότερο κρύες μέρες.
Οι στηθόδεσμοι χαμηλής στήριξης φτιάχνονται συχνά από πιο λεπτό ύφασμα και, ενώ δείχνουν πολύ όμορφοι, δεν προσφέρουν μεγάλο βαθμό κάλυψης. Όμως, ο στηθόδεσμος Nike Indy UltraBreathe ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους όχι μόνο ως ένα απίστευτα όμορφο κομμάτι, αλλά και λόγω της ελαφριάς ενίσχυσης και της εξαιρετικά ανάλαφρης επικάλυψης από διχτυωτό υλικό. Έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει δροσερή αίσθηση, αλλά και με το επιπλέον πλεονέκτημα να κάνει αόρατες τις θηλές.
Αν έχεις έναν αθλητικό στηθόδεσμο που είναι ο αγαπημένος σου αλλά φαίνονται οι θηλές σου, τότε σκέψου το ενδεχόμενο να αγοράσεις καλύμματα θηλών. Μπορεί να μην είναι και η πιο άνετη λύση, αλλά τουλάχιστον θα μπορείς να φοράς τον αγαπημένο σου αθλητικό στηθόδεσμο χωρίς να ντρέπεσαι.
2. Πώς μπορώ να στηρίξω τις καμπύλες μου στην προπόνηση;
Λαμβάνουμε πολλές ερωτήσεις σχετικά με τη γυμναστική από γυναίκες με μεγαλύτερο μπούστο ή πιο πληθωρικό σώμα. Ας μιλήσουμε, λοιπόν, για τις καμπύλες.
Όταν είσαι πληθωρική στο στήθος, στα οπίσθια ή οπουδήποτε αλλού, πρέπει να σκέφτεσαι λίγο περισσότερο την κάθε σου κίνηση. Είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε να νιώσεις καλά με τις καμπύλες σου με αθλητικούς στηθόδεσμους που θα σου προσφέρουν σιγουριά, άνεση και καλή στήριξη όποια κίνηση και αν κάνεις, όποιος και αν είναι ο σωματότυπός σου.
Το υπαρκτό θέμα της αναπήδησης
Όσο μεγαλύτερο είναι το μπούστο σου τόσο περισσότερη η αναπήδηση και τόσο μεγαλύτερη στήριξη θα χρειαστείς. Η αναπήδηση μπορεί να είναι επώδυνη, κάτι που μάλλον έχεις ήδη διαπιστώσει από το μάθημα της γυμναστικής στο σχολείο. Εξασφάλισε την καλύτερη δυνατή στήριξη για το στήθος σου, επιλέγοντας έναν στηθόδεσμο υψηλής ή μέτριας στήριξης. Οι στηθόδεσμοι ελαφριάς στήριξης μπορεί να είναι όμορφοι, αλλά δεν προσφέρουν τόσο καλή στήριξη, επομένως δεν προτείνονται πάντα για τις κουπ D και πάνω. Μερικοί από τους αθλητικούς στηθόδεσμους που προσφέρουν καλή στήριξη είναι οι Nike Dri-FIT Rival, Nike Alpha και Nike FE/NOM Flyknit.
Ο στηθόδεσμος Nike Dri-FIT Rival έχει ρυθμιζόμενες τιράντες και ανεξάρτητες κουπ για ξεχωριστή στήριξη σε κάθε στήθος. Το μοντέλο Nike Alpha είναι μια εξαιρετική επιλογή, καθώς προσφέρει πολύ μεγάλη κάλυψη. Ο αθλητικός στηθόδεσμος Nike FE/NOM Flyknit είναι ένα από τα πιο δημοφιλή μας κομμάτια με αεριζόμενο ύφασμα και αθλητική πλάτη για ελευθερία κινήσεων χωρίς περιορισμούς.
3. Πρέπει να φοράω εσώρουχα όταν αθλούμαι;
Η χρήση εσωρούχων κάτω από τα ρούχα της προπόνησής σου είναι προσωπική επιλογή, εκτός και αν μιλάμε για στηθόδεσμους. Η χρήση διπλού στηθόδεσμου είναι περιττή. Αν έχεις τον σωστό αθλητικό στηθόδεσμο, δεν χρειάζεται να φορέσεις τίποτα άλλο από πάνω για να στηρίξεις το στήθος σου.
Όσον αφορά το κάτω μέρος, έχεις επιλογές. Αν απεχθάνεσαι τις ορατές γραμμές από το εσώρουχο, μπορείς να το παραλείψεις αν διαθέτεις το σωστό κολάν. Και με αυτό εννοούμε ένα κολάν φτιαγμένο από μαλακό και άνετο ύφασμα που απομακρύνει την υγρασία, όπως αυτά της σειράς Nike Dri-Fit. Και, φυσικά, δεν πρέπει να είναι διάφανο!
Έπειτα, πρέπει να σκεφτείς το θέμα της υγιεινής. Τα σωστά αεριζόμενα εσώρουχα σε προστατεύουν σε εκείνη την περιοχή. Προτίμησε βαμβακερό ύφασμα που είναι απαλό στο δέρμα, για απόλυτη άνεση και βέλτιστη κυκλοφορία του αέρα. Αν αποφασίσεις να μην φοράς εσώρουχα, πρέπει πάντα να πλένεις το κολάν σου μετά από κάθε προπόνηση. Οι κολπικές μυκητιάσεις αναπτύσσονται σε περιβάλλον όπου υπάρχει ζέστη και υγρασία. Επομένως, δεν είναι και ό,τι καλύτερο να συνεχίζεις να φοράς τα ιδρωμένα ρούχα προπόνησης.
Αν και δεν υπάρχει σωστό και λάθος, τα στρινγκ μπορεί να προκαλέσουν τριβή στη διάρκεια μιας έντονης προπόνησης, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει κοψίματα στο δέρμα και να οδηγήσει σε μολύνσεις. Φυσικά, όμως, όλα είναι θέμα προσωπικής προτίμησης.
Ρίξε μια ματιά στις άλλες μας ερωτήσεις που δεν γίνονται ποτέ, για να μάθεις περισσότερα για τις πιο συνηθισμένες απορίες σχετικά με τους στηθόδεσμους, το στήθος και τη γυμναστική.