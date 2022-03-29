Με τι ασχολείσαι;

Adwoa Aboah: δημιουργία δεσμών
Athletes*
Η Adwoa Aboah δεν σταματά ποτέ να εξελίσσεται και να βοηθά την κοινότητά της να εξελιχθεί.
Πασαρέλες, εξώφυλλα, ταξίδια για φωτογραφίσεις σε όλο τον κόσμο. Όλα αυτά ακούγονται πολύ λαμπερά στη θεωρία. Όμως, όταν μετακινείσαι διαρκώς, μπορεί να σου δημιουργηθεί μια αίσθηση απομόνωσης. Η Adwoa Aboah, μοντέλο και ακτιβίστρια, προσπαθεί να χτίσει την κοινότητα του Gurls Talk, ώστε να νιώθει προσγειωμένη, να παίρνει έμπνευση και να εστιάζει σε ό,τι έχει σημασία.
Το 2022, η Adwoa όχι μόνο βοηθά την οργάνωση Gurls Talk να κάνει το επόμενο βήμα διεθνώς, αλλά ξεκινά με αγωνία ένα νέο προσωπικό εγχείρημα που αποτελεί για εκείνη στόχο ζωής: την ηθοποιία. "Αμφέβαλλα πολύ για τον εαυτό μου", θυμάται, "αλλά παίρνω τεράστια χαρά και ικανοποίηση βουτώντας σε άγνωστα νερά". Επιστρέφοντας στο Λονδίνο από όπου κατάγεται, ακολουθήσαμε την Adwoa σε μερικά από τα αγαπημένα της σημεία στην πόλη, όπου συνάντησε και πάλι την αδελφή της, Kesewa, και τους φίλους της, είτε από κοντά είτε διαδικτυακά.
Στη διάρκεια του βίντεο, βλέπουμε στιγμές που παίρνει δύναμη από την κοινότητα του Gurls Talk. Άλλωστε, και η ίδια η κοινότητα έχει πάρει δύναμη από την αμετανόητη και απόλυτη ειλικρίνεια της Adwoa όσον αφορά την προσωπική της εμπειρία με την ψυχική υγεία. Αν και χρησιμοποιεί τη δική της φωνή για να δημιουργήσει μια υποστηρικτική κοινότητα, ορισμένες συζητήσεις με κορίτσια και νεαρές γυναίκες θυμίζουν στην Adwoa ότι έχει και η ίδια πολύ δρόμο μπροστά της παρ' όλο που είναι μεγαλύτερη. "Υπάρχουν στιγμές που συζητάμε για σχέσεις, φιλίες και διάφορα άλλα θέματα. Είναι απίστευτο που μου λένε κάτι και με πηγαίνουν πίσω στα μαθητικά μου χρόνια". Συμπληρώνει: "Αυτό μου θυμίζει ότι μπορεί να έχω και εγώ κάποια άλυτα θέματα και με αναγκάζει να μιλάω για πράγματα που ίσως φοβάμαι να αντιμετωπίσω".
Ως πολυάσχολο μοντέλο και υπεύθυνη για τη δημιουργία της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Gurls Talk, η Adwoa θεωρεί ότι ο αθλητισμός ήταν αυτό που τη βοήθησε να κατεβάσει ρυθμούς και να εξισορροπήσει καλύτερα την επαγγελματική και την προσωπική της ζωή. "Ο αθλητισμός ήταν πάντα ο χρόνος που αφιέρωνα στο εαυτό μου", λέει η Adwoa. Κάνοντας αερόβια άσκηση και προπόνηση ενδυνάμωσης, η πειθαρχία της ρουτίνας χαρακτηρίζει την προσέγγισή της στις περιπτώσεις όπου καλείται να αποδεχτεί τις δυσκολίες σε άλλες πτυχές της ζωής της. "Εκείνη την ώρα, ιδρώνω και επικεντρώνομαι σε ένα μόνο πράγμα", συνεχίζει. "Για μένα, είναι μια στιγμή διαλογισμού και με βοηθά να νιώσω καλύτερα".
Σε έναν κόσμο που σε πιέζει να είσαι αυθεντία, η Adwoa δείχνει ότι παρά την επιτυχία της παραμένει προσγειωμένη και είναι εκεί για την κοινότητά της. "Βλέπεις τα κορίτσια να σε προσεγγίζουν και να σου λένε τι έχει γίνει. Τι έχουν περάσει. Πώς ήταν στο παρελθόν. Τι έχουν μάθει. Και τότε ξέρεις ότι θέλεις να συνεχίσεις αυτό που κάνεις", λέει η Adwoa. "Μου υπενθυμίζουν ότι αυτό που κάνω είναι πολύ χρήσιμο".