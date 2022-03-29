Με τι ασχολείσαι;

Στη διάρκεια του βίντεο, βλέπουμε στιγμές που παίρνει δύναμη από την κοινότητα του Gurls Talk. Άλλωστε, και η ίδια η κοινότητα έχει πάρει δύναμη από την αμετανόητη και απόλυτη ειλικρίνεια της Adwoa όσον αφορά την προσωπική της εμπειρία με την ψυχική υγεία. Αν και χρησιμοποιεί τη δική της φωνή για να δημιουργήσει μια υποστηρικτική κοινότητα, ορισμένες συζητήσεις με κορίτσια και νεαρές γυναίκες θυμίζουν στην Adwoa ότι έχει και η ίδια πολύ δρόμο μπροστά της παρ' όλο που είναι μεγαλύτερη. "Υπάρχουν στιγμές που συζητάμε για σχέσεις, φιλίες και διάφορα άλλα θέματα. Είναι απίστευτο που μου λένε κάτι και με πηγαίνουν πίσω στα μαθητικά μου χρόνια". Συμπληρώνει: "Αυτό μου θυμίζει ότι μπορεί να έχω και εγώ κάποια άλυτα θέματα και με αναγκάζει να μιλάω για πράγματα που ίσως φοβάμαι να αντιμετωπίσω".

Ως πολυάσχολο μοντέλο και υπεύθυνη για τη δημιουργία της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Gurls Talk, η Adwoa θεωρεί ότι ο αθλητισμός ήταν αυτό που τη βοήθησε να κατεβάσει ρυθμούς και να εξισορροπήσει καλύτερα την επαγγελματική και την προσωπική της ζωή. "Ο αθλητισμός ήταν πάντα ο χρόνος που αφιέρωνα στο εαυτό μου", λέει η Adwoa. Κάνοντας αερόβια άσκηση και προπόνηση ενδυνάμωσης, η πειθαρχία της ρουτίνας χαρακτηρίζει την προσέγγισή της στις περιπτώσεις όπου καλείται να αποδεχτεί τις δυσκολίες σε άλλες πτυχές της ζωής της. "Εκείνη την ώρα, ιδρώνω και επικεντρώνομαι σε ένα μόνο πράγμα", συνεχίζει. "Για μένα, είναι μια στιγμή διαλογισμού και με βοηθά να νιώσω καλύτερα".