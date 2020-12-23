Πώς να διαβάζεις τις ετικέτες των τροφίμων σαν να είσαι διατροφολόγος

1. Παρατήρησε προσεκτικά το μπροστινό μέρος.

Σκέψου το μπροστινό μέρος ενός κουτιού ή μιας σακούλας σαν μια διαφήμιση: η εταιρεία χρησιμοποιεί αυτόν τον χώρο για να σου πουλήσει κάτι και όχι απλώς για να σε ενημερώσει. Ενώ πολλές δηλώσεις που χρησιμοποιούνται στις συσκευασίες, όπως "βιολογικό" και "καλή πηγή" για κάποιο στοιχείο, ελέγχονται αυστηρά και έχουν σαφείς ορισμούς, άλλες λέξεις ή φράσεις, όπως "φυσικό" και "φτιάχνεται με πραγματικό X ή Y", μπορούν να είναι παραπλανητικές.



Προφανώς, τέτοιοι ισχυρισμοί μπορούν να επηρεάσουν το πόσο υγιεινό πιστεύεις ότι θα είναι ένα προϊόν. Αλλά ακόμα και αν οι ισχυρισμοί είναι αληθινοί, δεν σχετίζονται απαραίτητα με τη διατροφική ποιότητα, σύμφωνα με μια έρευνα στο "Journal of Public Policy & Marketing". Για παράδειγμα, ένα τρόφιμο μπορεί να έχει χαμηλά λιπαρά ή να μην περιέχει γλουτένη, αλλά το αν η κατανάλωση τροφίμων με χαμηλά λιπαρά ή χωρίς γλουτένη είναι πραγματικά καλή για σένα είναι κάτι που πρέπει να συζητήσεις με τον γιατρό ή τον διατροφολόγο σου. Και αυτές οι τροφές μπορεί να έχουν άλλα όχι τόσο καλά χαρακτηριστικά, όπως θα μάθεις παρακάτω.



Οι ερευνητές αναφέρονται σε αυτό το φαινόμενο ως "φωτοστέφανο υγείας" και αφορά τις περιπτώσεις που θεωρείς ότι ένας ισχυρισμός που αφορά την υγεία σημαίνει πως ένα προϊόν είναι καλό για σένα. Η αλήθεια είναι ότι "όσους περισσότερους ισχυρισμούς βλέπεις σε ένα τρόφιμο, τόσο περισσότερο θα πρέπει να ανησυχείς", λέει ο Maciel. "Ας δούμε, για παράδειγμα, το σπανάκι. Δεν βλέπεις πολλά τεχνάσματα μάρκετινγκ για να σε πείσουν να το αγοράσεις, επειδή δεν είναι απαραίτητα".



2. Διασταύρωσε τους ισχυρισμούς.

Αν η συσκευασία αναφέρει, για παράδειγμα, ότι το τρόφιμο περιέχει φυτικές ίνες, δες τον πίνακα θρεπτικών στοιχείων για να διαπιστώσεις πόσα γραμμάρια περιέχει. Η "καλή πηγή" κάποιου στοιχείου θα περιέχει τουλάχιστον 10% της συνιστώμενης αξίας για σένα (στην περίπτωση των φυτικών ινών, αυτό αντιστοιχεί σε 2,5 έως 3 γραμμάρια), ενώ η "υψηλή" περιεκτικότητα ή η "άριστη πηγή" θα αγγίζει το 20% (δηλαδή θα είναι 5 γραμμάρια ή περισσότερο), αναφέρει ο Maciel.



Στη συνέχεια, έλεγξε τη λίστα των συστατικών για να διαπιστώσεις αν οι φυτικές ίνες προέρχονται από φυσική πηγή, όπως τα προϊόντα ολικής άλεσης, τα όσπρια ή τα φρούτα και τα λαχανικά, ή από κάτι λιγότερο αναγνωρίσιμο που έχει προστεθεί για να αυξήσει την περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, όπως το αλεσμένο ψύλλιο ή η κυτταρίνη. Κάνε το ίδιο για την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, αναζητώντας μη επεξεργασμένα, υγιεινά τρόφιμα, όπως αρακά αντί για απομονωμένη πρωτεΐνη αρακά. "Τα τρόφιμα στην πιο φυσική τους κατάσταση είναι καλύτερα για εμάς, επειδή έχουν γενικά περισσότερα θρεπτικά συστατικά και λιγότερες θερμίδες", υποστηρίζει ο Maciel.



Κάνε αυτήν την άσκηση με όλους τους διατροφικούς ισχυρισμούς που βλέπεις. Αν τα υπόλοιπα στοιχεία της συσκευασίας λίγο πολύ υποστηρίζουν αυτά που αναφέρονται στο μπροστινό μέρος, συνέχισε την έρευνα. Διαφορετικά, καλό θα ήταν να βάλεις το προϊόν ξανά στο ράφι. Η εταιρεία μπορεί να θέλει να σε παραπλανήσει για κάποιο λόγο.