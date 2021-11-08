Πώς να αποφύγεις συνηθισμένους τραυματισμούς στο τρέξιμο, σύμφωνα με τους ειδικούς

Σκέψου πόσο σφιγμένο είναι το σώμα σου έπειτα από μια ολόκληρη μέρα μπροστά στον υπολογιστή. Σίγουρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να ανοίξεις τον διασκελισμό σου. Αν ξεκινήσεις να τρέχεις κατευθείαν, μπορεί να πάθεις τράβηγμα ή να νιώσεις ότι δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις κανονικά τους μύες σου, όπως λέει η Patel. Είναι απλό: αν οι κύριοι μύες που σε βοηθούν να κινηθείς (οι γλουτοί) δεν είναι ενεργοποιημένοι, οι δευτερεύοντες μύες (όπως οι γάμπες και οι οπίσθιοι μηριαίοι) πρέπει να κάνουν όλη τη δουλειά, επιβαρύνοντας περισσότερο τις αρθρώσεις των γονάτων και των αστραγάλων.



Το ζέσταμα δεν χρειάζεται να σου τρώει πολύ χρόνο. Η προθέρμανση δυναμικής ενεργοποίησης, η οποία περιλαμβάνει κινήσεις αντί για στατικές διατάσεις, προετοιμάζει το σώμα σου και ενεργοποιεί τους κατάλληλους μύες πριν ξεκινήσεις να τρέχεις, όπως εξηγεί η Patel. Μια πεντάλεπτη προθέρμανση με ένα σετ δέκα επαναλήψεων για κάθε δυναμική διάταση των κάτω άκρων (όπως προβολές ή πλευρικές εκτάσεις ποδιών) μπορεί επίσης να σε βοηθήσει να τρέξεις για περισσότερη ώρα, όπως έδειξε μια μελέτη στο Journal of Strength and Conditioning Research. Τις μέρες που δεν σου περισσεύουν με τίποτα αυτά τα πέντε λεπτά για να κάνεις ζέσταμα, προσπάθησε τουλάχιστον να αυξήσεις σταδιακά τον ρυθμό σου, ξεκινώντας με γρήγορο περπάτημα ή χαλαρό τζόκινγκ.





Τώρα ξέρεις. Το μυστικό για να συνεχίσεις να τρέχεις για καιρό δεν είναι ούτε να πετύχεις έναν εξωφρενικά γρήγορο ρυθμό ούτε να διανύσεις άπειρα χιλιόμετρα. Είναι να κάνεις ό,τι μπορείς όταν δεν τρέχεις, ώστε οι διαδρομές σου να είναι εξίσου ευχάριστες για το σώμα και το πνεύμα σου.