Πώς να επιλέξεις τα σωστά παπούτσια για τρέξιμο

Αγόρασε παπούτσια για τρέξιμο σαν επαγγελματίας
Καθοδήγηση
Δες όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την εφαρμογή, τον βηματισμό και τη λειτουργικότητα, ώστε να αγοράσεις το τέλειο ζευγάρι για ΕΣΕΝΑ.
Πραγματική ιστορία: υπάρχουν όντως παπούτσια για τρέξιμο που θα σε κάνουν να θέλεις να τρέξεις. Παπούτσια που θα σε στηρίξουν για εκατοντάδες χιλιόμετρα, προστατεύοντας τα πόδια σου και βελτιώνοντας τις επιδόσεις σου σε κάθε προπόνηση. Παπούτσια που ενδεχομένως να σε κάνουν να νιώσεις ότι αναλαμβάνουν ένα μέρος της σκληρής δουλειάς για λογαριασμό σου.
Πώς θα βρεις αυτά τα μαγικά παπούτσια; "Επιλέγεις ένα παπούτσι που προστατεύει και στηρίζει τη μοναδική ανατομία σου", λέει ο Ian Klein, φυσιολόγος άσκησης με ειδίκευση στη γενική προπόνηση και στην πρόληψη τραυματισμών στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο. Αρχικά, αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να επιλέγεις ένα παπούτσι με βάση την εμφάνιση (αν και η εμφάνιση είναι ένα στοιχείο που μετράει) ή τις αξιολογήσεις του. Αφιέρωσε χρόνο και κόπο για να βρεις το σωστό στιλ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό, συνέχισε να διαβάζεις...
1. Περιόρισε τις επιλογές σου
Αυτό είναι κάτι απλό και προφανές: αν πρόκειται να πας για τρέξιμο, θα πρέπει να φορέσεις ειδικά παπούτσια για τρέξιμο και όχι παπούτσια προπόνησης ή παπούτσια για περπάτημα, lifestyle κ.λπ. Είτε αγοράζεις από το διαδίκτυο είτε από φυσικό κατάστημα, πήγαινε κατευθείαν σε αυτήν την κατηγορία παπουτσιών.
Ένα παπούτσι για τρέξιμο έχει σχεδιαστεί για γραμμική κίνηση και θα πρέπει να προσφέρει αντικραδασμική προστασία και άνετη αίσθηση, ώστε να σε στηρίζει καθώς κινείσαι σε αυτό το μοτίβο κίνησης, λέει η προπονήτρια Emily Hutchins του Nike Run Club στο Σικάγο. Ένα παπούτσι προπόνησης, από την άλλη, παρέχει σταθερότητα στις κινήσεις προς κάθε κατεύθυνση, όπως στα καθίσματα, στις προβολές και στις μετακινήσεις στο πλάι.
2. Εστίασε στην αίσθηση
Τα σωστά παπούτσια για τρέξιμο θα πρέπει να δίνουν την αίσθηση ότι αποτελούν φυσική προέκταση του σώματός σου. "Αν τα παπούτσια σου δεν είναι άνετα, θα σου προκαλούν δυσφορία σε κάθε βήμα", λέει ο Chris Bennett, Senior Director of Global Running της Nike, ο οποίος είναι γνωστός και ως προπονητής Bennett. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το σώμα σου να αντισταθμίζει τη δυσφορία αλλάζοντας στάση, κάτι το οποίο μπορεί να επηρεάσει τον φυσικό βηματισμό σου και, προσθέτει, να οδηγήσει σε τραυματισμούς.
Επισκέψου ένα εξειδικευμένο κατάστημα για είδη τρεξίματος για να αναλύσεις τον βηματισμό σου και να λάβεις συγκεκριμένες συστάσεις (περισσότερα για αυτό το θέμα θα βρεις παρακάτω). Καθώς ο πωλητής θα σε βοηθά να δοκιμάσεις διάφορα μοντέλα, μην ξεχνάς ότι η άνεση είναι το πιο σημαντικό κριτήριο. "Αν κάποιος σου προτείνει ένα παπούτσι που δεν το νιώθεις άνετο στο πόδι, εμπιστεύσου το ένστικτό σου", λέει η Kate VanDamme, φυσικοθεραπεύτρια και κλινική ορθοπεδικός στο Langone Health Sports Performance Center του NYU. Στο κάτω-κάτω, εσύ γνωρίζεις καλύτερα τι σε κάνει να νιώθεις άνετα.
Για παράδειγμα, ένα παπούτσι σταθερότητας μπορεί να είναι το ιδανικό για σένα με βάση τον βαθμό πρηνισμού σου, αλλά ίσως αυτό που δοκίμασες να σου προκαλεί ερεθισμούς ή φουσκάλες στο πίσω μέρος του αστραγάλου, λέει ο Lee Welch, γιατρός φυσικοθεραπευτής που ειδικεύεται σε τραυματισμούς των κάτω άκρων δρομέων και είναι συνιδιοκτήτης του The Running PTs. Δοκίμασε να περπατήσεις με τα παπούτσια στο κατάστημα (ακόμα καλύτερα αν μπορείς να τα δοκιμάσεις στον διάδρομο) ή φρόντισε να τα αγοράσεις από κατάστημα με ευνοϊκούς όρους επιστροφής ή αλλαγής, ώστε να μπορέσεις να τα δοκιμάσεις με την ησυχία σου στο σπίτι.
"Πρέπει να επιλέξεις ένα παπούτσι που προστατεύει και στηρίζει τη μοναδική σου ανατομία".
Ian Klein
Φυσιολόγος άσκησης
3. Βρες την κατάλληλη εφαρμογή
Όταν πρόκειται για παπούτσια, το μέγεθος έχει σημασία.
Αν επιλέξεις μικρό μέγεθος, μπορεί να γεμίσεις φουσκάλες και μελανιές στα νύχια των ποδιών. Αν επιλέξεις μεγάλο μέγεθος, το παπούτσι θα γλιστράει και δεν θα μπορεί να απορροφήσει σωστά τους κραδασμούς ούτε να μεγιστοποιήσει την ενέργειά σου όταν ανασηκώνεις το πόδι από το έδαφος.
Για να βρεις τη σωστή εφαρμογή, "θα πρέπει να υπάρχει λίγο κενό μεταξύ των δαχτύλων και της μύτης του παπουτσιού", λέει ο Welch. "Αυτό συμβαίνει επειδή το παπούτσι είναι σχεδιασμένο για να λυγίζει κάτω από το μετατάρσιο και όχι σε κάποιο άλλο σημείο πιο πίσω". Θα πρέπει επίσης να μπορείς να κουνάς τα δάχτυλά σου. Αν δεν μπορείς, τότε το παπούτσι είναι πολύ μικρό, λέει ο Welch.
Η συμβουλή του επαγγελματία: είτε κάνεις τις αγορές σου από φυσικό κατάστημα είτε από το διαδίκτυο, φρόντισε να δοκιμάσεις τα παπούτσια έπειτα από μια διαδρομή τρεξίματος ή το απόγευμα. Τα πόδια σου πρήζονται μέσα στη μέρα όπως ακριβώς πρήζονται και κατά το τρέξιμο, λέει ο Welch. Αν δοκιμάσεις τα παπούτσια πριν από μια προπόνηση ή νωρίς το πρωί, μπορεί να καταλήξεις με ένα ζευγάρι με υπερβολικά σφιχτή εφαρμογή.
4. Λάβε υπόψη τυχόν προβλήματα των ποδιών
Η ανατομία των ποδιών σου και ο τρόπος που τρέχεις μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την επιλογή του ιδανικού παπουτσιού. Δες πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις ορισμένα συνηθισμένα προβλήματα:
- Υπερπρηνισμός ή υποπρηνισμός
Όλοι μας πρέπει να έχουμε έναν βαθμό πρηνισμού. Όταν ένας άνθρωπος τρέχει, το πόδι κινείται φυσικά σε μια πρηνή θέση καθώς ακουμπάει στο έδαφος και, στη συνέχεια, σε θέση υπτιασμού καθώς ο δρομέας ανασηκώνει το πόδι από το έδαφος, εξηγεί η VanDamme. Αυτή η φυσική μετατόπιση μας κρατά σταθερά στα πόδια μας και μας επιτρέπει να κινηθούμε σε ανώμαλες επιφάνειες, λέει ο Welch και, κυρίως, "είναι ένας τρόπος για να απορροφά ισχύ το σώμα σου, ώστε να μην χτυπήσεις".
Τα προβλήματα εμφανίζονται όταν ο βαθμός πρηνισμού είναι υπερβολικός. Αν το πόδι παρουσιάζει υπερπρηνισμό ή γέρνει υπερβολικά προς τα μέσα, υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης πελματιαίας απονευρωσίτιδας, συνδρόμου λαγονοκνημιαίας ταινίας, συνδρόμου του απιοειδούς μυός, πόνου στο γόνατο ή περιοστίτιδας κνήμης, λέει ο Welch. Αν το πόδι σου παρουσιάζει υποπρηνισμό, οι αρθρώσεις του ποδιού σου δεν κινούνται για να απορροφήσουν τους κραδασμούς και το μεγαλύτερο μέρος του βάρους σου πέφτει στο εξωτερικό άκρο του ποδιού, κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε κατάγματα καταπόνησης, λέει η VanDamme. Όλοι αυτοί οι τραυματισμοί είναι πιθανό να σε ταλαιπωρήσουν για εβδομάδες ή ακόμα και μήνες, επομένως καλό θα ήταν να τους αποφύγεις πάση θυσία.
Τα άτομα με υπερπρηνισμό τείνουν να προτιμούν παπούτσια σταθερότητας με πιο σταθερή ενδιάμεση σόλα που εμποδίζει το πόδι να γέρνει υπερβολικά προς τα μέσα, λέει η VanDamme. Τα άτομα με υποπρηνισμό είναι προτιμότερο να επιλέξουν ουδέτερα παπούτσια, που εξασφαλίζουν περισσότερη αντικραδασμική προστασία και απορρόφηση των κραδασμών, αλλά παρέχουν λιγότερη στήριξη.
- Πλατυποδία ή κοιλοποδία
Αν έχεις πλατυποδία, προτίμησε ένα παπούτσι που προσφέρει λίγο περισσότερη στήριξη, λέει ο Welch. Αντιθέτως, τα άτομα με κοιλοποδία "μπορούν συχνά να φορέσουν ό,τι θέλουν, οπότε ένα ουδέτερο παπούτσι καλύπτει τις ανάγκες τους", αναφέρει.
- Πελματιαία απονευρωσίτιδα
Η πελματιαία απονευρωσίτιδα είναι ένας τραυματισμός στην πελματιαία περιτονία, μια ισχυρή ζώνη ιστού που διατρέχει το μέσο του πέλματος και στηρίζει την καμάρα, λέει ο Klein. Συχνά οφείλεται σε υπερβολική καταπόνηση, όπως σε υπερπροπονήσεις ή σε μια ξαφνική αύξηση της απόστασης. Η φλεγμονή συνήθως προκαλεί έναν οξύ πόνο κατά μήκος του κάτω μέρους του πέλματος, από τη φτέρνα έως τα δάχτυλα.
Αν η απονευρωσίτιδα είναι ήπια ή/και την προλάβεις και τη θεραπεύσεις έγκαιρα, μπορείς να συνεχίσεις να τρέχεις, αρκεί να μην το παρακάνεις με τα χιλιόμετρα. Σε αυτήν την περίπτωση, "όσο περισσότερη στήριξη προσφέρει το παπούτσι, τόσο το καλύτερο", λέει η VanDamme. Ένα παπούτσι σταθερότητας που προσφέρει επιπλέον αντικραδασμική προστασία στη φτέρνα μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση από τον πόνο.
5. Σκέψου για ποιο λόγο τα θέλεις κυρίως
"Για τις χαλαρές, καθημερινές διαδρομές τρεξίματος, ένα ουδέτερο παπούτσι με έναν σχετικό βαθμό αντικραδασμικής προστασίας είναι ό,τι πρέπει", λέει ο Jason Fitzgerald, πιστοποιημένος προπονητής της ένωσης αθλητικών συλλόγων στίβου των ΗΠΑ, βασικός προπονητής του Strength Running και παρουσιαστής του The Strength Running Podcast. Τα περισσότερα ουδέτερα παπούτσια συνδυάζουν αντικραδασμική προστασία και υψηλή απόκριση, διευκολύνοντας έτσι τις διαδρομές μεγάλων αποστάσεων, αλλά μπορούν να προσφέρουν και ικανοποιητική επιστροφή ενέργειας όταν θέλεις να αυξήσεις τον ρυθμό.
Για τους αγώνες ή τις προπονήσεις ταχύτητας, είναι προτιμότερο ένα πιο ελαφρύ παπούτσι, λέει ο προπονητής Bennett. Όταν τρέχεις με όλες σου τις δυνάμεις, όσο λιγότερο βάρος πρέπει να σηκώσει το πόδι σου σε κάθε βήμα, τόσο το καλύτερο. "Τα ίσια παπούτσια αγώνων μπορούν να προσφέρουν στον δρομέα άριστη αίσθηση του ταρτάν και παράλληλα τη δυνατότητα προπόνησης εκτός στίβου", λέει η προπονήτρια Robyn LaLonde του Nike Run Club στο Σικάγο.
Αν πρόκειται να τρέξεις σε ανώμαλο δρόμο, πιθανώς να χρειαστείς ένα ζευγάρι παπούτσια για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο, που θα εξασφαλίσουν καλύτερο πάτημα πάνω σε ρίζες, χαλίκια και βράχους, αλλά και σε πιο μαλακές, ανώμαλες επιφάνειες, λέει η LaLonde. Τα παπούτσια αυτά έχουν ανθεκτική σόλα και πιο φαρδιά βάση με αντιολισθητικό μοτίβο στο πέλμα για καλύτερη πρόσφυση. Ίσως, επίσης, να πρέπει να αναζητήσεις ένα παπούτσι για τρέξιμο σε ανώμαλες επιφάνειες, το οποίο είναι είτε ανθεκτικό στο νερό είτε αδιάβροχο και διαθέτει κολάρο στον αστράγαλο για να προστατεύει από τα πετραδάκια. Αν σκοπεύεις να τρέχεις σε ανώμαλο δρόμο με πολλές πέτρες ή μεγάλες κλίσεις, η LaLonde προτείνει ένα παπούτσι με ειδική επιφάνεια ενσωματωμένη στην ενδιάμεση σόλα, που προστατεύει τα πόδια από τα απότομα σκοντάμματα και τα στραβοπατήματα και διευκολύνει το τρέξιμο σε πιο σκληρές επιφάνειες.
Μάθε πότε είναι ώρα για αλλαγή
Διάβασες όλες τις παραπάνω πληροφορίες για να βρεις το ιδανικό παπούτσι. Δυστυχώς, μπορεί να χρειαστεί να ανατρέξεις σε αυτές ξανά στο άμεσο μέλλον. "Το παπούτσι είναι σαν τον μυ", εξηγεί ο Klein. "Όταν ένας μυς κουραστεί, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αντιστοίχως, όταν ένα παπούτσι καταπονηθεί ή φθαρεί, χάνει τη δομική του ακεραιότητα και δεν μπορεί πλέον να εξυπηρετήσει τον σκοπό του".
Τα περισσότερα παπούτσια για τρέξιμο μπορούν να αντέξουν για 500 με 800 χιλιόμετρα, ανάλογα με το πώς τρέχεις, λέει ο Welch. Ωστόσο, οι μεγάλοι διασκελισμοί, ο υπερβολικός πρηνισμός και η προσγείωση πολύ κοντά στη μύτη ή στη φτέρνα του παπουτσιού μπορούν να προκαλέσουν ταχύτερη φθορά, αναφέρει.
Ένας απλός τρόπος για να προσδιορίσεις πότε είναι ώρα να αντικαταστήσεις τα παπούτσια σου, είναι να δώσεις προσοχή στην αίσθηση που σου προκαλούν, λέει ο Fitzgerald. "Αναρωτήσου αν προσφέρουν στα πέλματα και στις γάμπες σου τη στήριξη και την αντικραδασμική προστασία που σου προσέφεραν παλαιότερα", αναφέρει. Αν όχι ή αν μπορείς να δεις ορατά σημάδια φθοράς στη σόλα, είναι καιρός να αγοράσεις ένα νέο ζευγάρι, προσθέτει.
Αν η τύχη είναι με το μέρος σου και το στιλ που προτιμάς είναι διαθέσιμο, μπορείς απλώς να επιλέξεις ένα νέο ζευγάρι. Αν, όμως, κυκλοφορεί μια νέα εκδοχή του παπουτσιού, θα ήταν καλύτερο να το δοκιμάσεις για να βεβαιωθείς ότι τυχόν αλλαγές στην εφαρμογή εξακολουθούν να ταιριάζουν στις ανάγκες σου. Τα καλά νέα είναι ότι, αφού έχεις διαβάσει αυτές τις συμβουλές, ξέρεις ακριβώς τι να αναζητήσεις.
Ψήνεται κανείς για νέα παπούτσια;
Κείμενο: Ashley Mateo
Εικονογράφηση: Justin Tran
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