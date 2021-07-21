Πώς να επιλέξεις τα σωστά παπούτσια για τρέξιμο

Τα σωστά παπούτσια για τρέξιμο θα πρέπει να δίνουν την αίσθηση ότι αποτελούν φυσική προέκταση του σώματός σου. "Αν τα παπούτσια σου δεν είναι άνετα, θα σου προκαλούν δυσφορία σε κάθε βήμα", λέει ο Chris Bennett, Senior Director of Global Running της Nike, ο οποίος είναι γνωστός και ως προπονητής Bennett. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το σώμα σου να αντισταθμίζει τη δυσφορία αλλάζοντας στάση, κάτι το οποίο μπορεί να επηρεάσει τον φυσικό βηματισμό σου και, προσθέτει, να οδηγήσει σε τραυματισμούς.



Επισκέψου ένα εξειδικευμένο κατάστημα για είδη τρεξίματος για να αναλύσεις τον βηματισμό σου και να λάβεις συγκεκριμένες συστάσεις (περισσότερα για αυτό το θέμα θα βρεις παρακάτω). Καθώς ο πωλητής θα σε βοηθά να δοκιμάσεις διάφορα μοντέλα, μην ξεχνάς ότι η άνεση είναι το πιο σημαντικό κριτήριο. "Αν κάποιος σου προτείνει ένα παπούτσι που δεν το νιώθεις άνετο στο πόδι, εμπιστεύσου το ένστικτό σου", λέει η Kate VanDamme, φυσικοθεραπεύτρια και κλινική ορθοπεδικός στο Langone Health Sports Performance Center του NYU. Στο κάτω-κάτω, εσύ γνωρίζεις καλύτερα τι σε κάνει να νιώθεις άνετα.



Για παράδειγμα, ένα παπούτσι σταθερότητας μπορεί να είναι το ιδανικό για σένα με βάση τον βαθμό πρηνισμού σου, αλλά ίσως αυτό που δοκίμασες να σου προκαλεί ερεθισμούς ή φουσκάλες στο πίσω μέρος του αστραγάλου, λέει ο Lee Welch, γιατρός φυσικοθεραπευτής που ειδικεύεται σε τραυματισμούς των κάτω άκρων δρομέων και είναι συνιδιοκτήτης του The Running PTs. Δοκίμασε να περπατήσεις με τα παπούτσια στο κατάστημα (ακόμα καλύτερα αν μπορείς να τα δοκιμάσεις στον διάδρομο) ή φρόντισε να τα αγοράσεις από κατάστημα με ευνοϊκούς όρους επιστροφής ή αλλαγής, ώστε να μπορέσεις να τα δοκιμάσεις με την ησυχία σου στο σπίτι.