Πώς να ξεπεράσετε το άγχος για την απόδοση, σύμφωνα με τον προπονητή Patrick Sang

Ξεκίνησα να τρέχω σε αγώνες στιπλ, όπου πρέπει να πηδάς πάνω από εμπόδια και λιμνούλες. Πιστεύω ότι το μυαλό και το σώμα σου πρέπει να συνεργάζονται άψογα, αν θέλεις να περάσεις το επόμενο εμπόδιο. Αυτή η πεποίθηση έχει διαμορφώσει ολόκληρη την προσέγγισή μου στη δουλειά μου ως προπονητής τρεξίματος. Θέλω οι δρομείς μου να έχουν επίγνωση για το πώς κινούνται τα χέρια και τα πόδια τους και πού εστιάζουν τα μάτια τους. Ακόμα και σε έναν αγώνα μεγάλων αποστάσεων, όπου μπορεί να είναι βασανιστικό να έχεις επίγνωση των αισθήσεών σου, το μυαλό και το σώμα ενός δρομέα πρέπει να είναι πάντα σε αρμονία. Έτσι, ο δρομέας μπορεί να τρέχει πιο έξυπνα αντί να ζορίζεται άσκοπα.



Κατά κάποιον τρόπο, το άγχος είναι ένα σήμα ότι πρέπει να παραμείνεις σε εγρήγορση και να δώσεις προσοχή. Αν εξασκηθείς ώστε να επικεντρώνεσαι στην κίνηση του σώματός σου κάθε φορά που σε κυριεύει το άγχος, θα έχεις ένα πανίσχυρο εργαλείο που θα σε βοηθά να αποδίδεις σε συνθήκες πίεσης. Μπορεί αυτό να σου φαίνεται ακατόρθωτο σε αυτήν τη φάση, καθώς νομίζεις ότι το άγχος σου είναι σαν μια φωνή που σου ουρλιάζει ότι πρέπει να πανικοβληθείς. Όμως, αν χρησιμοποιήσεις όλες τις άλλες τεχνικές που αναφέραμε, δηλαδή να μένεις μακριά από αγχωτικές συζητήσεις, να ηρεμείς το μυαλό σου με μουσική ή διάβασμα και να αναλαμβάνεις ηγετικό ρόλο στην ομάδα σου, η φωνή του άγχους σου μπορεί να αρχίσει να χάνει σταδιακά την έντασή της μέχρι να γίνει ένας απλός ψίθυρος.



Μπορείς να αντιμετωπίσεις αυτόν τον ψίθυρο σαν ένα μήνυμα που σου λέει: "Τώρα είναι η ώρα να συγκεντρωθείς. Τώρα είναι η ώρα να αναπνεύσεις. Τώρα είναι η ώρα να εστιάσεις όλη σου την προσοχή στη στιγμή". Το άγχος σου μπορεί να μην φύγει ποτέ εντελώς, αλλά μπορεί να αλλάξει. Και ίσως διαπιστώσεις ότι το χρειάζεσαι κιόλας σε αυτήν τη διαφορετική μορφή του.



Προπονητής Sang