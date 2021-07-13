Πώς να κάνετε τα παιδιά σας να είναι πιο δραστήρια, σύμφωνα με τους ειδικούς

Αν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και η παρακολούθηση βίντεο ήταν ολυμπιακό άθλημα, τα παιδιά θα είχαν πάρει το χρυσό. "Ο χρόνος που περνάμε μπροστά στην οθόνη μπορεί να απελευθερώσει μεγάλες ποσότητες ντοπαμίνης από τον εγκέφαλο", αναφέρει η Lisa Jo Gagliardi, πρώην τοπική συντονίστρια σχολικής υγείας στο Μίσιγκαν και ιδρύτρια της συμβουλευτικής εταιρείας LJ Gagliardi: Building a Whole Child Toolbox. Η ντοπαμίνη είναι ο νευροδιαβιβαστής που ευθύνεται για τα συστήματα ευχαρίστησης και ανταμοιβής του σώματος, ενώ είναι ένας από τους λόγους που δυσκολευόμαστε τόσο να αποχωριστούμε την οθόνη, προκαλώντας ένα είδος εθισμού, αναφέρει η Gagliardi.

Όμως, το παρήγορο είναι ότι και η σωματική δραστηριότητα απελευθερώνει ντοπαμίνη. Η μοναδική διαφορά είναι ότι η κίνηση απαιτεί κάποια προσπάθεια, δηλαδή το παιδί πρέπει να βάλει ρούχα για παιχνίδι/γυμναστική, να κυνηγήσει έναν φίλο ή μια μπάλα και ίσως να κάνει μπάνιο μετά αντί να βουλιάξει απλώς στον καναπέ με το τηλεχειριστήριο στο χέρι. Οι καθιστικές δραστηριότητες μπορεί να απαιτούν λιγότερο κόπο, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και πιο διασκεδαστικές. Σε μια έρευνα που συνέκρινε δύο λεπτά σωματικής δραστηριότητας με δύο λεπτά στο iPad, διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά απόλαυσαν περισσότερο τη σωματική δραστηριότητα σε σχέση με τα βιντεοπαιχνίδια, αναφέρει η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Rebecca Hasson, PhD, επίκουρη καθηγήτρια κινησιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν.

Τα παιδιά χρειάζονται απλώς περισσότερες ευκαιρίες και προτροπές για να παίξουν και να ασκηθούν. Όσο περισσότερο τις έχουν, λέει η Gagliardi, "τόσο περισσότερο θα αναγνωρίζει ο εγκέφαλός τους τη θετική επίδραση στη διάθεσή τους".