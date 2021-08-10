Πώς να διαχειριστείς τους πιεστικούς γονείς των αθλητών σύμφωνα με τον προπονητή Patrick Sang

Οι συγγενείς συχνά πιστεύουν ότι η πίεση θα τους βοηθήσει να πετύχουν τον στόχο τους, όποιος και αν είναι. Θεωρούν ότι είναι απλώς θέμα του δρομέα να προσπαθήσει λίγο περισσότερο την ημέρα του αγώνα. Δεν βλέπουν πάντα ότι η πραγματική προσπάθεια βρίσκεται στις αμέτρητες ώρες προπόνησης και προετοιμασίας, και ότι τα πιο δυνατά κίνητρα έρχονται από μέσα σου.



Είπες ότι οι γονείς σου ήταν και οι ίδιοι αθλητές, αλλά δείχνουν να έχουν ξεχάσει τον καθημερινό κόπο και ότι κάθε άθλημα απαιτεί θυσίες και αγώνα. Νομίζω ότι θα πρέπει να καλέσεις τους γονείς σου στην προπόνηση. Άφησέ τους να δουν την προθέρμανση, τις διατάσεις και το πώς ξεπερνάς τα εμπόδια, ξανά και ξανά. Άφησέ τους να σε δουν να δουλεύεις τον ρυθμό σου, τη στάση του σώματός σου και τη πνευματική σου αντοχή. Όταν δουν τι πραγματικά συμβαίνει στο άθλημά σου, ίσως αρχίσουν να καταλαβαίνουν ότι ήδη προσπαθείς σκληρά και σε καθημερινή βάση. Ίσως καταφέρουν να διώξουν το άγχος τους και να σιγουρευτούν ότι θα τα καταφέρεις.



Μερικές φορές, η απάντηση δεν είναι να αποκόψεις την οικογένειά σου, αλλά να τους βάλεις μέσα στη διαδικασία για να κατανοήσουν το πάθος σου.



Αν αυτό δεν μειώσει την πίεση που σου ασκούν, θα πρέπει να τους μιλήσεις ανοιχτά. Πες τους ότι τα σχόλιά τους σε αποπροσανατολίζουν, παρά σου δίνουν κίνητρο. Πες τους πόσο πολύ αγαπάς το άθλημά σου, ακριβώς όπως αγαπούσαν εκείνοι το δικό τους. Θα χρειαστεί θάρρος, αλλά θα αξίζει τον κόπο.



Αν οι γονείς σου ήταν μαζί μου εδώ τώρα, θα τους έλεγα ότι είναι τυχεροί που έχουν μια κόρη σαν εσένα που αγαπά πραγματικά το άθλημά της. Θα τους έλεγα ότι η αγάπη σου για το τρέξιμο είναι κάτι που πρέπει να προστατεύσουν, να εκτιμήσουν και να υποστηρίξουν, χωρίς να σε ωθούν σε σημείο εξάντλησης. Επίσης, θα τους έλεγα ότι με αυτό που κάνουν τώρα δεν πρόκειται να καταφέρουν αυτό που θέλουν, καθώς και ότι θα πρέπει να δώσουν στο πάθος σου λίγο χώρο για να εξελιχθεί.



Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να υπενθυμίσω κάτι και στους τρεις σας: όλοι θέλετε το ίδιο πράγμα. Τόσο εσύ όσο και οι γονείς σου θέλετε να αξιοποιήσεις στο έπακρο το ταλέντο σου. Αν μπορέσεις να τους δώσεις να καταλάβουν ότι η λύση είναι η υποστήριξη και όχι η πίεση, είμαι σίγουρος ότι θα μάθεις να απολαμβάνεις και πάλι το τρέξιμο. Και οι γονείς σου ίσως αρχίσουν να το απολαμβάνουν περισσότερο, κρατώντας υγιείς αποστάσεις.



Προπονητής Sang