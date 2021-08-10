Πώς να διαχειριστείς τους πιεστικούς γονείς των αθλητών σύμφωνα με τον προπονητή Patrick Sang

Ρώτα τον προπονητή: "Πώς να πείσω τους γονείς μου να μην μπλέκονται στα πόδια μου;"
Καθοδήγηση
Όταν ο ενθουσιασμός των γονιών επιβραδύνει την πρόοδο μιας νεαρής δρομέα, ο προπονητής του Eliud Kipchoge, Patrick Sang, παρεμβαίνει για να "προπονήσει" ολόκληρη την οικογένειά της.
Η στήλη με συμβουλές Ρώτα τον προπονητή θα σε βοηθήσει να διατηρήσεις την προσήλωσή σου στο παιχνίδι.
Ε:
Κύριε προπονητή,
Ο πατέρας μου έπαιζε ποδόσφαιρο μέχρι που τραυματίστηκε στο κολέγιο. Η μητέρα μου μεγάλωσε παίζοντας τένις και θα είχε κάνει καριέρα αν μπορούσε. Τώρα που έχω μπει στην ομάδα στίβου του σχολείου μου, με πιέζουν συνεχώς να τα πηγαίνω καλύτερα, λες και θα μπορούσα να επανορθώσω για τα χαμένα τους όνειρα. Αγάπησα τον στίβο επειδή ήταν κάτι εντελώς δικό μου, αλλά τώρα αισθάνομαι ότι το κάνω για αυτούς. Πώς μπορώ να ανακτήσω τον έλεγχο του αθλήματός μου και να παραβλέψω τις φωνές τους, ώστε να μπορέσω να απολαύσω ξανά το τρέξιμο;
Η πίεση υπονομεύει τη δίψα για άθληση
Σπρίντερ, 17 ετών
Α:
Μπορεί να μην το καταλαβαίνεις τώρα, αλλά είσαι ήδη στα μισά. ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.
Όταν ξεκίνησα το τρέξιμο στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, στο Όστιν, ένιωθα πιεσμένος. Ο επικεφαλής προπονητής επέλεξε τους δρομείς από τη νέα τάξη με βάση κατά κύριο λόγο τα στατιστικά μας. Έτσι, όταν τον συναντήσαμε για πρώτη φορά, μας έκανε ερωτήσεις για τον εαυτό μας και το ιστορικό μας στο τρέξιμο. Καθώς προχωρούσε από τον έναν στον άλλον, κατάλαβα ότι απογοητευόταν όλο και περισσότερο από το επίπεδο της εμπειρίας μας. Είχε πολλές προσδοκίες και δεν ήμασταν αυτό που περίμενε. Ήταν έξαλλος. Το έβλεπα στα μάτια του. Είναι απαίσιο αυτό το συναίσθημα.
Τελικά, έμαθα ότι ο προπονητής δεχόταν μεγάλη πίεση για να δημιουργήσει μια ομάδα που θα κερδίζει και μας μετέφερε αυτή την πίεση. Η κατανόηση της κατάστασης του προπονητή με βοήθησε να διαχωρίσω το δικό του άγχος από το δικό μου και να του μιλήσω με ενσυναίσθηση, αντί με θυμό. Σύντομα, κάναμε κάποια δοκιμαστικά και έπρεπε να του δείξω τις δυνατότητές μου. Μπορώ να πω ότι ένιωσα ιδιαίτερη ικανοποίηση όταν διέψευσα τις προσδοκίες του. Αλλά αυτό δεν θα μπορούσα να το πετύχω χωρίς να έχω κατανοήσει πρώτα τον τρόπο σκέψης του.
Γι' αυτό λέω ότι βρίσκεσαι ήδη στα μισά. Έχεις ήδη προσπαθήσει να κατανοήσεις τον λόγο που οι γονείς σου συμπεριφέρονται έτσι. Όπως είπες, προσπαθούν να ζήσουν τα όνειρά τους μέσα από εσένα. Γνωρίζεις ότι αυτό δεν έχει να κάνει με την απόδοσή σου, αλλά με τις τύψεις τους. Όταν το κατανοήσεις αυτό, θα έχεις σημαντικό προβάδισμα στην αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης. Έχω άλλη μια ιστορία που μπορεί να βοηθήσει με τα υπόλοιπα...
Όταν ξεκινούσα τον στίβο τη δεκαετία του ’80, συνέβαιναν μεγάλες αλλαγές γύρω από το τρέξιμο στην πατρίδα μου την Κένυα. Οι άνθρωποι άρχισαν να βλέπουν το άθλημα ως μια ευκαιρία να αποκτήσουν μια δουλειά, μια υποτροφία ή ακόμα και να πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρχισα να βλέπω τις συζύγους των δρομέων και τα μέλη της οικογένειάς τους να τους αντιμετωπίζουν ως μια πηγή εισοδήματος. Περίμεναν από τον δρομέα να αποδώσει, όχι απαραίτητα από την αθλητική οπτική, αλλά από την οικονομική. Η άσκηση τέτοιου είδους πίεσης σε έναν αθλητή είναι σαν να τον φορτώνεις με ένα επιπλέον σωματικό βάρος. Σχεδόν πάντοτε επιβραδύνει την πρόοδό του.
Μερικές φορές, η απάντηση δεν είναι να αποκόψεις την οικογένειά σου, αλλά να τους βάλεις μέσα στη διαδικασία για να κατανοήσουν το πάθος σου.
Οι συγγενείς συχνά πιστεύουν ότι η πίεση θα τους βοηθήσει να πετύχουν τον στόχο τους, όποιος και αν είναι. Θεωρούν ότι είναι απλώς θέμα του δρομέα να προσπαθήσει λίγο περισσότερο την ημέρα του αγώνα. Δεν βλέπουν πάντα ότι η πραγματική προσπάθεια βρίσκεται στις αμέτρητες ώρες προπόνησης και προετοιμασίας, και ότι τα πιο δυνατά κίνητρα έρχονται από μέσα σου.
Είπες ότι οι γονείς σου ήταν και οι ίδιοι αθλητές, αλλά δείχνουν να έχουν ξεχάσει τον καθημερινό κόπο και ότι κάθε άθλημα απαιτεί θυσίες και αγώνα. Νομίζω ότι θα πρέπει να καλέσεις τους γονείς σου στην προπόνηση. Άφησέ τους να δουν την προθέρμανση, τις διατάσεις και το πώς ξεπερνάς τα εμπόδια, ξανά και ξανά. Άφησέ τους να σε δουν να δουλεύεις τον ρυθμό σου, τη στάση του σώματός σου και τη πνευματική σου αντοχή. Όταν δουν τι πραγματικά συμβαίνει στο άθλημά σου, ίσως αρχίσουν να καταλαβαίνουν ότι ήδη προσπαθείς σκληρά και σε καθημερινή βάση. Ίσως καταφέρουν να διώξουν το άγχος τους και να σιγουρευτούν ότι θα τα καταφέρεις.
Μερικές φορές, η απάντηση δεν είναι να αποκόψεις την οικογένειά σου, αλλά να τους βάλεις μέσα στη διαδικασία για να κατανοήσουν το πάθος σου.
Αν αυτό δεν μειώσει την πίεση που σου ασκούν, θα πρέπει να τους μιλήσεις ανοιχτά. Πες τους ότι τα σχόλιά τους σε αποπροσανατολίζουν, παρά σου δίνουν κίνητρο. Πες τους πόσο πολύ αγαπάς το άθλημά σου, ακριβώς όπως αγαπούσαν εκείνοι το δικό τους. Θα χρειαστεί θάρρος, αλλά θα αξίζει τον κόπο.
Αν οι γονείς σου ήταν μαζί μου εδώ τώρα, θα τους έλεγα ότι είναι τυχεροί που έχουν μια κόρη σαν εσένα που αγαπά πραγματικά το άθλημά της. Θα τους έλεγα ότι η αγάπη σου για το τρέξιμο είναι κάτι που πρέπει να προστατεύσουν, να εκτιμήσουν και να υποστηρίξουν, χωρίς να σε ωθούν σε σημείο εξάντλησης. Επίσης, θα τους έλεγα ότι με αυτό που κάνουν τώρα δεν πρόκειται να καταφέρουν αυτό που θέλουν, καθώς και ότι θα πρέπει να δώσουν στο πάθος σου λίγο χώρο για να εξελιχθεί.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να υπενθυμίσω κάτι και στους τρεις σας: όλοι θέλετε το ίδιο πράγμα. Τόσο εσύ όσο και οι γονείς σου θέλετε να αξιοποιήσεις στο έπακρο το ταλέντο σου. Αν μπορέσεις να τους δώσεις να καταλάβουν ότι η λύση είναι η υποστήριξη και όχι η πίεση, είμαι σίγουρος ότι θα μάθεις να απολαμβάνεις και πάλι το τρέξιμο. Και οι γονείς σου ίσως αρχίσουν να το απολαμβάνουν περισσότερο, κρατώντας υγιείς αποστάσεις.
Προπονητής Sang
Ο Patrick Sang είναι ένας Κενιάτης προπονητής τρεξίματος και πρώην δρομέας. Από το 2002 που έγινε προπονητής του Eliud Kipchoge, τον βοήθησε να κερδίσει ένα χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο, να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ μαραθωνίου και να γίνει ο πρώτος άνθρωπος που έτρεξε μαραθώνιο σε λιγότερο από δύο ώρες. Ως διεθνής δρομέας για την Κένυα, ο Sang κέρδισε ασημένια μετάλλια στην παγκόσμια διοργάνωση στίβου του 1991, στους Αγώνες του 1992 και στην παγκόσμια διοργάνωση στίβου του 1993, στα 3.000 μέτρα στιπλ. Στο κολέγιο, ο Sang αγωνίστηκε για το Πανεπιστήμιο του Τέξας, στο Όστιν, κάνοντας πανεπιστημιακό ρεκόρ στα 3.000 μέτρα στιπλ.
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Φωτογράφος: Kyle Weeks
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