Πώς να ανατιμετωπίσεις τον αποκλεισμό, σύμφωνα με την προπονήτρια Courtney Banghart

"Όταν είσαι μέλος μιας ομάδας", τους είπα, "πρέπει να κάνεις δύο πράγματα. Πρέπει να μιλάς με σύνεση και πρέπει να ακούς με σύνεση". Σχηματίσαμε λοιπόν έναν κύκλο και μοιραστήκαμε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας. Όλοι μιλούσαν σε πρώτο πρόσωπο, δηλαδή έλεγαν τι ένιωθαν ή τι βίωσαν οι ίδιοι". Κανείς δεν ήταν παρείσακτος. Όλοι μοιραστήκαμε τις εμπειρίες μας, ο ένας μετά τον άλλο.



Στον επόμενο αγώνα, σχεδόν η μισή ομάδα γονάτισε. Άκου όμως τι συνέβη: όλοι εξακολουθούσαμε να νιώθουμε ενωμένοι, παρόλο που είχαμε διαφορετικές απόψεις. Όλοι συμμετείχαμε σε αυτήν τη δύσκολη συζήτηση. Είχαμε ανοιχτεί ο ένας στον άλλο. Γνωρίζαμε από πού προερχόταν ο καθένας από εμάς και δεν αφήσαμε τις διαφορές μας να μας χωρίσουν. Μια δύσκολη συζήτηση μπορεί να ενώσει ακόμα περισσότερο μια ομάδα αντί να την απομακρύνει. Το έχω δει να συμβαίνει πολλές φορές. Μακάρι να μπορούσα να μοιραστώ περισσότερες ιστορίες, όπως όμως είπα, τα αποδυτήρια είναι ιερό μέρος.



Ας επιστρέψουμε όμως στην περίπτωσή μας. Είναι προφανές ότι πρέπει να γίνει μια δύσκολη συζήτηση. Δεν πρόκειται να σου ζητήσω να την ξεκινήσεις εσύ, ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ. Δεν είναι δίκαιο να ζητάς από ένα δεκαεφτάχρονο παιδί να κολυμπήσει σε βαθιά νερά. Εξίσου άδικο είναι να ζητάς από κάποιον που είναι παρείσακτος λόγω της φυλής του να διορθώσει το πρόβλημα.



Θα σου ζητήσω να ενημερώσεις τους προπονητές σου. Είναι εκεί για να σε στηρίξουν, ιδίως σε μια περίπτωση όπως η δική σου. Θα πρέπει να κάνεις το θαρραλέο πρώτο βήμα και να τους ενημερώσεις για το τι συμβαίνει και πώς νιώθεις. Από εκεί και πέρα, αν είναι καλοί στη δουλειά τους, θα αναλάβουν δράση. Γνωρίζω ότι αν κάποιος στην ομάδα μου απέκλειε άλλους παίκτες, θα ήθελα να το μάθω αμέσως.



Φυσικά, υπάρχει πάντα η πιθανότητα οι προπονητές σου να μην φανούν αντάξιοι των περιστάσεων. Σε αυτήν την περίπτωση, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σου υπενθυμίσω το εξής: υπάρχουν ομάδες που σέβονται τις διαφορές. Υπάρχουν ομάδες των οποίων οι παίκτες αγαπούν και εμπιστεύονται τους συμπαίκτες τους. Και πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα, θα ανήκεις σε μια τέτοια ομάδα. Το αξίζεις.



Προπονήτρια Banghart