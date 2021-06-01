Δημιούργησε την τέλεια διαδρομή για τρέξιμο

Όταν έχεις μια στάνταρ διαδρομή, είναι πιο εύκολο να σηκωθείς και να πας για τρέξιμο χωρίς να το πολυσκεφτείς (και όλοι ξέρουμε ότι η αρχή είναι το ήμισυ του παντός στο τρέξιμο). Όμως, είναι κάτι ανάλογο με τη σαλάτα που παραγγέλνεις πάντα. Μερικές φορές, χρειάζεσαι μια μικρή αλλαγή.



"Αν κάνεις την ίδια διαδρομή 5 χλμ. κάθε μέρα, δεν το χαίρεσαι", λέει ο Chris Bennett, Senior Director of Global Running της Nike, γνωστός και ως προπονητής Bennett. "Η μόνη σου επιτυχία είναι ότι πήγες ακόμα μία φορά για τρέξιμο".

Για να διατηρήσεις ζωντανό τον ενθουσιασμό σου για το τρέξιμο, είναι απαραίτητο να βάζεις ποικιλία με οποιονδήποτε τρόπο μπορείς, λέει ο Bennett. Επίσης, προσθέτει ότι η ποικιλία είναι επίσης σημαντική επειδή ενεργοποιεί τους μύες σου με νέους τρόπους (σε δυναμώνει στο τρέξιμο και σου προσφέρει καλύτερη φυσική κατάσταση συνολικά), ενώ διατηρεί το σώμα σου υγιές και το πνεύμα σου σε εγρήγορση.



Βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια; Χρησιμοποίησε αυτές τις συμβουλές για να οργανώσεις και να αλλάξεις τις διαδρομές σου, ώστε να εξερευνήσεις νέα μέρη με ασφάλεια. Έτσι, πάντα θα ανυπομονείς να πας για τρέξιμο.