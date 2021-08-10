Πώς να υιοθετήσεις ομαδική νοοτροπία, σύμφωνα με τον προπονητή Patrick Sang

Ζήλεψα που ο Bernard πήρε το χρυσό; Όχι, βέβαια. Ένιωσα ότι συμμετείχα στη νίκη του Bernard και μοιράστηκα μαζί του την ηθική ικανοποίηση. Επίσης, ένιωσα απίστευτα περήφανος για την ατομική μου επιτυχία, επειδή ήξερα ότι τα είχα δώσει όλα. Σε διαβεβαιώνω ότι προσπαθώντας να αξιοποιήσεις πλήρως τις δικές σου δυνατότητες, θα νιώσεις και εσύ αυτήν την ικανοποίηση, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα.



Παρ' όλα αυτά, δεν χρειάζεται να βάζεις συνεχώς την ομάδα πάνω από τον εαυτό σου. Μερικές φορές, λίγος "εγωισμός" μπορεί να σε βοηθήσει να πας μπροστά. Αν νιώθεις ότι δεν έχεις αρκετές ευκαιρίες να προπονηθείς ατομικά, πρέπει να κάνεις μια κουβέντα με τον προπονητή σου.



Βρέθηκα σε μια αντίστοιχη κατάσταση ως αθλητής στην ομάδα ανώμαλου δρόμου του κολεγίου μου. Η πρωινή ομαδική προπόνηση τελείωνε ακριβώς την ώρα που άρχιζε το πρώτο μάθημα της ημέρας, πράγμα που ήταν εξαντλητικό για εμάς. Ως ομάδα, πήγαμε στον προπονητή μας και του είπαμε ότι θα προτιμούσαμε να προπονούμαστε ατομικά. Αρχικά ήταν διστακτικός, αλλά του υποσχεθήκαμε ότι θα αποδίδαμε καλά στους αγώνες. Με πολύ προσωπικό κόπο, καταφέραμε "να τους κερδίσουμε όλους" εκείνη τη χρονιά ως ομάδα.



Η ομαδική προπόνηση θα σε βοηθήσει σε ατομικό επίπεδο. Η ατομική προπόνηση θα σε βοηθήσει σε ομαδικό επίπεδο. Σε ό,τι και αν επιλέξεις να εστιάσεις μακροπρόθεσμα, πάντα να είσαι ο κύριος ανταγωνιστής του εαυτού σου. Και όταν κερδίζει μια συναθλήτριά σου, δες το σαν μία ακόμα ευκαιρία για πανηγυρισμούς.



Προπονητής Sang