Πώς να φτιάξεις το πρόγραμμα του ύπνου σου, σύμφωνα με τους ειδικούς

Δεν κάνει καλό να περνάς πολύ χρόνο στο κρεβάτι χωρίς να κοιμάσαι. Ο λόγος είναι ότι το σώμα σου πρέπει να συνδέει το κρεβάτι με τον ύπνο, όπως εξηγεί ο Dr Peters. "Αν περνάς πολύ χρόνο χωρίς να κοιμάσαι, το σώμα σου μπορεί να συνδέσει το κρεβάτι με την κατάσταση ξύπνιου ή, ακόμα χειρότερα, με το άγχος και την αϋπνία".



Πώς να το διαχειριστείς σωστά: Χαλάρωσε για μια ώρα στο σαλόνι σου (διαβάζοντας, γράφοντας στο ημερολόγιό σου, παίρνοντας αργές/βαθιές ανάσες, κάνοντας γιόγκα yin ή αποκατάστασης, εξασκώντας την ενσυνειδητότητα, χαλαρώνοντας σταδιακά τους μύες ή ακούγοντας απαλή μουσική), για να ηρεμήσεις πριν έρθει η ώρα να χωθείς στο κρεβατάκι σου. Αυτό σε βοηθά να νυστάξεις με φυσικό τρόπο, όπως αναφέρει η Baker.







Ακόμα και αν ακολουθήσεις αυτές τις συμβουλές, μπορεί να μην γλιτώσεις το ξύπνημα στις 3 τη νύχτα. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί πράγματι να σε βοηθήσει το να μετρήσεις προβατάκια, λέει η Baker. Εναλλακτικά, δοκίμασε να ονειροπολήσεις, δηλαδή να μεταφερθείς νοερά σε ένα ευχάριστο σκηνικό εστιάζοντας στις βαθιές ανάσες.



Δεν σε βοηθάει ούτε αυτό; Σήκω από το κρεβάτι αν έχουν περάσει ήδη 20 λεπτά και δεν σε έχει πάρει ο ύπνος (ώστε να μην συνδέσεις το κρεβάτι με την κατάσταση ξύπνιου). Δοκίμασε να διαβάσεις, να διαλογιστείς ή να βάλεις μουσική που σε νανουρίζει. Πήγαινε ξανά στο κρεβάτι μόνο όταν τα μάτια σου αρχίσουν να κλείνουν. Δώσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και πίστεψέ το. Θα καταφέρεις να αποκοιμηθείς.