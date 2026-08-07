Η άσκηση κατά τη διάρκεια της περιόδου σου: ερωτήσεις που δεν γίνονται ποτέ

Οι επιπτώσεις της κολύμβησης, της γιόγκα και της υπερβολικής άσκησης στην περίοδό σου
Καλώς όρισες στην ενότητα των ερωτήσεων που δεν γίνονται ποτέ. Εδώ απαντάμε σε ερωτήσεις που πάντα ήθελες να κάνεις σχετικά με την προπόνηση με βάση τον έμμηνο κύκλο σου.
Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις σχετικά με το τι μπορείς και τι δεν μπορείς να κάνεις κατά τη διάρκεια της περιόδου σου και πώς οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους όταν κάνουν παρόμοιες ερωτήσεις. Παρακάτω, θα βρεις τις απαντήσεις μας.
1) Μπορώ να κάνω ανάστροφες στάσεις της γιόγκα κατά τη διάρκεια της περιόδου μου;
2) Μπορώ να κολυμπήσω κατά τη διάρκεια της περιόδου μου;
3) Μπορώ να γυμναστώ κατά τη διάρκεια της περιόδου μου;
1. Τι ισχύει για τις ανάστροφες στάσεις της γιόγκα κατά τη διάρκεια της περιόδου μου;
Μπορείς να κάνεις ανάστροφες στάσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου σου ή όχι; Αυτή η ερώτηση παραμένει αναπάντητη στον κόσμο των γιόγκι. Για να το ξεκαθαρίσουμε, οι ανάστροφες στάσεις είναι εκείνες όπου η μήτρα σου είναι εντελώς ανεστραμμένη, όπως η στήριξη στο κεφάλι, η στήριξη στους ώμους, η στάση του αρότρου και η στάση του τροχού. Ας το αναλύσουμε.
Μπορείς ή δεν μπορείς;
Μπορεί να έχεις ακούσει τη δασκάλα της γιόγκα να λέει στις μαθήτριές της να κάνουν τη στάση του παιδιού, αν έχουν περίοδο, καθώς πολλοί γιόγκι πιστεύουν ότι οι ανάστροφες στάσεις κατά τη διάρκεια του έμμηνου κύκλου αντιστρέφουν τη φυσική ροή. Ο λόγος είναι ότι η έμμηνος ρήση θεωρείται "apana" στη γιόγκα (δηλαδή ότι η ροή ενέργειας του σώματός σου κινείται με φορά προς τα κάτω) και αυτό αποτελεί έναν φυσικό τρόπο αποτοξίνωσης του σώματος.
Επομένως, πρέπει να τις αποφεύγεις; Από άποψη φυσιολογίας, οι ανάστροφες στάσεις δεν εγκυμονούν κανέναν κίνδυνο. Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι οι ανάστροφες στάσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου σου πρέπει να αποφεύγονται. Το αίμα της περιόδου απελευθερώνεται από τις συσπάσεις της μήτρας, επομένως οι ανάστροφες στάσεις δεν θα διακόψουν τη ροή ούτε θα αλλάξουν την κατεύθυνσή του.
Ωστόσο, καλό θα ήταν να μην πιεστείς. Όπως πάντα, κάνε ό,τι νιώθεις καλό για το σώμα σου. Οι έμμηνοι κύκλοι είναι διαφορετικοί από γυναίκα σε γυναίκα ή ακόμη και από μήνα σε μήνα, επομένως δεν υπάρχει μία απάντηση που να καλύπτει απόλυτα το θέμα των ανάστροφων στάσεων. Κάποιες γυναίκες μπορεί να ζαλίζονται, επομένως οι ανάστροφες στάσεις μπορεί να τους προκαλούν δυσφορία. Αν έχεις αμφιβολίες, τροποποίησε ή παράλειψέ τις και απόλαυσε λίγο περισσότερο χρόνο στη στάση του παιδιού. Δεν πειράζει αν δεν κάνεις ανάστροφες στάσεις λίγες μέρες κάθε μήνα.
2. Μπορώ να κολυμπήσω κατά τη διάρκεια της περιόδου μου;
Φυσικά και μπορείς να κολυμπήσεις. Απόλαυσε άφοβα το νερό. Ας το αναλύσουμε.
Ο φόβος είναι πραγματικός
Το καταλαβαίνουμε, η σκέψη του να κολυμπήσεις όταν έχεις περίοδο είναι τρομακτική. Αν έχεις έντονη αιμορραγία, ο φόβος των διαρροών είναι άκρως κατανοητός. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να σταματήσεις να κολυμπάς σε πισίνες, λίμνες ή θάλασσες όταν έχεις περίοδο. Είναι καθησυχαστικό να γνωρίζεις ότι αν όντως συμβεί το χειρότερο σενάριο της αιμορραγίας μέσα στο νερό, το αίμα θα διαλυθεί γρήγορα ή θα εξουδετερωθεί από τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στις πισίνες. Δεν θα καταλάβει κανείς τίποτα! Αν και η περίοδός σου δεν σταματάει όταν κολυμπάς, η ανάλαφρη αίσθηση και το τέντωμα του κορμιού σου κατά τις απλωτές είναι χαλαρωτικό για τις κράμπες της περιόδου.
Τα σωστά προϊόντα περιόδου
Ταμπόν, κύπελλα εμμηνόρροιας, ειδικά εσώρουχα περιόδου, σερβιέτες... ό,τι και αν επιλέξεις να χρησιμοποιήσεις, πρέπει να αισθάνεσαι σιγουριά και να ξέρεις ότι δεν θα φύγουν από τη θέση τους όσο κολυμπάς. Επομένως, αν προτιμάς τα ταμπόν, επίλεξε κάποιο με μεγάλη απορροφητικότητα, καθώς το νερό της πισίνας θα αλλοιώσει την ικανότητά του να απορροφήσει το αίμα της περιόδου. Μάλιστα, καλό θα ήταν να το αντικαταστήσεις μόλις ολοκληρώσεις την κολύμβηση.
Αν προτιμάς τα κύπελλα εμμηνόρροιας, καλό θα ήταν να το πλύνεις και να το φορέσεις ξανά πριν μπεις στην πισίνα. Τα κύπελλα είναι εξίσου αποτελεσματικά με τα ταμπόν και παραμένουν στη θέση τους ενώ κολυμπάς. Τα καλά νέα για τις λάτρεις των εσωρούχων περιόδου είναι ότι ορισμένες εταιρείες σχεδίασαν εσώρουχα περιόδου που μπορούν να φορεθούν κάτω από το μαγιό σου. Τέλος, αν προτιμάς τις σερβιέτες, θα πρέπει να το ξανασκεφτείς, καθώς οι σερβιέτες δεν έχουν σχεδιαστεί για χρήση μέσα στο νερό.
3. Υπάρχει περίπτωση να σταματήσει η περίοδός μου εξαιτίας της υπερβολικής άσκησης;
Πιθανώς να έχεις ακούσει για κάποια γυναίκα της οποίας η περίοδος σταμάτησε εξαιτίας της υπερβολικής άσκησης. Τι ισχύει για αυτό;
Όταν σταματάει η ροή σου
Η άποψη ότι η περίοδός σου μπορεί να σταματήσει μόνο εξαιτίας της υπερβολικής άσκησης δεν ισχύει. Αν τρως αρκετά, ώστε να υποστηρίξεις την ένταση της προπόνησής σου, δεν θα εμφανιστούν αυτές οι διακυμάνσεις. Τα πάντα εξαρτώνται από την αναντιστοιχία μεταξύ της ενέργειας που χρησιμοποιείς και της ενέργειας που καταναλώνεις.
Η συχνότητα και η ροή της περιόδου σου μπορεί να σου δώσουν στοιχεία για το τι συμβαίνει μέσα στο σώμα σου. Αν προπονείσαι πολύ σκληρά και έχεις ακανόνιστους έμμηνους κύκλους ή αν ο έμμηνος κύκλος σου σταματήσει εντελώς, αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το σώμα σου δεν λαμβάνει την ενέργεια που χρειάζεται.
Αυτό που συμβαίνει είναι ότι, αν δεν τρως αρκετά ή δεν τρως αρκετά σύντομα μετά την προπόνηση, το ενεργειακό σου ισοζύγιο μετατοπίζεται. Αυτό προκαλεί απενεργοποίηση των νευρώνων, οι οποίοι δεν θα στέλνουν τα σήματα για την παραγωγή των ορμονών που θέτουν σε λειτουργία το αναπαραγωγικό σου σύστημα, προκαλώντας δυσλειτουργίες στον έμμηνο κύκλο και αμηνόρροια (η απουσία τριών ή περισσότερων διαδοχικών περιόδων). (Σου θυμίζει κάτι από το μάθημα βιολογίας στο σχολείο;)
Γέμισε ενέργεια
Τα τακτικά γεύματα, χωρίς να παραλείπεις κανένα, καθώς και η κατανάλωση τροφίμων ολικής άλεσης είναι ο καλύτερος τρόπος για να διατηρήσεις την ενέργειά σου. Οι ξηροί καρποί, οι σπόροι, τα smoothie (γεμάτα με πρωτεΐνες και καλά λιπαρά), οι μπάρες βρώμης, οι μπανάνες, το χούμους και τα λαχανικά είναι υπέροχες επιλογές για κολατσιό. Μάλιστα, μια καλή ιδέα είναι να προσθέσεις δημητριακά ολικής άλεσης, γλυκοπατάτες, φασόλια και φακές στα δείπνα σου. Αν γυμνάζεσαι το πρωί μόλις ξυπνήσεις, καλό είναι πρώτα να απολαύσεις ένα πόριτζ που θα σε γεμίσει ενέργεια και να πιεις ένα δυναμικό smoothie μετά την προπόνηση. Κάνε ό,τι θεωρείς καλύτερο για εσένα, αλλά μην ξεχνάς ότι πρέπει να αναπληρώσεις την ενέργεια που χάνει το σώμα σου μετά την προπόνηση.