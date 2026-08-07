Η άσκηση κατά τη διάρκεια της περιόδου σου: ερωτήσεις που δεν γίνονται ποτέ

Πιθανώς να έχεις ακούσει για κάποια γυναίκα της οποίας η περίοδος σταμάτησε εξαιτίας της υπερβολικής άσκησης. Τι ισχύει για αυτό;

Όταν σταματάει η ροή σου

Η άποψη ότι η περίοδός σου μπορεί να σταματήσει μόνο εξαιτίας της υπερβολικής άσκησης δεν ισχύει. Αν τρως αρκετά, ώστε να υποστηρίξεις την ένταση της προπόνησής σου, δεν θα εμφανιστούν αυτές οι διακυμάνσεις. Τα πάντα εξαρτώνται από την αναντιστοιχία μεταξύ της ενέργειας που χρησιμοποιείς και της ενέργειας που καταναλώνεις.

Η συχνότητα και η ροή της περιόδου σου μπορεί να σου δώσουν στοιχεία για το τι συμβαίνει μέσα στο σώμα σου. Αν προπονείσαι πολύ σκληρά και έχεις ακανόνιστους έμμηνους κύκλους ή αν ο έμμηνος κύκλος σου σταματήσει εντελώς, αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το σώμα σου δεν λαμβάνει την ενέργεια που χρειάζεται.

Αυτό που συμβαίνει είναι ότι, αν δεν τρως αρκετά ή δεν τρως αρκετά σύντομα μετά την προπόνηση, το ενεργειακό σου ισοζύγιο μετατοπίζεται. Αυτό προκαλεί απενεργοποίηση των νευρώνων, οι οποίοι δεν θα στέλνουν τα σήματα για την παραγωγή των ορμονών που θέτουν σε λειτουργία το αναπαραγωγικό σου σύστημα, προκαλώντας δυσλειτουργίες στον έμμηνο κύκλο και αμηνόρροια (η απουσία τριών ή περισσότερων διαδοχικών περιόδων). (Σου θυμίζει κάτι από το μάθημα βιολογίας στο σχολείο;)

Γέμισε ενέργεια

Τα τακτικά γεύματα, χωρίς να παραλείπεις κανένα, καθώς και η κατανάλωση τροφίμων ολικής άλεσης είναι ο καλύτερος τρόπος για να διατηρήσεις την ενέργειά σου. Οι ξηροί καρποί, οι σπόροι, τα smoothie (γεμάτα με πρωτεΐνες και καλά λιπαρά), οι μπάρες βρώμης, οι μπανάνες, το χούμους και τα λαχανικά είναι υπέροχες επιλογές για κολατσιό. Μάλιστα, μια καλή ιδέα είναι να προσθέσεις δημητριακά ολικής άλεσης, γλυκοπατάτες, φασόλια και φακές στα δείπνα σου. Αν γυμνάζεσαι το πρωί μόλις ξυπνήσεις, καλό είναι πρώτα να απολαύσεις ένα πόριτζ που θα σε γεμίσει ενέργεια και να πιεις ένα δυναμικό smoothie μετά την προπόνηση. Κάνε ό,τι θεωρείς καλύτερο για εσένα, αλλά μην ξεχνάς ότι πρέπει να αναπληρώσεις την ενέργεια που χάνει το σώμα σου μετά την προπόνηση.