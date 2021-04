Πώς να καλλιεργήσεις μια υγιή σχέση με το φαγητό, σύμφωνα με τη διαιτολόγο Reshaunda Thornton

Σύμφωνα με την αντισυμβατική διαιτολόγο Reshaunda Thornton, όλοι έχουμε μια σχέση ζωής με το φαγητό. Το θέμα είναι αν είμαστε πρόθυμοι να προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτήν τη σχέση ευτυχισμένη και βιώσιμη ή αν προτιμάμε να είμαστε συνεχώς "μαλωμένοι" με το φαγητό. Σε αυτό το επεισόδιο του "Trained", η διατροφολόγος και παρουσιάστρια του "The Dietitian Against Diets" συναντά τον Ryan Flaherty, Senior Director of Performance της Nike, για να εξηγήσει πώς μπορεί να χαλάσει η σχέση μας με το φαγητό, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε για να την ξαναφτιάξουμε. Αναλύει τους λόγους για τους οποίους καταφεύγουμε σε διατροφικούς περιορισμούς, γιατί αυτή η προσέγγιση δεν πετυχαίνει σχεδόν ποτέ και πώς μπορούμε να ανασυγκροτήσουμε τη σκέψη μας, ώστε να χαρίζουμε στον εαυτό μας υγιεινά γεύματα, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνεται ακόμα και μια πιατέλα με νάτσος, χωρίς να νιώθουμε καθόλου τύψεις.