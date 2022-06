Ποια είναι τα καλύτερα παπούτσια για περπάτημα;

Καλό είναι να έχεις τουλάχιστον δύο ζευγάρια παπούτσια για περπάτημα, ώστε να μπορείς να τα φοράς εναλλάξ. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2015 στο Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports επιβεβαίωσε ότι η εναλλαγή των παπουτσιών μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού των ποδιών κατά 39%. Αν αγοράσεις τώρα δύο ζευγάρια, δεν θα χρειαστεί να σκεφτείς ότι πρέπει να τα αντικαταστήσεις τόσο σύντομα.