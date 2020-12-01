Πώς μπορούν οι πατάτες να βελτιώσουν την απόδοσή σου

Πρόσφατες ειδήσεις που καλύπτουν άλλες νέες έρευνες υποστηρίζουν ότι η λευκή πατάτα είναι καλή πηγή πρωτεΐνης, ειδικότερα για τις γυναίκες αθλήτριες. Κατά κάποιον τρόπο, όντως είναι, ιδιαίτερα για ένα λαχανικό.



Αλλά με μόλις περίπου 8 γραμμάρια σε μια μεγάλη πατάτα, δεν αποτελεί επαρκή πηγή σε σύγκριση με άλλες πλήρεις τροφές, όπως οι άπαχες πρωτεΐνες ζωικής προέλευσης ή τα όσπρια, αναφέρει η Kimball. Είναι πολύ περισσότερο μια πηγή υδατανθράκων με καλή ποσότητα πρωτεΐνης ως μπόνους, όπως το βούτυρο ξηρών καρπών είναι μια πηγή λιπαρών με παρόμοιο μπόνους πρωτεΐνης.



Επίσης, στη μελέτη του Salvador, οι αθλητές παρουσίασαν μικρή αύξηση πεπτικής ενόχλησης όταν έτρωγαν πατάτες σε σύγκριση με το ζελέ ή μόνο νερό. Όπως με κάθε νέο φαγητό, απλώς φρόντισε να πειραματιστείς με το πώς προετοιμάζεις και πότε τρως πατάτες, για να μάθεις τι είναι καλύτερο για το σώμα σου, ιδιαίτερα αν σκοπεύεις να τις έχεις μαζί σου την ημέρα του αγώνα, λέει ο Salvador.



Η γλυκοπατάτα μπορεί να έχει καλύτερο όνομα και πιο φανταχτερή απόχρωση. Αλλά όταν τρως την αυθεντική λευκή πατάτα σωστά, είναι και αυτή απίθανη.