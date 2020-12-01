Πώς μπορούν οι πατάτες να βελτιώσουν την απόδοσή σου

Είναι οι πατάτες το νέο τρόφιμο για καλή φυσική κατάσταση;
Προπόνηση
Οι ειδικοί αναλύουν την πιο πρόσφατη έρευνα για τη λευκή πατάτα και την επίδρασή της στην ενέργεια, την αντοχή και την αποκατάστασή σου.
Οι λευκές πατάτες έχουν δεχτεί ένα πλήγμα από τότε που οι άνθρωποι άρχισαν να αποφεύγουν τους αμυλούχους υδατάνθρακες, ενώ όσοι δεν έκαναν κάτι τέτοιο, άρχισαν να προτιμούν τις γλυκοπατάτες που έχουν μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες. Χάρη σε νέες έρευνες για τα πλεονεκτήματα της απλής πατάτας για τους αθλητές, μπορεί να ήρθε η ώρα να κάνεις χώρο για αυτήν στο πιάτο σου.
Η δύναμη της πατάτας
Οι πατάτες έχουν πολλούς αμυλούχους υδατάνθρακες: μια μεγάλη πατάτα περιέχει περίπου 65 γραμμάρια. Αλλά όσον αφορά την προπόνηση, αυτό δεν είναι κακό: πρόκειται για υδατάνθρακες γρήγορης πέψης, κάτι που σημαίνει ότι είναι άμεσα διαθέσιμοι να τους χρησιμοποιήσεις για ενέργεια κατά τη διάρκεια της άσκησης, λέει ο Amadeo Salvador, υποψήφιος PhD στο University of Illinois στο Urbana-Champaign.
Η πατάτα έχει επίσης καλή περιεκτικότητα σε κάλιο, ένα εξαιρετικά σημαντικό μικροθρεπτικό στοιχείο και ένας από τους ηλεκτρολύτες που συμμετέχουν στις μυϊκές συσπάσεις. Μια μεγάλη πατάτα έχει περίπου 1.570 mg ή σχεδόν τη μισή ποσότητα της ημερήσιας συνιστώμενης πρόσληψης, πολύ περισσότερο από ό,τι προσφέρει μια μπανάνα.
Άρχισε την προπόνηση με περισσότερη δύναμη
Ίσως καταναλώνεις ένα ρόφημα, μια μπάρα ή φυστικοβούτυρο με φρυγανισμένο ψωμί πριν από την προπόνηση. Σοβαρά, έχεις σκεφτεί να καταναλώσεις μια πατάτα; "Οι πατάτες μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση των αποθεμάτων γλυκογόνου στους μύες, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή ενέργειας που χρησιμοποιείται από τους μύες μας για προγράμματα ασκήσεων αντοχής και ενδυνάμωσης", λέει ο Salvador.
Η κατανάλωση μιας πατάτας που έχει προετοιμαστεί με απλό τρόπο (ψητή ή σε μορφή πουρέ, ίσως με ελάχιστο ελαιόλαδο και αλάτι) πριν ξεκινήσεις να ασκείσαι μπορεί επίσης να βελτιώσει την αντίληψή σου για την ενέργεια κατά τη διάρκεια της άσκησης, προσθέτει η Molly Kimball, διπλωματούχος διαιτολόγος στο Ochsner Fitness Center στη Νέα Ορλεάνη. Φάε την πατάτα περίπου μία ώρα πριν από την προπόνηση, για να έχεις το αίσθημα του κορεσμού, χωρίς να νιώθεις βάρος, αναφέρει η Kimball. "Αν έχουν περάσει αρκετές ώρες από την ώρα που έφαγες υδατάνθρακες, το σάκχαρο στο αίμα σου μπορεί να σημειώσει πτώση και η προπόνηση να φαίνεται πολύ δυσκολότερη".
"Οι πατάτες μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση των αποθεμάτων γλυκογόνου στους μύες, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή ενέργειας που χρησιμοποιείται από τους μύες μας για προγράμματα ασκήσεων αντοχής και ενδυνάμωσης".
Amadeo Salvador
Υποψήφιος PhD στο University of Illinois στο Urbana-Champaign
Διατήρησε την ενέργεια σου για μεγάλο διάστημα
Αν προτιμάς τα σπορ αντοχής, η πατάτα μπορεί να σου δώσει ενέργεια για την προπόνηση. Σε μια μελέτη που διεξήγαγε ο Salvador, οι αθλητές κατανάλωσαν πουρέ από ψητές πατάτες ή ζελέ υδατανθράκων (και τα δύο προσφέρουν συνολικά 120 γραμμάρια υδατανθράκων, το οποίο αντιστοιχεί σε σχεδόν δύο μεγάλες πατάτες), κάθε 15 λεπτά σε διάστημα δύο ωρών ποδηλασίας. Και τα δύο ήταν εξίσου αποτελεσματικά στην υποστήριξη των υψηλών επιδόσεων της άσκησης καθ' όλη τη διάρκεια.
"Τα ζελέ μπορεί να είναι πρακτικά, αλλά είναι πιο επεξεργασμένα και έχουν λιγότερα θρεπτικά συστατικά από τις πατάτες, καθιστώντας τις μια πιο απλή και καθαρή πηγή ενέργειας", λέει ο Salvador. Τα ζελέ είναι επίσης ακριβότερα. Δεν σου αρέσει η ιδέα του πουρέ; Για προπονήσεις που ξεπερνούν τη μία ώρα, δοκίμασε να τηγανίσεις στον αέρα κομμάτια σε μέγεθος μπουκιάς (μέχρι μία πατάτα την ώρα), να τα βάλεις σε σακουλάκι και να τρως ένα κομμάτι κάθε 15 έως 20 λεπτά. Αν προπονείσαι για λιγότερο από μία ώρα, πιθανώς δεν χρειάζεσαι πρόσθετους υδατάνθρακες, αναφέρει η Kimball.
Βοήθησε το σώμα σου να επιστρέψει δυναμικά
Κάθε ειδικός σε θέματα διατροφής θα σου πει ότι αν θέλεις το μεταπροπονητικό σου γεύμα ή σνακ να βοηθήσει στην αποκατάσταση, οι υδατάνθρακες είναι αδιαπραγμάτευτοι. Μπορείς να φας βρώμη, ένα ρόφημα με πρωτεΐνη και μπανάνα ή μια πατάτα.
"Αυτά που τρως μετά την προπόνηση αντοχής θα πρέπει να συμβάλλουν στην ενυδάτωση και τη μυϊκή αποκατάσταση και αναδόμηση, καθώς και στην αναπλήρωση των ηλεκτρολυτών και του γλυκογόνου", υποστηρίζει ο Salvador. Οι πατάτες κάνουν όλα τα παραπάνω: "Είναι περίπου κατά 75% νερό, με πολλά μεταλλικά στοιχεία. Επίσης, η υψηλή τους περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες μπορεί να αναπληρώσει γρήγορα τα αποθέματα γλυκογόνου".
Τριάντα έως εξήντα λεπτά μετά την προπόνηση, απόλαυσε μια μεγάλη ψητή πατάτα με 85 γραμμάρια πρωτεΐνης, όπως κοτόπουλο, ψάρι ή σεϊτάν, λέει η Kimball.
Τα μειονεκτήματα της πατάτας
Πρόσφατες ειδήσεις που καλύπτουν άλλες νέες έρευνες υποστηρίζουν ότι η λευκή πατάτα είναι καλή πηγή πρωτεΐνης, ειδικότερα για τις γυναίκες αθλήτριες. Κατά κάποιον τρόπο, όντως είναι, ιδιαίτερα για ένα λαχανικό.
Αλλά με μόλις περίπου 8 γραμμάρια σε μια μεγάλη πατάτα, δεν αποτελεί επαρκή πηγή σε σύγκριση με άλλες πλήρεις τροφές, όπως οι άπαχες πρωτεΐνες ζωικής προέλευσης ή τα όσπρια, αναφέρει η Kimball. Είναι πολύ περισσότερο μια πηγή υδατανθράκων με καλή ποσότητα πρωτεΐνης ως μπόνους, όπως το βούτυρο ξηρών καρπών είναι μια πηγή λιπαρών με παρόμοιο μπόνους πρωτεΐνης.
Επίσης, στη μελέτη του Salvador, οι αθλητές παρουσίασαν μικρή αύξηση πεπτικής ενόχλησης όταν έτρωγαν πατάτες σε σύγκριση με το ζελέ ή μόνο νερό. Όπως με κάθε νέο φαγητό, απλώς φρόντισε να πειραματιστείς με το πώς προετοιμάζεις και πότε τρως πατάτες, για να μάθεις τι είναι καλύτερο για το σώμα σου, ιδιαίτερα αν σκοπεύεις να τις έχεις μαζί σου την ημέρα του αγώνα, λέει ο Salvador.
Η γλυκοπατάτα μπορεί να έχει καλύτερο όνομα και πιο φανταχτερή απόχρωση. Αλλά όταν τρως την αυθεντική λευκή πατάτα σωστά, είναι και αυτή απίθανη.