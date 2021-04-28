Τα πλεονεκτήματα της άσκησης σε διαφορετικές ώρες της ημέρας

Κάποιοι λατρεύουν να πηγαίνουν στο γυμναστήριο τα χαράματα, πριν καν ανοίξουν οι καφετέριες. Άλλοι, πάλι, προτιμούν να προπονούνται όταν σκοτεινιάζει. Όπως και στο τεράστιο δίλημμα "LeBron ή Jordan", δύσκολα μπορείς να μεταπείσεις ένα άτομο να αλλάξει στρατόπεδο.

Αν δεν σηκώνεις κουβέντα για το πότε θα προπονηθείς, μπορεί το σώμα σου να είναι φτιαγμένο για να ασκείται μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας. Είναι γεγονός ότι ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να έχουν μια γενετική προδιάθεση λόγω της οποίας προτιμούν να προπονούνται συγκεκριμένες ώρες, λέει η Karyn Esser, PhD, καθηγήτρια φυσιολογίας και αναπληρώτρια διευθύντρια του Ινστιτούτου Μυολογίας στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα. Όμως, αν το κριτήριό σου είναι η διάθεσή σου, μπορούμε να σε διαβεβαιώσουμε ότι δεν υπάρχει κάποια μαγική ώρα. Ουσιαστικά, σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία, η καλύτερη ώρα της ημέρας για να γυμναστείς είναι οποιαδήποτε ώρα βολεύει εσένα.

Αυτό είναι πολύ καλό, επειδή έχεις να αντιμετωπίσεις ένα εμπόδιο λιγότερο. Χρειάζεσαι ακόμα έναν λόγο για να γυμναστείς; Ολοένα και περισσότερες έρευνες αποδεικνύουν ότι η άσκηση μπορεί να σου προσφέρει διάφορα πλεονεκτήματα. Για να σε βοηθήσουμε να διαμορφώσεις το πρόγραμμά σου (ή να ξεκινήσεις να γυμνάζεσαι), παρακάτω αναλύουμε τα σωματικά και ψυχολογικά οφέλη που προσφέρει η άσκηση σε συγκεκριμένες ώρες.