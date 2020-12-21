Οδηγός ανεστραμμένων στάσεων γιόγκα για αρχάριους

Ανεστραμμένες στάσεις γιόγκα: οδηγός για αρχάριους
Προπόνηση
Ακόμα και μια δίπλωση προς τα εμπρός ή η στάση του κάτω σκύλου θεωρούνται ανεστραμμένες στάσεις. Ωστόσο, αν είσαι έτοιμος να κάνεις κατακόρυφο, δοκίμασε αυτά τα τέσσερα εύκολα βήματα.
Αν ζητήσεις από τον Nike Master Trainer και δάσκαλο γιόγκα, Branden Collinsworth, να σου πει τον ορισμό της ανεστραμμένης στάσης γιόγκα, μπορεί να εκπλαγείς με την απάντηση, καθώς αφορά περισσότερο το μυαλό και λιγότερο το σώμα. "Είναι μια αλλαγή προοπτικής", αναφέρει. "Μόλις απομακρυνθούμε από την οικεία όρθια στάση που διατηρούμε όλη μέρα και αντιστρέψουμε τη στάση μας, μπορούμε να δούμε τον κόσμο με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Επίσης, μας επιβάλλει να επικεντρωθούμε στο παρόν, ενώ μπορεί να φέρει κάποιους από εμάς σε κατάσταση συγκέντρωσης".
Αν και μάλλον περίμενες να ακούσεις τον καθαυτό ορισμό, δηλαδή ότι είναι οποιαδήποτε στάση γιόγκα όπου το κεφάλι βρίσκεται κάτω από το επίπεδο της καρδιάς, η προοπτική του Branden προσφέρει κάτι αδιαμφισβήτητα πιο σημαντικό: τον λόγο που πρέπει να ενσωματώσεις τις ανεστραμμένες στάσεις στην προπόνησή σου.
Ένα από τα κορυφαία πλεονεκτήματα που αναφέρει ο Collinsworth είναι ότι οι ανεστραμμένες στάσεις προσφέρουν επίσης σημαντικά πλεονεκτήματα στο σώμα και στη φυσιολογία. Σύμφωνα με μια πιλοτική μελέτη που δημοσιεύτηκε από το BMC Research Notes, έπειτα από ένα πρόγραμμα γιόγκα οκτώ εβδομάδων το οποίο αύξανε σταδιακά τον χρόνο που αφιέρωναν οι συμμετέχοντες σε ανεστραμμένες στάσεις από τα επτά στα 20 λεπτά, οι περισσότεροι συμμετέχοντες παρουσίασαν σημαντική αύξηση της μεταβλητότητας των καρδιακών παλμών τα βράδια. Αυτό σημαίνει ότι αφιέρωναν περισσότερο χρόνο σε μια παρασυμπαθητική κατάσταση ή αλλιώς την κατάσταση χαλάρωσης και πέψης του σώματος, όπου οι καρδιακοί παλμοί, η αρτηριακή πίεση και το άγχος μειώνονται, οι μύες χαλαρώνουν και τα αποθέματα ενέργειας αυξάνονται. Αυτό σημαίνει ότι οι ανεστραμμένες στάσεις μπορούν να έχουν ευεργετικά αποτελέσματα για το αυτόματο νευρικό σύστημα.
"Ακόμα και η στάση του παιδιού είναι ένας σπουδαίος τρόπος να νιώσεις όλα τα θεαματικά θεραπευτικά πλεονεκτήματα μιας ανεστραμμένης στάσης με πιο ήπιο τρόπο".
Jonah Kest
Nike Master Trainer και δάσκαλος γιόγκα
Ποια είναι, όμως, τα μειονεκτήματα; Επειδή πολλοί άνθρωποι συχνά συσχετίζουν τις ανεστραμμένες στάσεις με την κατακόρυφο, αυτές οι στάσεις θεωρούνται δύσκολες και αδύνατες για αρχάριους. Ωστόσο, μια ανεστραμμένη στάση δεν χρειάζεται απαραιτήτως να απαιτεί τη στήριξη στα χέρια ή στο κεφάλι. Έχεις κάνει ποτέ δίπλωση προς τα εμπρός ή τη στάση του κάτω σκύλου; Συγχαρητήρια, έχεις κάνει μια ανεστραμμένη στάση. "Ακόμα και η στάση του παιδιού είναι ένας σπουδαίος τρόπος να νιώσεις όλα τα θεαματικά θεραπευτικά πλεονεκτήματα μιας ανεστραμμένης στάσης με πιο ήπιο τρόπο", λέει ο Jonah Kest, Nike Master Trainer και δάσκαλος γιόγκα. Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, δες τέσσερις εύκολες προσεγγίσεις που θα σε βοηθήσουν να νιώσεις πιο άνετα σε στάσεις όπου το κεφάλι σου βρίσκεται κάτω από το επίπεδο της καρδιάς.
- Σήκωσε τα πόδια σου.
Το πιο σημαντικό βήμα για κάθε ανεστραμμένη κίνηση: "Απλώς τοποθέτησε τα πόδια σου σε μια υπερυψωμένη επιφάνεια, όπως ένα κρεβάτι ή έναν καναπέ", λέει ο Kest. Στη συνέχεια, ξάπλωσε στο πάτωμα με τα πόδια κάθετα στον τοίχο. "Παραδόξως, είναι αρκετά δύσκολο για κάποια άτομα, αν οι οπίσθιοι μηριαίοι μύες τους είναι σφιγμένοι", λέει ο Collinsworth. Αυτές οι στάσεις αποκατάστασης, στις οποίες μπορείς να μένεις για μερικά λεπτά κάθε μέρα, μπορούν να σε κάνουν να νιώσεις άνετα έχοντας τα πόδια σου ανασηκωμένα, ενώ το κεφάλι και η καρδιά σου βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.
- Κάνε μια απλή γέφυρα.
"Αν και πρόκειται για μια ήπια ανεστραμμένη στάση που όλοι μπορούν να κάνουν, η γέφυρα είναι μια αρκετά δυναμική άσκηση, καθώς προσφέρει όλα τα τυπικά πλεονεκτήματα μιας ανεστραμμένης στάσης, όπως μείωση του άγχους, της νευρικότητας, της κόπωσης και ούτω καθεξής", λέει ο Collinsworth. Ξάπλωσε ανάσκελα με τα πόδια λυγισμένα και τα πέλματα να ακουμπούν στο πάτωμα, τα χέρια τεντωμένα δίπλα στα πλευρά σου και τις άκρες των δακτύλων να αγγίζουν τις φτέρνες σου. Ανασήκωσε τους γοφούς, ώστε το σώμα σου να σχηματίσει μια ευθεία γραμμή από τους ώμους έως τα γόνατα. Μείνε σε αυτήν τη στάση για 30 δευτερόλεπτα έως ένα λεπτό.
- Συνήθισε να στέκεσαι ανάποδα…
…αλλά με τα πόδια να πατούν σταθερά στο πάτωμα. "Καθώς προετοιμάζεσαι για στήριξη στο κεφάλι, για παράδειγμα, ξεκίνα με το στοιχείο της ευλυγισίας που διαθέτει αυτή η στάση", λέει η Traci Copeland, Nike Master Trainer και δασκάλα γιόγκα. Στάσου με τα πόδια πολύ ανοιχτά και μετά κάνε μια βαθιά δίπλωση προς τα εμπρός. Σιγά-σιγά (μπορεί να χρειαστούν ημέρες ή εβδομάδες εξάσκησης, ανάλογα με τον βαθμό ευλυγισίας και άνεσης που διαθέτεις), προσπάθησε να φέρεις το κεφάλι σου πιο κοντά στο έδαφος. Από εκεί, μπορείς να ξεκινήσεις να πειραματίζεσαι, μετατοπίζοντας το βάρος σου στα χέρια και στην κορυφή του κεφαλιού σου. Η Copeland συνιστά να κάνεις συχνές παύσεις για να βρίσκεις την αυτοσυγκέντρωσή σου. "Αν καταφέρεις να διατηρήσεις την επαφή με το παρόν, η εμπειρία δεν θα σου φανεί τόσο δύσκολη", αναφέρει. Στην αρχή, μείνε στη στάση δίπλωσης για μερικά δευτερόλεπτα και μετά αύξησε σταδιακά τον χρόνο. Φρόντισε να κάνεις συχνά αυτήν τη στάση, μέχρι να νιώσεις άνετα.
- Λάβε την κατάλληλη καθοδήγηση.
Πριν ξεκινήσεις δυναμικά, αναζήτησε αναλυτικές συμβουλές από κάποιον πιστοποιημένο δάσκαλο γιόγκα. "Είναι πολύ σημαντικό να έχεις βοήθεια στο ξεκίνημά σου", λέει ο Collinsworth. "Σε αυτόν τον ξαφνικά εικονικό κόσμο, θα είναι πολύ πιο δύσκολο να λάβεις πρακτική καθοδήγηση. Ωστόσο, οι καλοί δάσκαλοι γιόγκα θα μπορέσουν να σε καθοδηγήσουν σε κάθε βήμα, επεξηγώντας σου αναλυτικά τι πρέπει να κάνεις και με ποια σειρά. Πώς όμως θα μπορείς να γνωρίζεις ότι εκτελείς κάθε βήμα με ασφάλεια; Θα πρέπει να αξιοποιήσεις άλλο ένα θεμελιώδες στοιχείο της γιόγκα: την ενσυνειδητότητα. "Απλώς προσπάθησε να επικεντρώνεσαι, σωματικά και πνευματικά, στην άσκηση και στη στιγμή", λέει η Copeland. "Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα προσπαθείς να κάνεις κάτι που κάνει κάποιος άλλος, αλλά αυτό που εσύ θεωρείς σωστό τη δεδομένη στιγμή".
Ποια είναι πιθανώς η καλύτερη συμβουλή; Να έχεις υπομονή. Είναι φυσικό να τρομάζεις ελαφρώς στη σκέψη ότι θα στέκεσαι ανάποδα. "Όλοι μας έχουμε κάνει ανεστραμμένες στάσεις. Ως παιδιά, όλοι μας παίζαμε καθισμένοι με τους γλουτούς πιο ψηλά από το κεφάλι και τα πόδια στον αέρα", λέει ο Collinsworth. "Στην ουσία, είναι μια ανάμνηση των κινήσεων που μπορούμε να κάνουμε, μια επαναφορά των στάσεων στις οποίες παίζαμε εκείνη την εποχή. Ωστόσο τώρα, όταν παίζουμε, απολαμβάνουμε συνειδητά όλα αυτά τα απίστευτα πλεονεκτήματα για το μυαλό και το σώμα. Για εμένα, είναι ακόμα καλύτερο από ό,τι όταν ήμασταν παιδιά".
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Πήγαινε ένα βήμα παραπέρα
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