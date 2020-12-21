Οδηγός ανεστραμμένων στάσεων γιόγκα για αρχάριους

Αν και μάλλον περίμενες να ακούσεις τον καθαυτό ορισμό, δηλαδή ότι είναι οποιαδήποτε στάση γιόγκα όπου το κεφάλι βρίσκεται κάτω από το επίπεδο της καρδιάς, η προοπτική του Branden προσφέρει κάτι αδιαμφισβήτητα πιο σημαντικό: τον λόγο που πρέπει να ενσωματώσεις τις ανεστραμμένες στάσεις στην προπόνησή σου.



Ένα από τα κορυφαία πλεονεκτήματα που αναφέρει ο Collinsworth είναι ότι οι ανεστραμμένες στάσεις προσφέρουν επίσης σημαντικά πλεονεκτήματα στο σώμα και στη φυσιολογία. Σύμφωνα με μια πιλοτική μελέτη που δημοσιεύτηκε από το BMC Research Notes, έπειτα από ένα πρόγραμμα γιόγκα οκτώ εβδομάδων το οποίο αύξανε σταδιακά τον χρόνο που αφιέρωναν οι συμμετέχοντες σε ανεστραμμένες στάσεις από τα επτά στα 20 λεπτά, οι περισσότεροι συμμετέχοντες παρουσίασαν σημαντική αύξηση της μεταβλητότητας των καρδιακών παλμών τα βράδια. Αυτό σημαίνει ότι αφιέρωναν περισσότερο χρόνο σε μια παρασυμπαθητική κατάσταση ή αλλιώς την κατάσταση χαλάρωσης και πέψης του σώματος, όπου οι καρδιακοί παλμοί, η αρτηριακή πίεση και το άγχος μειώνονται, οι μύες χαλαρώνουν και τα αποθέματα ενέργειας αυξάνονται. Αυτό σημαίνει ότι οι ανεστραμμένες στάσεις μπορούν να έχουν ευεργετικά αποτελέσματα για το αυτόματο νευρικό σύστημα.