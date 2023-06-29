Να σου συστήσουμε τα Zoe Schlacter, τα καλλιτέχν@ και σχεδιαστ@ πίσω από τη συλλογή Be True για το 2023. Είναι γνωστ@ για τα χαρακτηριστικά γεωμετρικά μοτίβα και για τα έντονα και πολύχρωμα σχέδια, ενώ η φρέσκια οπτική τους αναδεικνύει τις κοινότητες ΛΟΑΤΚΙΑ+ και την κληρονομιά τους.

Οι σχεδιαστές της Nike Raveena Bhalara (η/της/την) και Mansoor Amjed (ο/του/τον) παρουσιάζουν αναλυτικά τα παπούτσια, ενώ τα καλλιτέχν@ Zoe Schlacter εξηγούν τη σχεδιαστική διαδικασία και την πηγή έμπνευσης της συλλογής.

Μην χάσεις την κυκλοφορία της συλλογής Be True. Ενημερώσου σχετικά όταν θα είναι διαθέσιμη.