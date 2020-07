Καλύπτει η vegan διατροφή τις ανάγκες των δρομέων;

Οι περισσότεροι αθλητές επιλέγουν πολύ προσεκτικά τι θα φάνε, όχι μόνο επειδή οι λανθασμένες τροφές μπορούν να προκαλέσουν γαστρεντερικές "παρενέργειες" στη διάρκεια της άσκησης, αλλά και επειδή οι σωστές τροφές μπορούν να τους βοηθήσουν να σπάσουν τα προσωπικά τους ρεκόρ και να επιταχύνουν την αποκατάσταση. Υπάρχουν διάφορες απόψεις σχετικά με το αν οι φυτικές τροφές παρέχουν πρωτεΐνη για την ανάπλαση των μυών και αν μια διατροφή χωρίς κρέας μπορεί να δώσει επαρκή ενέργεια για συγκεκριμένες μορφές άσκησης. Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of the International Society of Sports Nutrition, η vegan διατροφή δεν έχει καμία αρνητική επίδραση στις αθλητικές επιδόσεις.