Bra By Adwoa: στιλ αθλητικών στηθόδεσμων

Bra by Adwoa
Adwoa Aboah: styling με αθλητικούς στηθόδεσμους
Το Bra By Adwoa είναι το νέο μας κεφάλαιο στη σειρά Bra By. Αυτήν τη φορά, ενθουσιαστήκαμε με την εμβληματική φασιονίστα, μοντέλο, ηθοποιό και ακτιβίστρια, Adwoa Aboah. Μέσα από την πλατφόρμα και το podcast της, Gurls Talk, στηρίζει την κοινότητά της ως ένθερμη υποστηρίκτρια της αυταγάπης και αυτό το κεφάλαιο του Styling με αθλητικούς στηθόδεσμους συνεισφέρει στον ίδιο σκοπό. Παρακολούθησε την Adwoa καθώς μας εξηγεί πώς, γιατί και πού μπορεί να φορεθεί αυτό το στιλ αθλητικού στηθόδεσμου, αλλά και το τι λατρεύει σε αυτό.
Καθημερινή εμφάνιση στο Λονδίνο με τον στηθόδεσμο Nike Swoosh σε λευκό χρώμα
"Το Λονδίνο είναι το μέρος που με κάνει να αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου, είναι η κοινότητά μου. Αυτό το look μού θυμίζει την πόλη καταγωγής μου. Είναι μοντέρνο, αλλά και εκκεντρικό. Λατρεύω τον κλασικό στηθόδεσμο Swoosh. Δικαίως θεωρείται εμβληματικό στιλ και πάντα θα αντέχει στον χρόνο. Δημιουργεί μια νοσταλγία για τη δεκαετία του '90, την εποχή των νεανικών μου χρόνων, την οποία λατρεύω, ενώ με συναρπάζει η ενέργεια που προσφέρει ο συνδυασμός του πράσινου τζάκετ με την μπλούζα με κουκούλα σε Electric Blue".
Διακριτική χαλάρωση με τον στηθόδεσμο Nike Air Dri-FIT Indy σε μαύρο χρώμα
"Αυτή είναι η επιλογή μου για στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης. Απαλός, βολικός και άνετος (τα χαρακτηριστικά που αναζητώ πάντα), είναι ιδανικός για χαλαρωτικές πρακτικές γιόγκα, όπου απλώς θέλεις να τεντωθείς και να αναπνεύσεις ή να ξαπλώσεις στο πάτωμα. Εξακολουθώ να νιώθω τη στήριξη που μου προσφέρει αυτός ο στηθόδεσμος, ο οποίος όμως είναι αρκετά άνετος ώστε να μπορώ να χαλαρώσω, να ξεκουραστώ και να γεμίσω ξανά τις μπαταρίες μου".
Μια έντονη πινελιά χρώματος με τον στηθόδεσμο Nike Swoosh σε κόκκινο χρώμα
"Λατρεύω αυτό το look, μου αρέσει να φοράω σκούρα σύνολα και να τα τονίζω με μια έντονη πινελιά σε κόκκινο χρώμα. Το κόκκινο είναι το χρώμα της δύναμης, της ενέργειας και της καλής φυσικής κατάστασης. Νιώθω ότι είμαι ανίκητη με αυτό το σύνολο. Είναι ιδανικό για προπονήσεις υψηλής έντασης, όπως μια προπόνηση στο ρινγκ, όπου θέλεις απλώς να ιδρώσεις, να νιώσεις δυνατή και να ξεπεράσεις τα όριά σου".
Σου αρέσει το διακριτικό στιλ της Adwoa; Απόκτησε το δικό σου εδώ.