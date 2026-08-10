Bra By Adwoa: στιλ αθλητικών στηθόδεσμων

"Λατρεύω αυτό το look, μου αρέσει να φοράω σκούρα σύνολα και να τα τονίζω με μια έντονη πινελιά σε κόκκινο χρώμα. Το κόκκινο είναι το χρώμα της δύναμης, της ενέργειας και της καλής φυσικής κατάστασης. Νιώθω ότι είμαι ανίκητη με αυτό το σύνολο. Είναι ιδανικό για προπονήσεις υψηλής έντασης, όπως μια προπόνηση στο ρινγκ, όπου θέλεις απλώς να ιδρώσεις, να νιώσεις δυνατή και να ξεπεράσεις τα όριά σου".

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