Bra By Adwoa: επιστολή από τη συντάκτρια

Θα σας πω ένα μυστικό.

Κοιμάμαι χάλια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος άνθρωπος στον κόσμο που κοιμάται τόσο χάλια. Είμαι ξεκάθαρα νυχτοπούλι, γεγονός που φυσικά δεν βοηθάει καθόλου, αλλά κάθε φορά που προσπαθώ να πέσω για ύπνο νωρίς, στριφογυρίζω και το μυαλό μου τρέχει με χίλια για ώρες. Έχω δοκιμάσει τα πάντα: μάσκες ύπνου (δεν τις αντέχω), διαλογισμό (λες και μπορώ εγώ να συγκεντρωθώ για τόση ώρα), να μετρήσω προβατάκια (ούτε καν).

Ωστόσο, το μοναδικό πράγμα που με βοηθά να αποκοιμηθώ είναι να κουραστώ σωματικά με μια καλή προπόνηση. Έχω ασχοληθεί με το Muay Thai, ενώ έκανα επίσης πυγμαχία τον πρώτο καιρό που ήμουν νηφάλια και το λάτρευα. Τρελαίνομαι για πιλάτες και μέσα στην πανδημία ξεκίνησα ακόμα και τρέξιμο. Αυτό είναι το μοναδικό πράγμα που έχει αποτέλεσμα.

Πάντα βασιζόμουν στην άθληση για να χαλαρώσω, τόσο σωματικά όσο και πνευματικά. Χωρίς την άθληση, νιώθω ότι χάνω τις ισορροπίες μου. Η κίνηση μου φτιάχνει τη μέρα. Μου δίνει χρόνο να συνδεθώ με το σώμα μου, χρόνο να συγκεντρωθώ σε κάτι άλλο πέρα από την οθόνη του κινητού μου, χρόνο για τον εαυτό μου. Ποτέ δεν ήμουν τύπος του διαλογισμού, αλλά εστιάζοντας στη στάση του σώματός μου μπορώ να ανασυγκροτηθώ, αφήνοντας οτιδήποτε άλλο να σβήσει στο παρασκήνιο.

Τα γράφω όλα αυτά για να εξηγήσω πόσο με τιμά που μου δόθηκε ο λόγος σε αυτήν την έκδοση του Bra By. Κάθε φορά που έκανα προπόνηση, χόρευα στο σαλόνι, πήγαινα για τρέξιμο μέσα στην πανδημία ή έπαιζα πυγμαχία στο ρινγκ βασιζόμουν στην άνεση και τη στήριξη ενός καλού αθλητικού στηθόδεσμου. Μπορεί να είμαι κάπως ιδιότροπη με το στιλ. Μου αρέσουν οι απλοί και άνετοι στηθόδεσμοι. Τα διακριτικά σχέδια πάντα με κάνουν να αισθάνομαι σέξι και κουλ, ακόμα και όταν ιδρώνω στο γυμναστήριο. Λατρεύω τις κλασικές γραμμές της δεκαετίας του '90, γι' αυτό και υπάρχει μια νότα νοσταλγίας στους στηθόδεσμους που επιλέγω.

Ασχολούμενη με το Bra By, είχα την ευκαιρία να επανεξετάσω τη σχέση μου με τους αθλητικούς στηθόδεσμους, εξερευνώντας τον ρόλο που παίζουν στη γενικότερη σχέση μου με την άθληση και την ψυχική υγεία. Η άθληση με βοηθά να χαλαρώνω, να αποφορτίζομαι, να συγκεντρώνομαι, να βγάζω τον θυμό μου, να διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου και να προοδεύω σε άλλους τομείς της ζωής μου. Θέλω όλες οι αναγνώστριες να βιώσουν την ελευθερία που προσφέρει και, ταυτόχρονα, να νιώθουν ότι έχουν την απαραίτητη στήριξη και να αισθάνονται σέξι. Έπειτα από δύο δύσκολα χρόνια, το δικαιούμαστε!

Πέρασα υπέροχα φτιάχνοντας αυτό το τεύχος και ελπίζω να το απολαύσετε.

Πολλά φιλιά,

Adwoa