Πώς να σταματήσεις να αγχώνεσαι για να σκοράρεις σε συνθήκες πίεσης

Ρώτα τον προπονητή: Γιατί τα χάνω την ώρα του αγώνα;
Προπόνηση
Ένας νεαρός μπασκετμπολίστας θέλει να αξιοποιήσει όσα μαθαίνει στην προπόνηση, για να κατακτήσει τη νίκη. Έτσι, η Kara Lawson, προπονήτρια μπάσκετ στο Πανεπιστήμιο Ντιουκ, τον βοηθά να αλλάξει την προοπτική του.
Η στήλη με συμβουλές "Ρώτα τον προπονητή" θα σε βοηθήσει να παραμένεις προσηλωμένος στο παιχνίδι.
Ε:
Αγαπητέ προπονητή,
Παίζω στην ομάδα μπάσκετ του λυκείου και στην προπόνηση είμαι καταπληκτικός. Πετυχαίνω σχεδόν κάθε βολή, είμαι γρήγορος και στα δύο άκρα του γηπέδου και απολαμβάνω κάθε δευτερόλεπτο. Αλλά όταν έρχεται η ώρα του αγώνα, τα χάνω. Είναι σαν να παραλύω τόσο πολύ από τον φόβο της αποτυχίας που οι μύες μου δεν θυμούνται πώς να εκτελέσουν μια βολή, ειδικά τις ελεύθερες βολές, στις οποίες σκίζω πάντα στην προπόνηση. Νιώθω ότι το άγχος μου γίνεται χειρότερο σε κάθε παιχνίδι. Ξέρω ότι το έχω μέσα μου να είμαι πολύ καλός, αλλά δεν ξέρω πώς να το διοχετεύσω τη στιγμή που πρέπει. Γιατί μου συμβαίνει αυτό και τι μπορώ να κάνω;
Αδύναμος στον αγώνα
Μπασκετμπολίστας, 18 ετών
Α:
Αρχικά, να ξέρεις ότι σε καταλαβαίνω.
Νόμιζα ότι έπαιζα χάλια σε πάρα πολλά παιχνίδια, αλλά όταν παρακολουθούσα το βίντεο μετά, τα πράγματα δεν ήταν τόσο άσχημα. Δεν υποβαθμίζω το πόσο απαίσια μπορεί να νιώθεις εκείνη τη στιγμή, αλλά έχουμε την τάση να διογκώνουμε τις αποτυχίες μας σε σχέση με την πραγματικότητα.
Ένα από τα σπουδαιότερα μαθήματα που πήρα πάνω σε αυτό το θέμα ήρθε από τον προπονητή ποδοσφαίρου που είχα στο γυμνάσιο. Όταν τελείωνα έναν αγώνα και ένιωθα απογοητευμένη από το παιχνίδι μου, έλεγε: "Δεν θα παίξεις ποτέ τέλεια. Ο στόχος σου σε έναν αγώνα είναι να αγγίξεις την τελειότητα όσο το δυνατόν περισσότερες φορές". Με άλλα λόγια, ποτέ δεν θα είσαι τέλειος, αλλά μπορείς να κάνεις μια τέλεια πάσα, μια τέλεια βολή ή μια τέλεια άμυνα.
Αν ήμουν στη θέση σου, θα αναζητούσα να κάνω μια αξιολόγηση των πραγματικών συνθηκών με κάποιον που εμπιστεύομαι. Κάνε μια συνάντηση με τον προπονητή σου και συζητήστε τα στατιστικά σου για να διαπιστώσεις κατά πόσο αντιστοιχούν στις αντιλήψεις σου. Τις περισσότερες φορές, όταν οι άνθρωποι μιλούν για αστοχία, εννοούν ότι δεν πετυχαίνουν τις βολές, αλλά πρέπει να κοιτάξεις όλα τα αριθμητικά δεδομένα σου. Αν τα σωστά νούμερα τείνουν προς τα πάνω, αυτό είναι εξέλιξη (και περισσότερες πιθανότητες να αγγίξεις την τελειότητα).
Ποτέ δεν θα είσαι τέλειος, αλλά μπορείς να κάνεις μια τέλεια πάσα, μια τέλεια βολή ή μια τέλεια άμυνα.
Όσο για την προσπάθεια να κάνεις πράξη στον αγώνα τις επιδόσεις που έχεις στην προπόνηση, καλωσόρισες στην πραγματικότητα! Δεν θέλω να είμαι επιπόλαια. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να χρησιμοποιήσεις μια δεξιότητα από τη χαλαρή προπόνηση στη ζωντανή δράση του αγώνα υπό μεγάλη πίεση. Είχα παίκτες που ήθελαν να γίνουν καλύτεροι στις βολές, οπότε έκαναν εξάσκηση για μια βδομάδα και όταν δεν πετύχαιναν τελικά τη βολή στον αγώνα, μου έλεγαν: "Μα εξασκήθηκα στις βολές την περασμένη εβδομάδα!" Τότε τους απαντούσα: "Καλά, κάνε εξάσκηση πρώτα για μερικά χρόνια και μετά το συζητάμε". Πολλοί νέοι έχουν αυτήν τη διαστρεβλωμένη άποψη για την εξέλιξη και το πόσο διαρκεί. Δεν είμαστε μηχανές.
Δεν έχει να κάνει μόνο με τις βολές σου. Έχει να κάνει με όλα όσα συνεισφέρεις.
Για να εξελιχθείς πραγματικά, πρέπει να κάνεις ό,τι έκανα και εγώ ως παίκτρια: πιάσε την μπάλα και δούλεψε τις δεξιότητές σου καθημερινά. Κάθε μέρα όμως. Μπορείς να το κάνεις στην αυλή σου ή σε ένα πάρκο κοντά στο σπίτι σου. Απλώς βρες έναν τρόπο να δημιουργήσεις τον τέλειο χώρο προπόνησης. Θα εκπλαγείς με τη βελτίωσή σου όσο περνούν οι μήνες.
Η επανάληψη είναι το μυστικό για να τα καταφέρεις….
Repetition is also what will get you over one of the biggest obstacles every athlete faces: a lack of confidence. It will allow you to trust that you can make this shot, this pass, this stop, because you’ve done it so many times before. If you dedicate yourself to repetition and draw on a real love of the game, I know you’re going to rise to the occasion in the moments that matter most.
Coach Lawson
Η Kara Lawson είναι η βασική προπονήτρια της ομάδας μπάσκετ γυναικών στο Πανεπιστήμιο Ντιουκ. Υπήρξε βοηθός προπονητή στους Μπόστον Σέλτικς και αναγνωρισμένη ραδιοτηλεοπτική αναλύτρια. Επίσης, ξεχώρισε ως παίκτρια του WNBA για 13 σεζόν, χαρίζοντας ένα πρωτάθλημα στις Sacaramento Monarchs. Ήταν στο ρόστερ της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στους Αγώνες του 2008 στο Πεκίνο. Ως βασική παίκτρια στην ομάδα του Πανεπιστημίου του Τενεσί, οδήγησε την ομάδα Tennessee Lady Volunteers σε τρία Final Four του NCAA.
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Εικονογράφηση: Harrison Freeman
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