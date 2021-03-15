Πώς να σταματήσεις να αγχώνεσαι για να σκοράρεις σε συνθήκες πίεσης

Αρχικά, να ξέρεις ότι σε καταλαβαίνω.



Νόμιζα ότι έπαιζα χάλια σε πάρα πολλά παιχνίδια, αλλά όταν παρακολουθούσα το βίντεο μετά, τα πράγματα δεν ήταν τόσο άσχημα. Δεν υποβαθμίζω το πόσο απαίσια μπορεί να νιώθεις εκείνη τη στιγμή, αλλά έχουμε την τάση να διογκώνουμε τις αποτυχίες μας σε σχέση με την πραγματικότητα.



Ένα από τα σπουδαιότερα μαθήματα που πήρα πάνω σε αυτό το θέμα ήρθε από τον προπονητή ποδοσφαίρου που είχα στο γυμνάσιο. Όταν τελείωνα έναν αγώνα και ένιωθα απογοητευμένη από το παιχνίδι μου, έλεγε: "Δεν θα παίξεις ποτέ τέλεια. Ο στόχος σου σε έναν αγώνα είναι να αγγίξεις την τελειότητα όσο το δυνατόν περισσότερες φορές". Με άλλα λόγια, ποτέ δεν θα είσαι τέλειος, αλλά μπορείς να κάνεις μια τέλεια πάσα, μια τέλεια βολή ή μια τέλεια άμυνα.



Αν ήμουν στη θέση σου, θα αναζητούσα να κάνω μια αξιολόγηση των πραγματικών συνθηκών με κάποιον που εμπιστεύομαι. Κάνε μια συνάντηση με τον προπονητή σου και συζητήστε τα στατιστικά σου για να διαπιστώσεις κατά πόσο αντιστοιχούν στις αντιλήψεις σου. Τις περισσότερες φορές, όταν οι άνθρωποι μιλούν για αστοχία, εννοούν ότι δεν πετυχαίνουν τις βολές, αλλά πρέπει να κοιτάξεις όλα τα αριθμητικά δεδομένα σου. Αν τα σωστά νούμερα τείνουν προς τα πάνω, αυτό είναι εξέλιξη (και περισσότερες πιθανότητες να αγγίξεις την τελειότητα).