Πώς να επανέλθεις μετά από μια μεγάλη απώλεια

Και τι έγινε που υπάρχουν λιγότερα ταλέντα στην ομάδα σου αυτήν τη σεζόν; Αυτό συμβαίνει. Το θέμα είναι πώς θα προσαρμοστείτε. Αν λάβουμε υπόψη ότι είσαι σε μια ομάδα που περιλαμβάνει κυρίως νεότερες παίκτριες, θα μπορούσες να γίνεις αρχηγός. Δώσε τους έμπνευση για να πετύχουν το μεγαλείο. Πάντα με γοήτευε η πνευματική πτυχή του αθλητισμού. Μάλιστα, επέλεξα τις νευροεπιστήμες ως κύρια κατεύθυνση στο κολέγιο. Πιθανώς να γνωρίζεις ενστικτωδώς ότι όταν νιώθεις αυτοπεποίθηση, παίζεις καλύτερα και μαθαίνεις πιο γρήγορα. Έτσι, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης είναι ένα εξαιρετικό ξεκίνημα.



Όταν ήμουν παίκτρια, ενίσχυα την αυτοπεποίθηση των συμπαικτριών μου με πολλούς μικρούς τρόπους. Τις επιδοκίμαζα με χειρονομίες, τις ενθάρρυνα λέγοντάς τους ότι έπαιξαν τέλεια, προσφερόμουν να τις γυρίσω σπίτι με το αυτοκίνητο και στον δρόμο συζητούσαμε τι πήγε καλά. Αυτά τα μικρά πράγματα δίνουν στους άλλους τεράστια αυτοπεποίθηση για να ξεπεράσουν τα όρια του παρελθόντος που μπορεί να έβαζαν στον εαυτό τους. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο χτίζεις τις σχέσεις σου. Γιατί αυτές σου μένουν, όχι οι νίκες και οι ήττες.



Όσο για το γεγονός ότι πιστεύεις πως αυτή είναι η τελευταία σου ευκαιρία, εσύ και μόνο εσύ βάζεις αυτά τα όρια. Το 2000, όταν μου προσφέρθηκε η πρώτη μου θέση ως προπονήτρια τένις και μπάσκετ, σκέφτηκα ότι η προπόνηση δεν είναι πραγματική δουλειά. Είμαι σε αυτόν τον τομέα 20 χρόνια τώρα και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευτυχισμένη. Στη δική σου περίπτωση, αυτή μπορεί να είναι η τελευταία χρονιά που φοράς τη σχολική φανέλα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι και το τέλος της καριέρας σου στον αθλητισμό, εκτός αν το θέλεις. Εσύ μόνο έχεις τη δύναμη να αποφασίσεις πότε και πώς τελειώνει κάτι για σένα.



Προπονήτρια Banghart