Πώς η αμφισβήτηση των πεποιθήσεών μας μπορεί να μας κάνει εξυπνότερους, σύμφωνα με τον οργανωτικό ψυχολόγο Adam Grant

Οι πληροφορίες διαδίδονται πιο γρήγορα από ποτέ, σύμφωνα με τον οργανωτικό ψυχολόγο Adam Grant. Και ο μόνος τρόπος για να τις προλάβεις είναι να μάθεις να επαναπροσδιορίζεις τις απόψεις σου, αναφέρει. Σε αυτό το επεισόδιο του Trained, ο συγγραφέας best-seller συναντά τον παρουσιαστή Ryan Flaherty, Senior Director of Performance της Nike για να συζητήσουν πώς μπορούμε να διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες. Ξεκινάει με τις συμβουλές από τον προπονητή καταδύσεων της παιδικής του ηλικίας, που τον βοήθησαν να επαναπροσδιορίσει τον φόβο του (για τα ύψη!) και να κατανοήσει ότι το επαγγελματικό ήθος έχει μεγαλύτερη σημασία από το φυσικό ταλέντο (ή τη χάρη), κάτι το οποίο βοήθησε τελικά τον Grant να κερδίσει έναν τίτλο στο All-American. Στη συνέχεια, αναλύει τον λόγο για τον οποίο δεν πρέπει ποτέ να συμφωνούμε ότι διαφωνούμε, τον κίνδυνο να αναλωθούμε σε φιλοσοφίες υγείας και φυσικής κατάστασης και τη δύναμη του "δικτύου προκλήσεων", όπως το αποκαλεί.