Πώς η αμφισβήτηση των πεποιθήσεών μας μπορεί να μας κάνει εξυπνότερους, σύμφωνα με τον οργανωτικό ψυχολόγο Adam Grant

"Όσο πιο γρήγορα διαδίδεται η γνώση, τόσο πιο γρήγορα αλλάζει ο κόσμος γύρω μας και τόσο πιο γρήγορα πρέπει και εμείς να αλλάξουμε μαζί του".



Adam Grant

Οργανωτικός ψυχολόγος και συγγραφέας του Think Again: The Power of Knowing What You Don't Know