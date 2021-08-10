Πώς η αμφισβήτηση των πεποιθήσεών μας μπορεί να μας κάνει εξυπνότερους, σύμφωνα με τον οργανωτικό ψυχολόγο Adam Grant

Podcast "Trained": διεύρυνε τους πνευματικούς σου ορίζοντες με τον Adam Grant
Καθοδήγηση
Ο Adam Grant έμαθε να επαναπροσδιορίζει τις απόψεις του από το άκρο ενός βατήρα. Τώρα, ως οργανωτικός ψυχολόγος, χρησιμοποιεί την επιστήμη για να αποδείξει τη δύναμη της διαδικασίας.
Το podcast "Trained" εξερευνά τις τελευταίες εξελίξεις του ολιστικού fitness.
Οι πληροφορίες διαδίδονται πιο γρήγορα από ποτέ, σύμφωνα με τον οργανωτικό ψυχολόγο Adam Grant. Και ο μόνος τρόπος για να τις προλάβεις είναι να μάθεις να επαναπροσδιορίζεις τις απόψεις σου, αναφέρει. Σε αυτό το επεισόδιο του Trained, ο συγγραφέας best-seller συναντά τον παρουσιαστή Ryan Flaherty, Senior Director of Performance της Nike για να συζητήσουν πώς μπορούμε να διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες. Ξεκινάει με τις συμβουλές από τον προπονητή καταδύσεων της παιδικής του ηλικίας, που τον βοήθησαν να επαναπροσδιορίσει τον φόβο του (για τα ύψη!) και να κατανοήσει ότι το επαγγελματικό ήθος έχει μεγαλύτερη σημασία από το φυσικό ταλέντο (ή τη χάρη), κάτι το οποίο βοήθησε τελικά τον Grant να κερδίσει έναν τίτλο στο All-American. Στη συνέχεια, αναλύει τον λόγο για τον οποίο δεν πρέπει ποτέ να συμφωνούμε ότι διαφωνούμε, τον κίνδυνο να αναλωθούμε σε φιλοσοφίες υγείας και φυσικής κατάστασης και τη δύναμη του "δικτύου προκλήσεων", όπως το αποκαλεί.
"Όσο πιο γρήγορα διαδίδεται η γνώση, τόσο πιο γρήγορα αλλάζει ο κόσμος γύρω μας και τόσο πιο γρήγορα πρέπει και εμείς να αλλάξουμε μαζί του".
Adam Grant
Οργανωτικός ψυχολόγος και συγγραφέας του Think Again: The Power of Knowing What You Don't Know
Έχεις κάποια ερώτηση σχετικά με τη νοοτροπία, την κίνηση, τη διατροφή, την αποκατάσταση ή τον ύπνο; Θέλεις να προτείνεις έναν καλεσμένο ή ένα θέμα; Στείλε email στον Flaherty στη διεύθυνση trained@nike.com και θα το λάβει υπόψη του.