Ο οδηγός ACG για ειρήνη στον πλανήτη Γη

ΒΗΜΑ 1: Η φύση υπάρχει παντού γύρω σου. Κάθε μέρα, μπορείς να την παρατηρείς και να εντοπίζεις μικρές λεπτομέρειες που δεν είχες δει ποτέ. Τα αγριόχορτα που μεγαλώνουν στις ρωγμές του πεζοδρομίου είναι ένα μέρος της φύσης.



ΒΗΜΑ 2: Αυτήν την εβδομάδα, μπορείς να επισκεφτείς ένα από τα κοντινά πάρκα ή άλλους υπαίθριους δημόσιους χώρους κοντά σου. Σίγουρα θα περάσεις απίθανα.



ΒΗΜΑ 3: Μία φορά τον μήνα, βάλε στόχο να κάνεις πεζοπορία ή έναν μεγάλο περίπατο στη φύση. Αυτό θα σε βοηθήσει να εκτιμήσεις ακόμα περισσότερο τη φύση γύρω σου. Μην ξεχάσεις να πάρεις παρέα και έναν φίλο σου, άνθρωπο, ζώο ή οτιδήποτε είναι αυτό. Η ACG δεν κάνει διακρίσεις.



ΒΗΜΑ 4: Αν είχες ποτέ θελήσει να επισκεφτείς ένα εθνικό πάρκο, προγραμμάτισε ένα ετήσιο ταξίδι και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Εσύ ελέγχεις τη μοίρα σου. Ωστόσο, αν πρόκειται πραγματικά για μοίρα, τότε στην ουσία δεν την ελέγχει κανείς. Έχεις πολλή τροφή για σκέψη στο ταξίδι σου…