Γίνε καλύτερος δρομέας χωρίς να τρέxεις

Πρόκειται να λάβεις μέρος σύντομα σε μια μεγάλη διαδρομή ή έναν αγώνα; Επικεντρώσου στη σωστή ενυδάτωση, όχι μόνο για τον αγώνα, αλλά για πάντα. Αυτό μπορεί να είναι πιο δύσκολο από όσο ακούγεται, επομένως φρόντισε τουλάχιστον να πίνεις άφθονο νερό την εβδομάδα πριν την εκδήλωση. Το να περιμένεις μέχρι την προηγούμενη νύχτα, ή ακόμα χειρότερα, την ημέρα της δραστηριότητας, για να πιεις περισσότερο νερό δεν πρόκειται να μετριάσει τις επιπτώσεις μείωσης των επιδόσεών σου που μπορεί να έχουν προκληθεί από την αφυδάτωση στην προπόνησή σου μέχρι εκείνο το σημείο, επισημαίνει ο Ryan Maciel, RD, Head Performance Nutrition Coach στην Precision Nutrition. Αυτές οι επιπτώσεις μπορεί να είναι πιο σημαντικές από ό,τι νομίζεις.



Όταν ιδρώνεις, χάνεις ηλεκτρολύτες και υγρά που χρειάζεται το σώμα σου για να λειτουργήσει σωστά. Οι μύες σου λαμβάνουν λιγότερο αίμα από ό,τι συνήθως, λέει ο Maciel, επειδή μια σημαντική ποσότητα από το αίμα ανακατευθύνεται από τους μύες που γυμνάζονται στο δέρμα, προκειμένου να συμβάλει στη διαδικασία εφίδρωσης. Όταν η ροή του αίματος είναι μικρότερη, οι μύες σου δεν μπορούν να συνεχίσουν με την ίδια ένταση για το ίδιο διάστημα. Επίσης, η καρδιά σου πρέπει να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να αντλήσει το αίμα που έχει απομείνει, πιέζοντας με αυτόν τον τρόπο και το καρδιαγγειακό σου σύστημα. Όλα αυτά μπορούν να μετατρέψουν τη χαλαρή διαδρομή τρεξίματος σε πραγματικό εφιάλτη.



Πέρα από την ενίσχυση της απόδοσής σου, η ενυδάτωση μπορεί να σε βοηθήσει να έχεις πιο καθαρό μυαλό. Όταν χάνεις περισσότερο από 2% του βάρους σου λόγω αφυδάτωσης, μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά η νοητική σου λειτουργία, σύμφωνα με μια μετα-ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Medicine & Science in Sports & Exercise. Επομένως, είναι πιο δύσκολο να πιέσεις τον εαυτό σου όταν τρέχεις (αλλά και να διατηρήσεις τη συγκέντρωσή σου γενικότερα).



Για να διατηρήσουν τη δύναμη και την ενέργειά τους (ακόμα και την πνευματική), ο Maciel συνιστά στους αθλητές να καταναλώνουν 12 με 16 φλιτζάνια νερό την ημέρα, περίπου ένα ποτήρι κάθε ώρα που είσαι ξύπνιος. Αν ιδρώνεις πολύ όταν αθλείσαι, αύξησε την ποσότητα, αναφέρει.