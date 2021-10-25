11 συμβουλές για πιο γρήγορο τρέξιμο

Δεν υπάρχει μαγική λύση: αν θέλεις να τρέχεις πιο γρήγορα, θα πρέπει να μάθεις να τρέχεις πιο γρήγορα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μπορέσεις να μειώσεις τον χρόνο σου κατά ένα λεπτό μέσα σε μία νύχτα. Ένα καλό πρόγραμμα προπόνησης θα αυξήσει σταδιακά την ταχύτητά σου μέσα από μια ποικιλία ασκήσεων. (Χρειάζεσαι βοήθεια; Ρίξε μια ματιά στα προγράμματα προπόνησης της εφαρμογής Nike Run Club.)

Όπως και αν αποφασίσεις να προγραμματίσεις τις προπονήσεις σου, θα πρέπει να συμπεριλάβεις τη διαλειμματική προπόνηση. Τα διαλείμματα, που εναλλάσσουν τμήματα μεγαλύτερης ταχύτητας με τμήματα μικρότερης ταχύτητας με στόχο την ανάκτηση της ενέργειας, βελτιώνουν τον τρόπο με τον οποίο το σώμα σου χρησιμοποιεί το οξυγόνο (έναν βασικό δείκτη της αερόβιας φυσικής κατάστασης) περισσότερο από ό,τι οι προπονήσεις μέτριας έντασης, σύμφωνα με μια έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Medicine & Science in Sports & Exercise. Όταν καταφέρεις να αυξήσεις την ταχύτητά σου για σύντομα διαστήματα, θα αρχίσει να βελτιώνεται και ο συνολικός ρυθμός σου στις μεγαλύτερες αποστάσεις. Αυτές οι ασκήσεις μπορούν να είναι κάτι πολύ απλό, όπως η εναλλαγή ενός λεπτού γρήγορου τρεξίματος (σε ρυθμό που δεν μπορείς να διατηρήσεις μια συζήτηση) με δύο λεπτά χαλαρού τρεξίματος (σε ρυθμό που σου επιτρέπει να μιλάς άνετα).

Σε γενικές γραμμές, θα πρέπει να κάνεις σπριντ, δηλαδή επαναλήψεις των 200, 300 ή 400 μέτρων, μόνο εβδομάδα παρά εβδομάδα, λέει ο Jason Fitzgerald, πιστοποιημένος προπονητής της ένωσης αθλητικών συλλόγων στίβου των ΗΠΑ, βασικός προπονητής του Strength Running και παρουσιαστής του The Strength Running Podcast. Αυτό το είδος άσκησης είναι ένα από τα πιο έντονα τμήματα της προπόνησής σου, επομένως χρειάζεσαι περισσότερο χρόνο για αποκατάσταση, εξηγεί. Τις εβδομάδες ξεκούρασης, προσθέτει, μπορείς να κάνεις μεγαλύτερες διαδρομές, όπως επαναλήψεις των 800 μέτρων ή του ενός χιλιομέτρου, σε αυτόν τον ελαφρώς πιο εύκολο ρυθμό που δεν σου επιτρέπει όμως να μιλάς, ώστε να αποκτήσεις μεγαλύτερη ταχύτητα και αντοχή.