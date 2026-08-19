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Sweats et Sweats à Capuche Oversize pour Femme

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Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche oversize pour femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat à capuche oversize pour femme
64,99 €
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Haut court oversize à 1/4 de zip pour femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Haut court oversize à 1/4 de zip pour femme
64,99 €
Nike
Nike Sweat à capuche de basket haute performance Therma-FIT pour femme
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Sweat à capuche de basket haute performance Therma-FIT pour femme
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Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Haut oversize à col ras-du-cou Dri-FIT pour femme
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Haut oversize à col ras-du-cou Dri-FIT pour femme
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Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche et zip oversize pour Femme
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Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat à capuche et zip oversize pour Femme
69,99 €
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Sweat à capuche oversize pour femme
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Sweat à capuche oversize pour femme
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Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche oversize pour femme
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat à capuche oversize pour femme
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Inter Milan Phoenix Fleece
Inter Milan Phoenix Fleece Sweat à capuche Nike Football pour femme
Inter Milan Phoenix Fleece
Sweat à capuche Nike Football pour femme
74,99 €
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Veste de survêtement oversize pour femme
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Veste de survêtement oversize pour femme
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Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Haut court oversize pour femme
Nike Pregame Fleece
Haut court oversize pour femme
69,99 €
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat oversize à col ras-du-cou pour femme
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Matériaux recyclés
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Sweat oversize à col ras-du-cou pour femme
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Nike Studio Fleece Heavyweight
Nike Studio Fleece Heavyweight Sweat oversize à capuche et zip pour femme
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Nike Studio Fleece Heavyweight
Nike Studio Fleece Heavyweight Sweat à capuche oversize pour femme
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Sweat à capuche oversize pour femme
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Nike Studio Fleece Heavyweight
Nike Studio Fleece Heavyweight Haut ras-du-cou oversize pour femme
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Nike Studio Fleece Heavyweight
Haut ras-du-cou oversize pour femme
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Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Haut oversize à imprimé pour femme
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Haut oversize à imprimé pour femme
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Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Haut oversize pour Femme
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Haut oversize pour Femme
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Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Haut court oversize à 1/4 de zip pour femme
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Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche oversize pour femme
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Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat à capuche oversize pour femme
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Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Haut oversize pour Femme
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Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Haut oversize à demi-zip Dri-FIT pour femme
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Haut oversize à demi-zip Dri-FIT pour femme
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Inter Milan SE
Inter Milan SE Sweat à capuche Nike ACG Therma-FIT Football
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Nike ACG « Tuff Fleece »
Nike ACG « Tuff Fleece » Sweat à capuche
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Sweat à capuche
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Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Sweat à capuche oversize pour femme
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Sweat à capuche oversize pour femme
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Nike Phoenix Fleece
Nike Phoenix Fleece Sweat à capuche de basket oversize pour femme
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Sweat à capuche de basket oversize pour femme
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Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Sweat à capuche pour femme
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Sweat à capuche pour femme
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A’ja Wilson
A’ja Wilson Sweat à capuche de basket pour femme
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Sweat à capuche de basket pour femme
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Veste à zip pour Femme
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Veste à zip pour Femme
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Nike Pro
Nike Pro Sweat à capuche Therma-FIT pour femme
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Sweat à capuche Therma-FIT pour femme
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Team 13 Courtside
Team 13 Courtside Sweat à capuche court Nike WNBA pour femme
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Sweat à capuche court Nike WNBA pour femme
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Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Haut à 1/4 de zip Hike Mike pour femme
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Haut à 1/4 de zip Hike Mike pour femme
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Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Sweat à capuche pour femme
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Sweat à capuche pour femme
89,99 €
A’ja Wilson
A’ja Wilson Sweat à capuche de basket pour femme
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Sweat à capuche de basket pour femme
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Veste à zip pour Femme
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Veste à zip pour Femme
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Nike Pro
Nike Pro Sweat à capuche Therma-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Sweat à capuche Therma-FIT pour femme
94,99 €
Team 13 Courtside
Team 13 Courtside Sweat à capuche court Nike WNBA pour femme
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Sweat à capuche court Nike WNBA pour femme
69,99 €
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Haut à 1/4 de zip Hike Mike pour femme
Jordan Brooklyn Fleece
Haut à 1/4 de zip Hike Mike pour femme
69,99 €

Sweats à capuche oversize pour femme : un confort optimal

Emmitouflez-vous confortablement dans nos hoodies et nos sweats oversize pour femme, confectionnés dans des matières ultra-douces. Pour vous détendre à la maison ou faire du sport, nos modèles décontractés aux textures légères vous permettront de rester à l'aise.


Pour composer une tenue d'intérieur confortable, misez sur la superposition : nos sweats à capuche oversize pour femme sont faits pour ça. Les sweats à col ras du cou, aux épaules tombantes et aux manches amples sont parfaits à porter par-dessus d'autres hauts, tandis que les bords côtelés plus longs aux poignets leur apportent une certaine structure. Vous n'aurez que l'embarras du choix en matière de style : optez pour des imprimés audacieux ou l'emblématique Nike Swoosh sur la poitrine.


Qui dit sweat à capuche, dit textures ultra-douces. Pour un peu plus de confort à l'intérieur, choisissez des hoodies pour femme oversize en polaire brossée ou des sweats à capuche zippés en tissu éponge. Besoin de plus de chaleur ? Les sweats à cordon de serrage et poche kangourou garderont votre cou et vos mains bien au chaud.