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Shorts Dri-Fit pour femme

Nike Pro
Nike Pro Cycliste taille mi-haute 8 cm pour femme
+2
Meilleure vente
Nike Pro
Cycliste taille mi-haute 8 cm pour femme
32,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Short de running ajusté taille haute 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Tempo
Short de running ajusté taille haute 10 cm pour femme
37,99 €
Nike One
Nike One Cycliste taille haute 13 cm pour femme
+1
Matériaux recyclés
Nike One
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
29,99 €
Nike Flow
Nike Flow Short de running 2-en-1 Dri-FIT taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike Flow
Short de running 2-en-1 Dri-FIT taille haute pour femme
44,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
+1
Meilleure vente
Nike AeroSwift
Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
79,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Short de running Dri-FIT taille mi-haute avec sous-short intégré pour femme
Matériaux recyclés
Nike Tempo
Short de running Dri-FIT taille mi-haute avec sous-short intégré pour femme
37,99 €
Nike Attack
Nike Attack Short ample à taille mi-haute Dri-FIT 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Attack
Short ample à taille mi-haute Dri-FIT 10 cm pour femme
29,99 €
NikeCourt Ace Advantage
NikeCourt Ace Advantage Short de tennis Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
NikeCourt Ace Advantage
Short de tennis Dri-FIT pour femme
69,99 €
Nike One
Nike One Cycliste taille haute 20 cm pour femme
Meilleure vente
Nike One
Cycliste taille haute 20 cm pour femme
39,99 €
Nike One
Nike One Short 2-en-1 à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Short 2-en-1 à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
44,99 €
Nike Universa
Nike Universa Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
Meilleure vente
Nike Universa
Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
69,99 €
Nike ACG
Nike ACG Short de trail avec sous-short intégré 10 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike ACG
Short de trail avec sous-short intégré 10 cm Dri-FIT pour femme
69,99 €
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT 6 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift Breathe
Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT 6 cm pour femme
59,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One Cycliste taille haute Dri-FIT 20 cm avec poches pour femme (maternité)
Matériaux recyclés
Nike (M) One
Cycliste taille haute Dri-FIT 20 cm avec poches pour femme (maternité)
34,99 €
Nike Pro
Nike Pro Short tissé taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Short tissé taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT 8 cm pour femme
37,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cycliste taille haute 13 cm pour femme
Meilleure vente
Nike Zenvy
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
59,99 €
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson" Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
47,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Short taille haute Dri-FIT 15 cm pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Short taille haute Dri-FIT 15 cm pour femme
49,99 €
Nike Swift
Nike Swift Short de running taille haute 18 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Short de running taille haute 18 cm Dri-FIT pour femme
64,99 €
Nike Academy
Nike Academy Short de foot Dri-FIT 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Academy
Short de foot Dri-FIT 10 cm pour femme
24,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cycliste taille haute 18 cm pour femme
NikeSKIMS Matte
Cycliste taille haute 18 cm pour femme
74,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
79,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Short taille haute 8 cm pour femme
NikeSKIMS Matte
Short taille haute 8 cm pour femme
74,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Short 5 cm pour femme
NikeSKIMS Studio Stretch
Short 5 cm pour femme
69,99 €

Shorts à séchage rapide pour femme : reste à l'aise au moment décisif

Sport rime avec confort grâce à nos shorts pour femme quick dry. Pour une respirabilité maximale, mise sur des shorts dotés d'empiècements en mesh dans les zones les plus sollicitées. Ils favorisent la circulation de l'air autour du corps, pour que tu restes à l'aise. De plus, les tissus légers ne t'alourdissent pas quand tu t'entraînes. La technologie innovante de nos shorts Dri-FIT pour femme éloigne la transpiration de la peau et la dépose à la surface du tissu. Elle s'évapore ainsi plus rapidement, pour te garder au frais et au sec lorsque l'intensité augmente.

Quelle que soit ta façon de bouger, nos shorts en molleton pour femme vont suivre le rythme. Fentes, sauts, squats, tu peux tout faire aisément dans un modèle en tissu stretch qui épouse les formes. Chaque pièce est extensible dans toutes les directions afin de permettre une amplitude de mouvement naturelle. Si tu souhaites plus de maintien, les versions en tissu de compression améliorent la circulation et gardent les muscles au chaud entre deux répétitions.

Les tailles élastiques assurent une tenue idéale et ne vont pas rouler ou te pincer pendant tes mouvements. Et pour une meilleure couverture, opte pour un short taille haute ou un modèle double couches. Tu sors en ville ? Les articles à poches fendues et poches zippées à l'arrière sont parfaits pour garder tes affaires à portée de main. Notre Nike Swoosh emblématique orne toute la collection, apportant une preuve de qualité à ta garde-robe de sport.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone et protéger le futur du sport. Pour participer, choisis des shorts à séchage rapide pour femme portant l'étiquette « Matières durables ». Elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester résistant est issu de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche recyclés.