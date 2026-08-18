Shorts à séchage rapide pour femme : reste à l'aise au moment décisif
Sport rime avec confort grâce à nos shorts pour femme quick dry. Pour une respirabilité maximale, mise sur des shorts dotés d'empiècements en mesh dans les zones les plus sollicitées. Ils favorisent la circulation de l'air autour du corps, pour que tu restes à l'aise. De plus, les tissus légers ne t'alourdissent pas quand tu t'entraînes. La technologie innovante de nos shorts Dri-FIT pour femme éloigne la transpiration de la peau et la dépose à la surface du tissu. Elle s'évapore ainsi plus rapidement, pour te garder au frais et au sec lorsque l'intensité augmente.
Quelle que soit ta façon de bouger, nos shorts en molleton pour femme vont suivre le rythme. Fentes, sauts, squats, tu peux tout faire aisément dans un modèle en tissu stretch qui épouse les formes. Chaque pièce est extensible dans toutes les directions afin de permettre une amplitude de mouvement naturelle. Si tu souhaites plus de maintien, les versions en tissu de compression améliorent la circulation et gardent les muscles au chaud entre deux répétitions.
Les tailles élastiques assurent une tenue idéale et ne vont pas rouler ou te pincer pendant tes mouvements. Et pour une meilleure couverture, opte pour un short taille haute ou un modèle double couches. Tu sors en ville ? Les articles à poches fendues et poches zippées à l'arrière sont parfaits pour garder tes affaires à portée de main. Notre Nike Swoosh emblématique orne toute la collection, apportant une preuve de qualité à ta garde-robe de sport.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone et protéger le futur du sport. Pour participer, choisis des shorts à séchage rapide pour femme portant l'étiquette « Matières durables ». Elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester résistant est issu de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche recyclés.