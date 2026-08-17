  1. Vêtements
    2. /
  2. Pantalons et leggings
    3. /
  3. Leggings
    4. /
  4. Dri-FIT

Leggings Nike Dri-FIT pour Femme

(87)
Nike Universa
Nike Universa Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
+1
Meilleure vente
Nike Universa
Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
109,99 €
Nike Universa
Nike Universa Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
Meilleure vente
Nike Universa
Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
69,99 €
Nike Universa
Nike Universa Legging 7/8 taille haute en mesh pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Legging 7/8 taille haute en mesh pour femme
119,99 €
Nike Universa
Nike Universa Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
+1
Meilleure vente
Nike Universa
Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
109,99 €
Nike Swift
Nike Swift Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
Meilleure vente
Nike Swift
Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
89,99 €
Nike Swift
Nike Swift Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
Meilleure vente
Nike Swift
Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
64,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Legging 7/8 taille haute pour femme
Nike Pro Seamless
Legging 7/8 taille haute pour femme
54,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Legging de running 7/8 taille haute pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Tempo
Legging de running 7/8 taille haute pour Femme
59,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
Nike Pro Seamless
Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
42,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Cycliste taille haute 13 cm pour femme
Nike Pro Seamless
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
42,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
+1
Meilleure vente
Nike Zenvy
Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
99,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging corsaire taille haute pour femme
Meilleure vente
Nike Zenvy
Legging corsaire taille haute pour femme
89,99 €
Nike Universa
Nike Universa Legging 7/8 taille haute, imprimé, sans couture avant, pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Legging 7/8 taille haute, imprimé, sans couture avant, pour femme
114,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Legging long taille haute pour femme
Meilleure vente
Nike Pro Sculpt
Legging long taille haute pour femme
64,99 €
Nike Pro
Nike Pro Legging long taille mi-haute pour femme
+2
Meilleure vente
Nike Pro
Legging long taille mi-haute pour femme
47,99 €
Nike Pro
Nike Pro Cycliste taille mi-haute 8 cm pour femme
+2
Meilleure vente
Nike Pro
Cycliste taille mi-haute 8 cm pour femme
32,99 €
Nike Universa
Nike Universa Cycliste taille haute sans coutures avant 20 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Cycliste taille haute sans coutures avant 20 cm pour femme
30 % de réduction
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson" Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
47,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Legging corset taille haute 66 cm pour femme
NikeSKIMS Matte
Legging corset taille haute 66 cm pour femme
144,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Legging taille haute Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Legging taille haute Dri-FIT pour femme
59,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Legging 7/8 taille haute pour femme
Nike Pro Seamless
Legging 7/8 taille haute pour femme
54,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Short taille mi-haute 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro 365
Short taille mi-haute 13 cm pour femme
32,99 €
Nike Pro
Nike Pro Legging court taille mi-haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Legging court taille mi-haute pour femme
42,99 €
Nike One
Nike One Legging 7/8 taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Legging 7/8 taille haute pour femme
49,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Legging de running 7/8 taille haute pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Tempo
Legging de running 7/8 taille haute pour Femme
59,99 €
Nike One
Nike One Legging évasé taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Legging évasé taille haute pour femme
59,99 €
Nike One
Nike One Legging fuseau long taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Legging fuseau long taille haute pour femme
54,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging évasé taille haute sans couture avant pour femme
Nike Zenvy
Legging évasé taille haute sans couture avant pour femme
109,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Legging 7/8 taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Legging 7/8 taille haute pour femme
69,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Legging 74 cm pour Femme
NikeSKIMS Studio Stretch
Legging 74 cm pour Femme
129,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Legging taille haute 66 cm pour femme
Meilleure vente
NikeSKIMS Satin Shine
Legging taille haute 66 cm pour femme
129,99 €
Nike One
Nike One Cycliste taille haute 20 cm pour femme
Meilleure vente
Nike One
Cycliste taille haute 20 cm pour femme
39,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Short de running ajusté taille haute 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Tempo
Short de running ajusté taille haute 10 cm pour femme
37,99 €
Nike One
Nike One Legging corsaire taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Legging corsaire taille haute pour femme
44,99 €
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Short de running ajusté Dri-FIT ADV pour femme
Meilleure vente
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Short de running ajusté Dri-FIT ADV pour femme
74,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Legging 66 cm pour femme
NikeSKIMS Studio Stretch
Legging 66 cm pour femme
119,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Short taille haute Dri-FIT 15 cm pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Short taille haute Dri-FIT 15 cm pour femme
49,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One Legging 7/8 taille haute avec poches pour femme (maternité)
Matériaux recyclés
Nike (M) One
Legging 7/8 taille haute avec poches pour femme (maternité)
54,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Legging court taille haute 43 cm pour femme
NikeSKIMS Matte
Legging court taille haute 43 cm pour femme
119,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Legging taille haute 66 cm pour femme
NikeSKIMS Matte
Legging taille haute 66 cm pour femme
129,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Short imprimé 13 cm pour femme
NikeSKIMS Matte
Short imprimé 13 cm pour femme
74,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cycliste taille haute 18 cm pour femme
NikeSKIMS Matte
Cycliste taille haute 18 cm pour femme
74,99 €
Nike One
Nike One Cycliste taille haute 13 cm pour femme
+1
Meilleure vente
Nike One
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
29,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cycliste taille haute 13 cm pour femme
NikeSKIMS Matte
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
74,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cycliste taille haute 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Cycliste taille haute 8 cm pour femme
42,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cycliste taille haute 20 cm pour femme
Meilleure vente
Nike Zenvy
Cycliste taille haute 20 cm pour femme
64,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One Cycliste taille haute Dri-FIT 20 cm avec poches pour femme (maternité)
Matériaux recyclés
Nike (M) One
Cycliste taille haute Dri-FIT 20 cm avec poches pour femme (maternité)
34,99 €
Nike Swift
Nike Swift Short de running taille haute 18 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Short de running taille haute 18 cm Dri-FIT pour femme
64,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Legging de running 7/8 taille haute pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Tempo
Legging de running 7/8 taille haute pour Femme
59,99 €
Nike One
Nike One Legging évasé taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Legging évasé taille haute pour femme
59,99 €
Nike One
Nike One Legging fuseau long taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Legging fuseau long taille haute pour femme
54,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging évasé taille haute sans couture avant pour femme
Nike Zenvy
Legging évasé taille haute sans couture avant pour femme
109,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Legging 7/8 taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Legging 7/8 taille haute pour femme
69,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Legging 74 cm pour Femme
NikeSKIMS Studio Stretch
Legging 74 cm pour Femme
129,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Legging taille haute 66 cm pour femme
Meilleure vente
NikeSKIMS Satin Shine
Legging taille haute 66 cm pour femme
129,99 €
Nike One
Nike One Cycliste taille haute 20 cm pour femme
Meilleure vente
Nike One
Cycliste taille haute 20 cm pour femme
39,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Short de running ajusté taille haute 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Tempo
Short de running ajusté taille haute 10 cm pour femme
37,99 €
Nike One
Nike One Legging corsaire taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Legging corsaire taille haute pour femme
44,99 €
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Short de running ajusté Dri-FIT ADV pour femme
Meilleure vente
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Short de running ajusté Dri-FIT ADV pour femme
74,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Legging 66 cm pour femme
NikeSKIMS Studio Stretch
Legging 66 cm pour femme
119,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Short taille haute Dri-FIT 15 cm pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Short taille haute Dri-FIT 15 cm pour femme
49,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One Legging 7/8 taille haute avec poches pour femme (maternité)
Matériaux recyclés
Nike (M) One
Legging 7/8 taille haute avec poches pour femme (maternité)
54,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Legging court taille haute 43 cm pour femme
NikeSKIMS Matte
Legging court taille haute 43 cm pour femme
119,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Legging taille haute 66 cm pour femme
NikeSKIMS Matte
Legging taille haute 66 cm pour femme
129,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Short imprimé 13 cm pour femme
NikeSKIMS Matte
Short imprimé 13 cm pour femme
74,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cycliste taille haute 18 cm pour femme
NikeSKIMS Matte
Cycliste taille haute 18 cm pour femme
74,99 €
Nike One
Nike One Cycliste taille haute 13 cm pour femme
+1
Meilleure vente
Nike One
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
29,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cycliste taille haute 13 cm pour femme
NikeSKIMS Matte
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
74,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cycliste taille haute 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Cycliste taille haute 8 cm pour femme
42,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cycliste taille haute 20 cm pour femme
Meilleure vente
Nike Zenvy
Cycliste taille haute 20 cm pour femme
64,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One Cycliste taille haute Dri-FIT 20 cm avec poches pour femme (maternité)
Matériaux recyclés
Nike (M) One
Cycliste taille haute Dri-FIT 20 cm avec poches pour femme (maternité)
34,99 €
Nike Swift
Nike Swift Short de running taille haute 18 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Short de running taille haute 18 cm Dri-FIT pour femme
64,99 €

Leggings Nike Dri-FIT pour femme – Confort et fraîcheur à chaque pas

Pour donner le meilleur de vous-même, il est important de rester fraîche et sereine sous la pression. Les collants Nike Dri-FIT évacuent la transpiration qui s'évapore rapidement. La technologie Nike Dri-FIT vous permet de vous sentir fraîche pendant les entraînements les plus difficiles et vous donne confiance en vous tout au long de la journée, tandis que les leggings avec empiècements en mesh assurent une aération supplémentaire pour une meilleure circulation de l'air lorsque vous vous échauffez.

Le tissu ultra-extensible vous offre le confort d'un legging du quotidien lors des longues séances de running ou des entraînements difficiles à la salle. De plus, les leggings Dri-FIT Nike vous accompagnent dans vos foulées et vos étirements sans jamais entraver vos mouvements. Le tissu opaque garantit une couvrance totale pour vous aider à rester concentrée sur votre entraînement, où que vous soyez.

Les leggings Dri-FIT Nike pour femme épousent les formes de votre corps et vous apportent un soutien ciblé. Vous bénéficiez ainsi d'une liberté de mouvement totale et d'un confort optimal. Les larges ceintures restent bien en place pour que vous puissiez vous dépasser, tandis que les modèles conçus avec un minimum de coutures vous permettent de bouger les jambes plus naturellement et d'atteindre vos objectifs au studio de yoga ou sur la piste de course sans aucune distraction.