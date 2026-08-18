Vêtements pour femme avec au moins 50 % de matières durables

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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Legging long taille haute pour femme
Meilleure vente
Nike Pro Sculpt
Legging long taille haute pour femme
64,99 €
Nike Pro
Nike Pro Legging long taille mi-haute pour femme
+2
Matériaux recyclés
Nike Pro
Legging long taille mi-haute pour femme
47,99 €
Nike Pro
Nike Pro Cycliste taille mi-haute 8 cm pour femme
+2
Meilleure vente
Nike Pro
Cycliste taille mi-haute 8 cm pour femme
32,99 €
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Pantalon ample à taille haute à boutons-pression Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike 24.7 PerfectStretch
Pantalon ample à taille haute à boutons-pression Dri-FIT pour femme
129,99 €
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Jupe plissée taille haute avec protection UV Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike 24.7 PerfectStretch
Jupe plissée taille haute avec protection UV Dri-FIT pour femme
109,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Haut de training entièrement zippé pour Femme
Meilleure vente
Nike Pro Seamless
Haut de training entièrement zippé pour Femme
64,99 €
Nike Swift
Nike Swift Haut de running à manches courtes Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Haut de running à manches courtes Dri-FIT pour femme
47,99 €
Nike Swift
Nike Swift Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
Meilleure vente
Nike Swift
Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
89,99 €
Nike Swift
Nike Swift Veste de running à zip Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Veste de running à zip Dri-FIT pour femme
84,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Veste indéchirable oversize légère pour femme
Meilleure vente
Nike Sportswear
Veste indéchirable oversize légère pour femme
69,99 €
NOCTA
NOCTA Veste de survêtement en nylon Northstar
Matériaux recyclés
NOCTA
Veste de survêtement en nylon Northstar
134,99 €
Angleterre Energy
Angleterre Energy Haut de foot à manches courtes Nike Dri-FIT pour homme
Meilleure vente
Angleterre Energy
Haut de foot à manches courtes Nike Dri-FIT pour homme
74,99 €
Nike One
Nike One Legging corsaire taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Legging corsaire taille haute pour femme
44,99 €
Nike Flow
Nike Flow Short de running 2-en-1 Dri-FIT taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike Flow
Short de running 2-en-1 Dri-FIT taille haute pour femme
44,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Short de running Dri-FIT taille mi-haute avec sous-short intégré pour femme
Matériaux recyclés
Nike Tempo
Short de running Dri-FIT taille mi-haute avec sous-short intégré pour femme
37,99 €
Nike Pro
Nike Pro Short tissé taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Short tissé taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT 8 cm pour femme
37,99 €
France 2026 Match Domicile
France 2026 Match Domicile Maillot de foot Nike Aero-FIT pour femme
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Matériaux recyclés
France 2026 Match Domicile
Maillot de foot Nike Aero-FIT pour femme
159,99 €
Jordan
Jordan Veste Anthem pour homme
Matériaux recyclés
Jordan
Veste Anthem pour homme
119,99 €
NOCTA
NOCTA Pantalon de survêtement en nylon Northstar
Matériaux recyclés
NOCTA
Pantalon de survêtement en nylon Northstar
99,99 €
Nike
Nike Veste de running (5 L)
Matériaux recyclés
Nike
Veste de running (5 L)
129,99 €
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche et zip oversize pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat à capuche et zip oversize pour Femme
69,99 €
Nike One Fitted
Nike One Fitted Débardeur court Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One Fitted
Débardeur court Dri-FIT pour femme
29,99 €
Nike Crossover
Nike Crossover Short de basket Dri-FIT 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Crossover
Short de basket Dri-FIT 13 cm pour femme
54,99 €
Nike One
Nike One Cycliste taille haute 13 cm pour femme
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Matériaux recyclés
Nike One
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
29,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One Cycliste taille haute Dri-FIT 20 cm avec poches pour femme (maternité)
Matériaux recyclés
Nike (M) One
Cycliste taille haute Dri-FIT 20 cm avec poches pour femme (maternité)
34,99 €
Nike One
Nike One Cycliste taille haute 20 cm pour femme
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Nike One
Cycliste taille haute 20 cm pour femme
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Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
79,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Haut de running à 1/4 de zip Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Tempo
Haut de running à 1/4 de zip Dri-FIT pour femme
47,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
79,99 €
Nike Essential
Nike Essential Short de basket en mesh Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Essential
Short de basket en mesh Dri-FIT pour femme
34,99 €
Nike Swift
Nike Swift Short de running taille haute 18 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Short de running taille haute 18 cm Dri-FIT pour femme
64,99 €
Nike Swift Butterfly
Nike Swift Butterfly T-shirt de running sans manches Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike Swift Butterfly
T-shirt de running sans manches Dri-FIT pour femme
42,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Pantalon de running 7/8 à taille mi-haute Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Tempo
Pantalon de running 7/8 à taille mi-haute Dri-FIT pour femme
69,99 €
Nike Academy
Nike Academy Haut de foot Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Academy
Haut de foot Dri-FIT pour femme
24,99 €
Nike Swift
Nike Swift Short de running 2-en-1 à taille mi-haute 8 cm Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike Swift
Short de running 2-en-1 à taille mi-haute 8 cm Dri-FIT pour femme
64,99 €
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Tee-shirt pour femme
Matériaux recyclés
Nike Dri-FIT
Tee-shirt pour femme
32,99 €
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat oversize à col ras-du-cou pour femme
+3
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat oversize à col ras-du-cou pour femme
59,99 €
Nike ACG GOAT
Nike ACG GOAT Pack Vest (5L)
Matériaux recyclés
Nike ACG GOAT
Pack Vest (5L)
134,99 €
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Domicile
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Domicile Nike Dri-FIT Soccer Repica Jersey pour femme
Matériaux recyclés
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Domicile
Nike Dri-FIT Soccer Repica Jersey pour femme
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Nike Pro
Nike Pro Legging court taille mi-haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Legging court taille mi-haute pour femme
42,99 €
Nike One
Nike One Short 2-en-1 à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike One
Short 2-en-1 à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
44,99 €
Nike Universa
Nike Universa Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
Meilleure vente
Nike Universa
Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
69,99 €
Nike One Classic
Nike One Classic Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
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Matériaux recyclés
Nike One Classic
Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
34,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Short Diamond 10 cm pour femme
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Jordan Sport
Short Diamond 10 cm pour femme
49,99 €
FC Barcelona Third
FC Barcelona Third Haut de foot d'avant-match Nike Dri-FIT pour femme
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FC Barcelona Third
Haut de foot d'avant-match Nike Dri-FIT pour femme
69,99 €
FC Barcelona Strike 3e tenue
FC Barcelona Strike 3e tenue Pantalon de foot en maille Nike Dri-FIT pour femme
Dernières sorties
FC Barcelona Strike 3e tenue
Pantalon de foot en maille Nike Dri-FIT pour femme
74,99 €
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur Maillot de foot Replica Kobe Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur
Maillot de foot Replica Kobe Dri-FIT pour femme
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Paris Saint-Germain 2026 Stadium Night Edition
Paris Saint-Germain 2026 Stadium Night Edition Maillot de foot Replica Jordan Dri-FIT pour femme
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Paris Saint-Germain 2026 Stadium Night Edition
Maillot de foot Replica Jordan Dri-FIT pour femme
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Nike (M) One
Nike (M) One Cycliste taille haute Dri-FIT 20 cm avec poches pour femme (maternité)
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Nike (M) One
Cycliste taille haute Dri-FIT 20 cm avec poches pour femme (maternité)
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Nike One
Nike One Cycliste taille haute 20 cm pour femme
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Nike One
Cycliste taille haute 20 cm pour femme
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Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
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Nike AeroSwift
Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
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Nike Tempo
Nike Tempo Haut de running à 1/4 de zip Dri-FIT pour femme
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Nike Tempo
Haut de running à 1/4 de zip Dri-FIT pour femme
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Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
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Nike AeroSwift
Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
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Nike Essential
Nike Essential Short de basket en mesh Dri-FIT pour femme
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Nike Essential
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Nike Swift
Nike Swift Short de running taille haute 18 cm Dri-FIT pour femme
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Nike Swift
Short de running taille haute 18 cm Dri-FIT pour femme
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Nike Swift Butterfly
Nike Swift Butterfly T-shirt de running sans manches Dri-FIT pour femme
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Nike Swift Butterfly
T-shirt de running sans manches Dri-FIT pour femme
42,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Pantalon de running 7/8 à taille mi-haute Dri-FIT pour femme
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Nike Tempo
Pantalon de running 7/8 à taille mi-haute Dri-FIT pour femme
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Nike Academy
Nike Academy Haut de foot Dri-FIT pour femme
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Nike Academy
Haut de foot Dri-FIT pour femme
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Nike Swift
Nike Swift Short de running 2-en-1 à taille mi-haute 8 cm Dri-FIT pour femme
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Nike Swift
Short de running 2-en-1 à taille mi-haute 8 cm Dri-FIT pour femme
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Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Tee-shirt pour femme
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Nike Dri-FIT
Tee-shirt pour femme
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Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat oversize à col ras-du-cou pour femme
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Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat oversize à col ras-du-cou pour femme
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Nike ACG GOAT
Nike ACG GOAT Pack Vest (5L)
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Nike ACG GOAT
Pack Vest (5L)
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Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Domicile
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Domicile Nike Dri-FIT Soccer Repica Jersey pour femme
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Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Domicile
Nike Dri-FIT Soccer Repica Jersey pour femme
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Nike Pro
Nike Pro Legging court taille mi-haute pour femme
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Nike Pro
Legging court taille mi-haute pour femme
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Nike One
Nike One Short 2-en-1 à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
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Nike One
Short 2-en-1 à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
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Nike Universa
Nike Universa Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
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Nike Universa
Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
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Nike One Classic
Nike One Classic Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
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Nike One Classic
Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
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Jordan Sport
Jordan Sport Short Diamond 10 cm pour femme
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Short Diamond 10 cm pour femme
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FC Barcelona Third
FC Barcelona Third Haut de foot d'avant-match Nike Dri-FIT pour femme
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FC Barcelona Third
Haut de foot d'avant-match Nike Dri-FIT pour femme
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FC Barcelona Strike 3e tenue
FC Barcelona Strike 3e tenue Pantalon de foot en maille Nike Dri-FIT pour femme
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FC Barcelona Strike 3e tenue
Pantalon de foot en maille Nike Dri-FIT pour femme
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur Maillot de foot Replica Kobe Dri-FIT pour femme
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur
Maillot de foot Replica Kobe Dri-FIT pour femme
109,99 €
Paris Saint-Germain 2026 Stadium Night Edition
Paris Saint-Germain 2026 Stadium Night Edition Maillot de foot Replica Jordan Dri-FIT pour femme
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Paris Saint-Germain 2026 Stadium Night Edition
Maillot de foot Replica Jordan Dri-FIT pour femme
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Vêtements pour femme avec au moins 50 % de matières durables : pour aller dans le bon sens

Tu apprécieras encore plus tes affaires avec nos vêtements durables pour femme. À la salle, sur le terrain ou dans les tribunes, nous avons des modèles faits pour toi. Toute la collection est équipée de technologies innovantes pensées pour faciliter tes performances. Comme ces vêtements durables pour femme Nike Dri-FIT. Ce tissu plébiscité éloigne la transpiration de la peau, offrant un maximum de fraîcheur et t'aidant à rester au sec. Ou la technologie Therma-FIT qui conserve la chaleur naturelle du corps dans ses tissus pour te réchauffer sans t'alourdir.

Les femmes apprécient nos vêtements durables confectionnés dans des matières douces, lisses et extensibles. Ainsi, rien ne t'empêchera de donner le meilleur. Comme la collection est déclinée dans une large gamme de couleurs et de styles, tu n'auras aucun mal à trouver des vêtements adaptés à ta personnalité. En plus, le Nike Swoosh emblématique orne la poitrine ou les revers des modèles pour donner une touche premium à ta garde-robe sportive.

On accorde une grande importance à la composition de nos articles, pour que tu aies plaisir à les porter. Refusant tout compromis, on s'intéresse à la culture, à la récolte et à la transformation des matériaux utilisés dans la fabrication de nos vêtements durables pour femme. Le polyester recyclé limite les déchets et réduit les émissions de carbone d'environ 30 % par rapport au polyester standard. Sans oublier le coton biologique qui consomme moins d'eau et de produits chimiques que le coton cultivé suivant des méthodes conventionnelles. Résultat ? Tu bénéficies de la même qualité supérieure et de la même performance, tout en ayant moins d'impact sur l'environnement.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour participer, choisis des vêtements durables pour femme portant l'étiquette « Matières durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.