Polos blancs pour femme : reste dans la course
Adopte un look classique avec l'un de nos polos blancs pour femme. Notre gamme propose plusieurs coupes différentes : choisis un haut court pour donner un coup de frais à ce vêtement intemporel. Ou mise sur un modèle sans manches pour une sensation de légèreté. Nous avons aussi des polos de golf à manches courtes traditionnels, fabriqués avec des tissus lisses qui sèchent rapidement. Tous nos hauts sont confortables pour que tu puisses te concentrer uniquement sur ton swing.
Où que ton sport te mène, nos polos blancs pour femme te donnent un look soigné et frais. Choisis des modèles en coton légèrement extensible pour plus de douceur et de liberté de mouvement. Ou sélectionne nos articles en piqué d'épaisseur moyenne ultra respirants. Ils ont une texture gaufrée unique pour composer un style plus ajusté. En plus, nos tissus super doux et ultra-extensibles sont conçus pour être aussi performants que toi.
Par beau temps, tu peux rester à l'aise et élégante avec nos polos blancs à manches longues pour femme. Découvre nos modèles confectionnés dans des matières légères dotées d'une finition anti-UV qui te protège des rayons nocifs du soleil. Évite aussi la transpiration grâce à la technologie Nike Dri-FIT : ce tissu réputé évacue l'humidité de ta peau pour accélérer l'évaporation et te permettre de rester au sec et à l'aise tout au long de ton entraînement. Quand tu veux tout donner, les hauts avec ourlet côtelé te laissent une liberté de mouvement totale pour t'étirer confortablement.
Prête à aller plus loin ? Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis un polo blanc pour femme portant la mention « Matières durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.