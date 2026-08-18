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Tenues de Danse

Nike Pro
Nike Pro Haut court à manches longues Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Haut court à manches longues Dri-FIT pour femme
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Nike Pro Indy Plunge
Nike Pro Indy Plunge Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
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Jordan Sport
Jordan Sport Brassière de sport rembourrée à maintien normal et logo Jumpman pour femme
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Legging long taille haute pour femme
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cycliste taille haute 8 cm pour femme
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Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Cycliste taille haute 20 cm pour femme
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Cycliste taille haute 20 cm pour femme
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Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit T-shirt pour femme
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Jordan Sport
Jordan Sport Short 13 cm pour femme
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Nike Primary
Nike Primary Haut à manches courtes Dri-FIT pour homme
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Nike Pro
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Matériaux recyclés
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Nike Pro
Nike Pro Sweat à capuche en Fleece Therma-FIT pour femme
Matériaux recyclés
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Nike Sportswear Essential
Nike Sportswear Essential T-shirt pour femme
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Nike Hyverse
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Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Sweat à capuche et zip Dri-FIT pour ado (fille)
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Combinaison de danse tissée pour ado (fille)
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Nike Indy
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Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Legging pour ado (fille)
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Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Pantalon de jogging Dri-FIT pour ado (fille)
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Nike Pro
Nike Pro Short pour fille
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Short pour fille
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Nike Pro pour protéger des fuites
Nike Pro pour protéger des fuites Short Dri-FIT pour fille
Matériaux recyclés
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Short Dri-FIT pour fille
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Nike Pro
Nike Pro Short Dri-FIT pour fille (taille élargie)
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Short Dri-FIT pour fille (taille élargie)
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Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Legging pour Fille plus âgée (taille élargie)
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Legging pour Fille plus âgée (taille élargie)
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Veste tissée pour ado
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Veste tissée pour ado
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalon tissé pour Fille plus âgée
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Pantalon tissé pour Fille plus âgée
59,99 €

Vêtements de danse : soyez confiant quand la musique vous emporte

Remarquable par ses tissus haute performance et détails innovants, la collection d'habits de danse Nike comprend des ensembles et d'élégants vêtements à coordonner. Découvrez un mélange de tenues de street dance, de pièces contemporaines et de vêtements de danse hip-hop qui vous permettront de donner le meilleur de vous-même dans le studio.


Restez au frais jusqu'à la dernière note


Nos tenues de danse contemporaine sont conçues pour vous garder au frais tout au long de votre chorégraphie, en répétition ou en spectacle. Si vous vous préparez pour du pop and lock, découvrez nos tenues de danse hip-hop et street dance, idéales pour tester vos enchaînements. Les pulls oversize dessinent une silhouette décontractée, tandis que les pantalons de jogging au look relax procurent un confort absolu. Quand le tempo s'accélère, choisissez des articles intégrant notre technologie innovante Dri-FIT. Elle évacue la transpiration de façon à ce qu'elle puisse s'évaporer rapidement. Ainsi, vous restez au frais plus longtemps. D'autre part, nos tissus légers et respirants sont conçus dans une optique de confort.


Des tenues de danse sans limites


Lors des répétitions, la souplesse est essentielle. C'est pourquoi nos vêtements de danse sont conçus pour vous aider à bouger librement. Sélectionnez des modèles oversize pour vous déplacer sans contraintes. Les sweats à capuche, pulls et sweats aux coupes décontractées créent une silhouette détendue, tandis que les pantalons de survêtement oversize optimisent la liberté de mouvement au niveau des jambes. Si vous cherchez des vêtements de danse aussi performants que vous, découvrez nos leggings et collants moulants, encore plus extensibles. Ces pièces épousent vos mouvements, de façon à ce que rien ne s'interpose entre la musique et vous. Repérez les ceintures ultra larges qui évitent que le legging ne pince ou s'enroule quand vous vous étirez et tournez.


Protégez vos muscles


Sur le chemin du studio ou avant d'entrer en scène, nos tenues d'entraînement de danse vous gardent bien au chaud grâce à des tissus haut de gamme. Les sweats et sweats à capuche en tissu Fleece brossé sont doux à l'extérieur et douillets à l'intérieur, de façon à vous procurer une couche de chaleur supplémentaire. Vous cherchez des bas décontractés que vous pouvez porter au studio et pour vous y rendre ? Nos pantalons de jogging de danse en tissu éponge sont tout doux, tandis que les modèles à ceinture élastique offrent un ajustement confortable. Vous pouvez également assortir des vêtements cosy afin de créer des tenues de danse élégantes. Ajoutez-y la touche finale idéale grâce à des baskets qui affichent notre Swoosh.


Du maintien dans tous vos mouvements


L'assurance est la clé d'une chorégraphie parfaite, c'est pourquoi nos vêtements de danse sont conçus pour vous procurer un maintien ultime. Des soutiens-gorge de sport en matière ultra douce galbante assurent votre confort, tandis que la technologie Dri-FIT vous aide à rester au frais et au sec pendant votre entraînement. Des brassières de sport plus longues offrent une protection supplémentaire, ce qui vous permet de bouger en toute confiance. D'autre part, les modèles à bretelles réglables procurent un ajustement parfait, de façon à ce que vous n'ayez plus qu'à vous concentrer sur le rythme. La collection de leggings, shorts et collants taille haute de Nike intègre des tissus de compression et une conception squat-proof : c'est le choix rêvé pour encore plus de maintien.