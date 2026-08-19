  1. Danse
    2. /
  2. Vêtements
    3. /
  3. Pantalons et leggings

Joggings et Pantalons de Danse

(12)
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cycliste taille haute 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Cycliste taille haute 8 cm pour femme
42,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Cycliste taille haute 20 cm pour femme
Meilleure vente
Nike Sportswear Classic
Cycliste taille haute 20 cm pour femme
29,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Short 13 cm pour femme
Jordan Sport
Short 13 cm pour femme
39,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Legging long taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Legging long taille haute pour femme
64,99 €
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Pantalon de jogging Dri-FIT pour ado (fille)
Nike Pro Fleece
Pantalon de jogging Dri-FIT pour ado (fille)
44,99 €
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Legging pour ado (fille)
Meilleure vente
Nike Pro Dri-FIT
Legging pour ado (fille)
37,99 €
Nike Pro
Nike Pro Short pour fille
Meilleure vente
Nike Pro
Short pour fille
27,99 €
Nike Pro pour protéger des fuites
Nike Pro pour protéger des fuites Short Dri-FIT pour fille
Matériaux recyclés
Nike Pro pour protéger des fuites
Short Dri-FIT pour fille
34,99 €
Nike Pro
Nike Pro Short Dri-FIT pour fille (taille élargie)
Matériaux recyclés
Nike Pro
Short Dri-FIT pour fille (taille élargie)
27,99 €
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Legging pour Fille plus âgée (taille élargie)
Matériaux recyclés
Nike Pro Dri-FIT
Legging pour Fille plus âgée (taille élargie)
37,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalon tissé pour Fille plus âgée
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Pantalon tissé pour Fille plus âgée
59,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalon en tissu Fleece pour ado (fille)
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Pantalon en tissu Fleece pour ado (fille)
59,99 €

Pantalons de danse : la perfection et le confort

Enfilez un pantalon de danse Nike pour maîtriser votre chorégraphie. Notre collection est faite pour vous aider à mener votre routine à bien, que vous travailliez en studio ou que vous répétiez sur scène. Pour une performance sans faute, il est essentiel de pouvoir bouger librement. C'est pour cela que chaque modèle est pensé pour offrir un confort ultime : une coupe décontractée et des jambes amples laissent l'espace nécessaire pour pivoter, virevolter et sauter. Et pour encore plus de confort, découvrez des pantalons dotés de ceintures élastiques et de cordons intérieurs. Et ce n'est pas tout, nos pantalons de jogging de danse oversize sont faciles à enfiler par-dessus un legging, des collants ou un short afin de rester bien au chaud.


Danse urbaine par temps froid ? Optez pour des pantalons de hip-hop en fleece semi-brossé d'épaisseur intermédiaire : lisses à l'extérieur et moelleux à l'intérieur, ils sont parfaits pour être à l'aise quand vous allez au studio. Avec leurs silhouettes amples, ils apportent un côté streetwear à votre look. Associez votre pantalon de danse hip-hop Nike à un sweat à capuche, ou choisissez un modèle à chevilles élastiques pour montrer fièrement la Swoosh qui orne vos baskets.


L'échauffement et la récupération sont deux des éléments les plus importants de la routine d'un danseur. Notre collection de pantalons de danse comporte des tissus innovants faits pour vous aider à rester à l'aise dans tous les cas. Les pantalons de danse en polyester léger sont un gage de respirabilité, tandis que la technologie Dri-FIT évacue la transpiration et vous aide à rester au frais. Vous allez au studio ? Mettez un pantalon de survêtement de danse Nike doté de poches où ranger vos affaires quand vous vous déplacez, ou découvrez les modèles cargo aux multiples poches sur les jambes, parfaits pour composer une silhouette streetwear.