T-shirts de danse : pour une totale liberté
Nos hauts de danse vous accompagnent de la première à la dernière note. Ils sont conçus dans des tissus légers et respirants, gages d'un confort absolu lorsque vous bougez en rythme. Notre technologie intelligente Nike Dri-FIT évacue la transpiration loin de votre peau, afin qu'elle s'évapore plus rapidement pour que vous puissiez rester au frais. En plus, les matières ultra-extensibles permettent de tourner, s'étirer et se pencher à volonté. Les modèles riches en coton offrent un effet douillet tandis que les hauts en matières légères savent se faire oublier.
Besoin de plus de respirabilité ? Optez pour un crop top de danse ou un t-shirt de danse à manches courtes. Vous trouverez également des pièces à fentes latérales sur l'ourlet ou à découpes pour une meilleure circulation de l'air. Par ailleurs, les hauts de danse à manches longues Nike sont parfaits pour protéger vos muscles par temps froid. Chez Nike, nous sommes conscients que les détails ont leur importance. C'est pour cela que nous proposons des tops dotés d'ouvertures pour les pouces au niveau des poignets qui restent en place et vous permettent de vous concentrer sur vos mouvements. Nous utilisons aussi des coutures intelligentes douces pour éviter les frottements et les irritations, afin que vous puissiez vous donner à fond.
Chaque danseur possède son style propre. Vous trouverez l'équipement qui vous convient sur Nike : des coupes boxy décontractées idéales pour le street dance aux modèles ajustés, gages d'élégance et de prestance, parfaits pour le ballet ou les claquettes. Comme nous proposons des tailles et des coupes pour tous les âges, même les plus jeunes peuvent monter sur scène. Cherchez les pièces ornées de l'emblématique Swoosh Nike, une preuve de qualité indiscutable. Nos hauts de danse se déclinent dans une large palette de coloris, nuances et imprimés : vous êtes sûr d'en trouver un à coordonner avec vos tenues de sport.