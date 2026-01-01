XS S M L XL XXS XS S S Tall M M Tall L L Tall XL XL Tall XXL XXL Tall 3XL 3XL Tall 4XL XS (FR 34-36) XS Tall S (FR 38-40) S Tall M (FR 42-44) L (FR 46-48) XL (FR 50-52) XL Tall XXL (FR 54-56) XXL Tall