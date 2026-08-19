Shorts Chelsea FC: rendez hommage à votre club
Affirmez votre soutien aux Blues avec les shorts Chelsea de Nike. Dotés de coupes décontractées et fabriqués dans des tissus respirants aux couleurs du club, ils affichent fièrement le lion emblématique de l'équipe.
Que vous encouragiez les joueurs depuis les tribunes de Stamford Bridge ou que vous défendiez votre équipe favorite sur le terrain, les shorts Nike de Chelsea sont pensés pour vous garder au frais. Pour les jours de match, choisissez la technologie Nike Aero-FIT, un tissu innovant qui évacue la transpiration et vous permet de rester au sec et à l'aise en toute saison. Et si vous avez besoin d'un peu plus de respirabilité pour les séances d'entraînement de haute intensité, optez pour une protection avancée dans les zones de forte chaleur. Le match peut enfin commencer.
Lorsque vous entrez sur le terrain, le confort est essentiel. C'est pourquoi notre short de foot Chelsea est conçu pour vous procurer un confort optimal : des bandes élastiques à la taille et des cordons de serrage internes offrent un ajustement parfait, tandis que les empiècements latéraux en mesh maximisent la circulation de l'air. Les coupes décontractées permettent de bouger facilement quand vous courez sur le terrain, pour que rien ne se mette entre vous et le ballon. Le short est doté de poches latérales zippées pour garder vos affaires en sécurité. Vous pouvez ainsi conserver vos objets indispensables avec vous, que vous soyez au stade ou à l'entraînement.
Au stade, les détails authentiques vous aident à montrer votre soutien. Le lion emblématique du club est tissé sur la jambe, sur fond de bleu électrique de Chelsea. Et ce n'est pas tout : dans le cadre de l'initiative Move to Zero de Nike, nous fabriquons certains de nos shorts avec des fibres de polyester recyclées. Cherchez la mention « Matières durables » pour trouver des modèles respectueux de l'environnement.
Coordonnez votre look et représentez les Blues de la tête aux pieds avec le maillot assorti du Chelsea FC. Vous trouverez des modèles en tissus à séchage rapide pour vous garder au frais et concentré pendant le match. Pour la touche finale, choisissez les chaussettes montantes de Chelsea et enfilez vos crampons Nike préférés.