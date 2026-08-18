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Leggings bleus et bleu marine

Nike Universa
Nike Universa Legging 7/8 taille haute en mesh pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Legging 7/8 taille haute en mesh pour femme
119,99 €
Nike Universa
Nike Universa Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
104,99 €
Nike Universa
Nike Universa Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
109,99 €
Nike Pro
Nike Pro Legging long taille mi-haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Legging long taille mi-haute pour femme
47,99 €
Nike Swift
Nike Swift Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
89,99 €
Nike One
Nike One Legging 7/8 taille haute pour femme
Matériaux recyclés
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Legging 7/8 taille haute pour femme
49,99 €
Nike Pro
Nike Pro Cycliste taille mi-haute 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Cycliste taille mi-haute 8 cm pour femme
32,99 €
Nike One
Nike One Cycliste taille haute 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
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Cycliste taille haute 13 cm pour femme
29,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Legging taille haute 7/8 pour femme
Matériaux recyclés
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Legging taille haute 7/8 pour femme
39,99 €
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Short de running ajusté Dri-FIT ADV pour femme
Meilleure vente
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Short de running ajusté Dri-FIT ADV pour femme
74,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Cycliste taille haute 20 cm pour femme
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Cycliste taille haute 20 cm pour femme
29,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Legging long taille haute pour femme
Matériaux recyclés
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Legging long taille haute pour femme
64,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Shorty taille mi-haute 5 cm avec cordon de serrage pour femme
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Shorty taille mi-haute 5 cm avec cordon de serrage pour femme
74,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
47,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cycliste taille haute 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
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Cycliste taille haute 8 cm pour femme
42,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Legging taille haute 66 cm pour femme
Meilleure vente
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Legging taille haute 66 cm pour femme
129,99 €
Nike One
Nike One Legging taille haute Dri-FIT pour ado (fille)
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Legging taille haute Dri-FIT pour ado (fille)
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Nike Stride
Nike Stride Legging de running demi-longueur Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Cycliste taille haute 13 cm pour femme
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Cycliste taille haute 13 cm pour femme
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Nike Swift
Nike Swift Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
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Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
64,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Short taille mi-haute 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
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Short taille mi-haute 13 cm pour femme
32,99 €
Nike One
Nike One Legging évasé taille haute pour femme
Matériaux recyclés
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Legging évasé taille haute pour femme
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Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
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Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
42,99 €
NikeCourt
NikeCourt Short de tennis Dri-FIT avec poches pour femme
Matériaux recyclés
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Short de tennis Dri-FIT avec poches pour femme
44,99 €

Leggings bleu marine : libère ton potentiel

Des séances de running matinales aux entraînements intenses à la salle, tu as besoin d'un équipement conçu pour être aussi performant que toi. Nous fabriquons nos leggings bleus dans des matières ultra-extensibles qui suivent tes mouvements et conservent leur forme à chaque squat, fente ou étirement. Les fibres résistantes t'offrent la couverture nécessaire pour rester en confiance lors des mouvements les plus difficiles.


Des leggings bleus dans toutes les coupes et tailles


Dans notre gamme de leggings bleus, tu trouveras le modèle idéal pour répondre aux exigences de ta discipline. Si tu cherches des vêtements légers et minimalistes pour temps chaud, les shorts et cyclistes bleu marine sont faits pour toi. Tu veux plus de couverture ? Choisis un legging bleu foncé longueur 3/4 ou 7/8. Tu peux aussi profiter d'une meilleure isolation avec nos leggings bleus longs Nike. Notre choix de tailles mi-hautes et hautes répondra à tes préférences. Tu trouveras également des modèles sculptants avec une sensation de compression pour offrir plus de maintien à tes muscles.


Repousse tes limites avec les leggings bleu marine


Adepte de running, de danse ou de triathlon, tu vas transpirer pendant l'entraînement, quelle que soit ta passion. Les articles dotés de notre technologie Nike Dri-Fit sont conçus avec des fibres qui évacuent la transpiration de ta peau vers la surface du tissu pour accélérer le séchage. Leurs propriétés respirantes favorisent une meilleure circulation de l'air autour de ton corps. Cela te permet de rester à l'aise plus longtemps pour repousser tes limites encore plus loin.


Des détails soignés pour des performances exceptionnelles


Quand tu te donnes à fond, les petits détails font toute la différence. C'est pourquoi nous accordons une attention particulière à chaque aspect de nos leggings bleu marine. Opte pour des modèles à coutures plates et sans coutures qui réduisent le risque d'irritation lors de mouvements répétés. Pour plus de confort, choisis les tissus InfinaSoft qui sont ultradoux sur la peau. De plus, les ceintures sont conçues pour rester bien en place, quelle que soit l'intensité de tes mouvements. Tu trouveras aussi des poches zippées discrètement intégrées aux coutures qui te permettent de garder tes objets de valeur à portée de main pendant ton entraînement.


Le coloris bleu idéal


Chez Nike, on a toujours pensé que les vêtements de sport doivent t'aider à donner le meilleur de toi-même tout en étant tendance. Nos modèles sont disponibles dans une large gamme de nuances de bleu pour s'adapter à ton style et à ta personnalité. Les leggings bleu foncé et bleu marine sont pratiques et polyvalents. Pour un look discret ou contemporain, essaie un legging bleu clair. Côté branding, opte pour la sobriété et la discrétion avec notre Swoosh emblématique sur la cuisse, ou choisis une ceinture griffée et de gros logos imprimés pour un maximum d'impact.


Move to Zero


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis des leggings bleus et bleu marine Nike portant la mention « Matières durables ». Elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.