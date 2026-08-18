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Shorts blancs

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ADN Nike Short de basket 20 cm Dri-FIT pour homme
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NikeCourt Victory Short de tennis Dri-FIT 23 cm pour homme
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NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Short de tennis Dri-FIT 15 cm pour homme
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Jordan Sport
Jordan Sport Short Diamond Dri-FIT 23 cm pour homme
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FFF 2026 Stadium Domicile
FFF 2026 Stadium Domicile Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
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Chicago Bulls Association Edition
Chicago Bulls Association Edition Short Nike NBA Swingman pour Homme
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Nike
Nike Short de basket classique Dri-FIT 25 cm pour homme
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Short de basket classique Dri-FIT 25 cm pour homme
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Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur Short de foot Nike Dri-FIT Replica pour homme
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Nike Strike Elite
Nike Strike Elite Short de foot en maille Dri-FIT ADV pour homme
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NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Short de tennis Dri-FIT pour homme
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NikeCourt
NikeCourt Short de tennis Dri-FIT avec poches pour femme
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Nike Miler
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Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
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Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur
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NikeCourt Ace Advantage
NikeCourt Ace Advantage Short de tennis Dri-FIT pour femme
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Como Stadium Domicile
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Short taille haute imprimé 8 cm pour femme
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Inter Milan 2026/27 Stadium Extérieur
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Boston Celtics
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NikeSKIMS Studio Stretch Short 5 cm pour femme
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Angleterre 2026 Stadium Domicile
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Angleterre 2026 Stadium Domicile Short de foot Nike Dri-FIT Replica pour homme
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Pologne 2026 Stadium Domicile
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Dallas Mavericks
Dallas Mavericks Short Nike NBA Swingman pour Homme
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NikeSKIMS Matte
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Croatie 2026 Stadium Domicile
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Jordan Flight
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Golden State Warriors 2024/25 Association Edition
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Turquie 2026 Stadium Domicile
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Inter Milan 2026/27 Stadium Extérieur
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Angleterre 2026 Stadium Domicile
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Boston Celtics Short Nike NBA Swingman pour Homme
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NikeSKIMS Studio Stretch Short 5 cm pour femme
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Angleterre 2026 Stadium Domicile
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Angleterre 2026 Stadium Domicile
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Dallas Mavericks Short Nike NBA Swingman pour Homme
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Nike Sportswear Short indéchirable léger ample à taille haute pour femme
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Angleterre 2026 Stadium Domicile
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Shorts blancs : un confort chic au quotidien

Adopte un look classique épuré dans un short blanc Nike. Pour essayer de marquer des points sur le court de tennis ou pour accélérer sur ton dernier tour de piste, il te faut un short confortable qui ne te gêne pas. Les tailles élastiques avec cordon de serrage te permettent d'obtenir exactement l'ajustement que tu veux. Les cyclistes extensibles à coupe ajustée t'assurent un maintien sécurisé et une couverture confortable, tandis que les shorts amples plus longs créent un style décontracté. Quel que soit le modèle choisi, tu pourras garder tes affaires essentielles à portée de main dans les poches.


Pour un sprint ou un marathon, nos shorts de running blancs favorisent la concentration. Les fentes sur les côtés optimisent l'amplitude de mouvement, tandis que le sous-short intégré assure maintien et protection. Enfin, les coutures lisses garantissent ton confort. Les coupes de nos shorts blancs s'adaptent à tous les sports. Découvre nos shorts de basket inspirés des tenues de tes équipes de la NBA préférées. Ils sont fabriqués en mesh à double maille anti-transpiration léger et résistant.


Pour perfectionner ton jeu dans des tenues de tennis blanches performantes, sélectionne nos shorts de tennis dotés de la technologie Nike Dri-FIT qui évacue la transpiration afin qu'elle s'évapore plus rapidement et que tu restes au sec et à l'aise. Nos shorts de golf doux extensibles présentent des détails bien pensés et des poches multiples. Nos shorts de foot blancs pour enfant et pour adulte sont fabriqués à partir de tissus respirants et en maille légère.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis des shorts blancs portant l'étiquette « Matières Durables ». Cela signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.