  1. Nike Black Friday
    2. /
  2. Yoga

Yoga Nike Black Friday 2025

Genre 
(0)
Rechercher par prix 
(0)
Promotions et offres 
(0)
Product Discounts 
(0)
Couleur 
(0)
Sport 
(1)
Yoga
Marque 
(0)
Style 
(0)
Technologie 
(0)
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT T-shirt de fitness pour homme
Nike Dri-FIT
T-shirt de fitness pour homme
25 % de réduction
Nike Zenvy
Nike Zenvy Haut à manches longues et zip Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Zenvy
Haut à manches longues et zip Dri-FIT pour femme
50 % de réduction
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Brassière de sport rembourrée à maintien léger pour femme
Matériaux recyclés
Nike Zenvy Strappy
Brassière de sport rembourrée à maintien léger pour femme
50 % de réduction
Nike Zenvy
Nike Zenvy Haut à manches longues Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Zenvy
Haut à manches longues Dri-FIT pour femme
50 % de réduction
Nike Zenvy
Nike Zenvy Combinaison 7/8 Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Zenvy
Combinaison 7/8 Dri-FIT pour femme
50 % de réduction
Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging évasé taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike Zenvy
Legging évasé taille haute pour femme
35 % de réduction
Nike Zenvy Rib
Nike Zenvy Rib Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Zenvy Rib
Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
50 % de réduction
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cardigan oversize Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Zenvy
Cardigan oversize Dri-FIT pour femme
50 % de réduction
Nike Zenvy
Nike Zenvy Brassière de sport imprimée et rembourrée à maintien léger pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Zenvy
Brassière de sport imprimée et rembourrée à maintien léger pour Femme
50 % de réduction
Nike Form
Nike Form Pantalon à ourlet ouvert Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Form
Pantalon à ourlet ouvert Dri-FIT pour homme
40 % de réduction
Nike Primary
Nike Primary Sweat à capuche et zip Therma-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Primary
Sweat à capuche et zip Therma-FIT pour homme
40 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Sweat à capuche de training deuxième couche Dri-FIT pour homme
Nike Pro
Sweat à capuche de training deuxième couche Dri-FIT pour homme
20 % de réduction
Nike Unlimited
Nike Unlimited Pantalon avec ouvertures à zip Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Unlimited
Pantalon avec ouvertures à zip Dri-FIT pour homme
40 % de réduction
Nike Primary
Nike Primary Haut Therma-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Primary
Haut Therma-FIT pour homme
40 % de réduction
Nike Pro Indy Plunge
Nike Pro Indy Plunge Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Indy Plunge
Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
50 % de réduction
Nike One
Nike One Legging 7/8 taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Legging 7/8 taille haute pour femme
30 % de réduction
Nike One Classic
Nike One Classic Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One Classic
Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
24 % de réduction
Nike Flex
Nike Flex Élastiques à cheveux (lot de 6)
Nike Flex
Élastiques à cheveux (lot de 6)
14 % de réduction
Maintien léger Nike Indy
Maintien léger Nike Indy Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
Matériaux recyclés
Maintien léger Nike Indy
Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
50 % de réduction
Nike One Fitted
Nike One Fitted Débardeur court Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One Fitted
Débardeur court Dri-FIT pour femme
50 % de réduction
Nike One Relaxed
Nike One Relaxed Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One Relaxed
Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
50 % de réduction
Nike Totality
Nike Totality Short non doublé Dri-FIT 23 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Totality
Short non doublé Dri-FIT 23 cm pour homme
34 % de réduction
Nike One Fitted
Nike One Fitted Débardeur court Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One Fitted
Débardeur court Dri-FIT pour femme
50 % de réduction
Maintien léger Nike Indy
Maintien léger Nike Indy Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
Matériaux recyclés
Maintien léger Nike Indy
Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
50 % de réduction

Offres yoga Nike Black Friday : la fluidité avant tout

Que tu débutes dans les salutations au soleil ou que tu sois pro du vinyasa, nos offres yoga Nike Black Friday sont idéales pour aller plus loin. Notre équipement de yoga multifonction te protège même dans les postures difficiles, ce qui te permet de te pencher, de t'étirer et de tester tes limites.


Pour un cours de haute intensité ou une séance de hot yoga, choisis des équipements de yoga Nike Black Friday qui intègrent la technologie Dri-FIT. Ce tissu évacue la transpiration et la disperse à la surface du vêtement afin qu'elle s'évapore rapidement. Ainsi, tu restes au sec et à l'aise. La matière Nike Infinalon, incroyablement douce et ultra-flexible, est la clé d'un mouvement sans limites. Conçu pour un confort absolu, ce textile résistant t'accompagne d'une posture à l'autre. Rien ne te distrait alors de tes objectifs. Nos leggings de yoga en tissu InfinaSoft, parfaits pour les squats, t'offrent la protection nécessaire pour bouger en toute confiance.


Question yoga, le confort est essentiel. C'est pourquoi nous proposons des vêtements dans différents ajustements et coupes qui conviendront à tout le monde. Opte pour des leggings taille haute épurés et des hauts slim qui procurent une sensation aérodynamique. Si tu préfères une coupe plus loose, sélectionne des t-shirts amples, des modèles courts et légers et des pantalons de jogging. Les promos Nike Black Friday sur le yoga offrent de nombreux motifs et couleurs, des nuances originales qui se démarquent aux tons neutres.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis des articles de yoga des offres Nike Black Friday portant l'étiquette « Matières Durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.