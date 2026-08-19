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Vêtements Nike Black Friday 2026

Nike Pro 365
Nike Pro 365 Short 20 cm pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Pro 365
Short 20 cm pour Femme
29 % de réduction
Nike Academy
Nike Academy Short de foot Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Academy
Short de foot Dri-FIT pour homme
30 % de réduction
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Short 13 cm pour femme (grande taille)
Matériaux recyclés
Nike Pro 365
Short 13 cm pour femme (grande taille)
30 % de réduction
Nike Basics
Nike Basics Socquettes pour enfant (3 paires)
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30 % de réduction
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. T-shirt pour homme
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T-shirt pour homme
30 % de réduction
Paris Saint-Germain Strike 4e tenue
Paris Saint-Germain Strike 4e tenue Haut de foot à manches courtes Jordan Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Paris Saint-Germain Strike 4e tenue
Haut de foot à manches courtes Jordan Dri-FIT pour homme
30 % de réduction
Maintien léger Nike Indy
Maintien léger Nike Indy Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
Matériaux recyclés
Maintien léger Nike Indy
Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
29 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Legging court taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Legging court taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
30 % de réduction
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Débardeur de training Dri-FIT pour homme
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Débardeur de training Dri-FIT pour homme
30 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Legging taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Legging taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
30 % de réduction
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Débardeur de running Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift Breathe
Débardeur de running Dri-FIT pour femme
29 % de réduction
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Haut de running à manches courtes Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift Breathe
Haut de running à manches courtes Dri-FIT pour femme
29 % de réduction
Paris Saint-Germain Strike 4e tenue
Paris Saint-Germain Strike 4e tenue Haut d'entraînement de foot Jordan Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Paris Saint-Germain Strike 4e tenue
Haut d'entraînement de foot Jordan Dri-FIT pour homme
30 % de réduction
Nike Unlimited
Nike Unlimited Pantalon cargo Dri-FIT pour homme
Meilleure vente
Nike Unlimited
Pantalon cargo Dri-FIT pour homme
30 % de réduction
Nike Swim
Nike Swim Short de volley avec sous-short intégré 13 cm pour homme
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30 % de réduction
Nike Swim Victory
Nike Swim Victory Legging droit pour femme
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Legging droit pour femme
30 % de réduction
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Pantalon de jogging pour ado
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Pantalon de jogging pour ado
30 % de réduction
Nike
Nike Chaussette invisible pour enfant (3 paires)
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Nike
Chaussette invisible pour enfant (3 paires)
25 % de réduction
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt pour ado
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T-shirt pour ado
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Nike One
Nike One Short doublé à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
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Short doublé à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
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Nike
Nike T-shirt de running Dri-FIT pour homme
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Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Pantalon en Fleece Dri-FIT pour homme
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Pantalon en Fleece Dri-FIT pour homme
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Paris Saint-Germain Strike
Paris Saint-Germain Strike Haut de foot à manches courtes Nike Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Paris Saint-Germain Strike
Haut de foot à manches courtes Nike Dri-FIT pour homme
30 % de réduction
Jordan
Jordan Combinaison à capuche Jumpman pour bébé (0-9 mois)
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Jordan
Combinaison à capuche Jumpman pour bébé (0-9 mois)
30 % de réduction
Nike Victory
Nike Victory Robe polo de golf Dri-FIT pour femme
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Robe polo de golf Dri-FIT pour femme
30 % de réduction
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn T-shirt Festival tie-dye pour homme
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30 % de réduction
Nike
Nike Boxer uni Dri-FIT pour ado (lot de 3)
Nike
Boxer uni Dri-FIT pour ado (lot de 3)
28 % de réduction
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalon ample style charpentier taille basse pour femme
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30 % de réduction
Jordan
Jordan Maillot de sport pour ado
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Jordan
Maillot de sport pour ado
30 % de réduction
NikeGrip Vapor Strike
NikeGrip Vapor Strike Chaussettes de football mi-mollet
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Chaussettes de football mi-mollet
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Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt
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T-shirt
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Nike Miler
Nike Miler Short Dri-FIT pour ado
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Short Dri-FIT pour ado
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Survêtement à capuche Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
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Survêtement à capuche Dri-FIT pour ado
30 % de réduction
Nike Academy
Nike Academy Short de football Nike Dri-FIT pour homme
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Nike Academy
Short de football Nike Dri-FIT pour homme
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LeBron James Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
LeBron James Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23 Maillot Nike Dri-FIT NBA Swingman
Matériaux recyclés
LeBron James Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Maillot Nike Dri-FIT NBA Swingman
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Nike Pro
Nike Pro Cycliste taille mi-haute 8 cm pour femme
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Nike Pro
Cycliste taille mi-haute 8 cm pour femme
28 % de réduction
Nike Swift
Nike Swift Brassière de sport à maintien supérieur avec doublure légère pour femme
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Nike Swift
Brassière de sport à maintien supérieur avec doublure légère pour femme
30 % de réduction
Jordan
Jordan Doudoune Brooklyn pour ado
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Jordan
Doudoune Brooklyn pour ado
30 % de réduction
Jordan
Jordan Short tissé Jumpman pour ado
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Short tissé Jumpman pour ado
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Jordan Flight
Jordan Flight Boxer taille basse en coton pour homme (lot de 3)
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30 % de réduction
Jordan Brooklyn Essentials
Jordan Brooklyn Essentials T-shirt pour ado
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Jordan Brooklyn Essentials
T-shirt pour ado
30 % de réduction
Nike
Nike Pantalon cargo double pour ado
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Nike
Pantalon cargo double pour ado
30 % de réduction
Jordan Sport
Jordan Sport Short tissé Diamond Dri-FIT pour homme
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Jordan Sport
Short tissé Diamond Dri-FIT pour homme
30 % de réduction
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Sweat à capuche et zip pour ado
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30 % de réduction
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit T-shirt court pour femme
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30 % de réduction
Luka
Luka T-shirt pour homme
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30 % de réduction
Nike Everyday Plus
Nike Everyday Plus Chaussettes mi-mollet légères pour femme (2 paires)
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27 % de réduction
Nike Sportswear
Nike Sportswear Tunique oversize en jersey pour femme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Tunique oversize en jersey pour femme
30 % de réduction

Promos vêtements du Black Friday Nike 2026 : renouvelez vos tenues de sport

Actualisez votre équipement et vos tenues de sport grâce à nos offres du Black Friday Nike 2026 sur les collections de vêtements. Nos modèles sont fabriqués dans des tissus innovants qui vous permettront d'atteindre vos objectifs, à la salle de sport, comme sur le terrain ou sur le court. Parcourez nos offres du Black Friday Nike sur les vêtements pour homme, femme et enfant et découvrez des vêtements de sport aussi performants que vous.


Choisissez la technologie Nike pour relever vos plus grands défis

Lorsque votre entraînement s'intensifie, vous avez besoin de tissus qui vous gardent au frais, afin que vous puissiez rester concentré sur votre entraînement. Les vêtements de sport Black Friday Nike conçus avec la technologie Dri-FIT évacuent la transpiration de la peau afin qu'elle sèche rapidement. Vous resterez à l'aise et prêt à affronter tout ce que votre entraînement vous réserve. De plus, les vêtements de sport dotés du tissu Nike Breathe laissent l'air chaud s'échapper en assurant une ventilation dans les zones de forte chaleur : idéal pour rester frais plus longtemps.

Ne laissez pas le froid vous arrêter

Lorsque la température baisse, choisissez des vêtements de sport qui vous gardent au chaud. Les sweat-shirts en polaire brossée conservent la chaleur et sont idéals à superposer. Les sweats à capuche avec poches vous permettent de ranger vos affaires et sont parfaits pour protéger vos mains du froid. Choisissez des hauts à zip intégral ou demi-zip pour ajuster la couvrance et la ventilation.

Des vêtements du Black Friday Nike pour affronter les éléments

Les manteaux et vestes Nike vous préservent de l'humidité et du froid. Profitez des offres du Black Friday Nike sur les vestes en duvet synthétique pour rester protégé sans vous encombrer, et sans vous alourdir. Rapides à enfiler, les manteaux de sport doublés en polaire assurent douceur et confort lorsque les conditions météo se dégradent. Quelle que soit votre destination, vous resterez au sec grâce aux manteaux à capuche qui vous offrent une couvrance et une protection supplémentaires contre la pluie. Profitez également des offres sur des vêtements d'extérieur spécialement conçus pour les enfants. Peu importe le temps qu'ils passent dehors, nos manteaux et vestes les garderont bien au chaud.

Des vêtements de sport qui suivent vos mouvements

Restez couvert sans entraver vos mouvements grâce à nos pantalons, leggings et shorts. Nos modèles sont fabriqués dans un tissu léger et durable qui vous accompagnera dans toutes vos activités. Les pantalons de notre sélection du Black Friday Nike suivent vos mouvements, afin que vous puissiez vous pencher et donner des coups de pied avec aisance pendant les entraînements les plus intenses. Choisissez des leggings et des collants de compression pour bénéficier d'un soutien sans faille et d'une sensation enveloppante pendant vos exercices. Le tissu stretch vous permet de bouger naturellement, quel que soit l'objectif de votre entraînement.

Créez votre propre look avec les survêtements Nike

Lorsque vous allez à pied à l'entraînement ou que vous vous entraînez en plein air, vous avez besoin de vêtements dans lesquels vous êtes à l'aise ; pour cela, il est indispensable de trouver la coupe qui vous convient. Enfilez nos ensembles de survêtements pour adopter un look coordonné. Nos hauts et nos joggings amples et extensibles n'entraveront pas vos mouvements. Nos bons plans du Black Friday Nike incluent des vêtements dotés de ceintures élastiques avec cordons de serrage qui offrent un ajustement parfait, tandis que les chevilles côtelées empêchent l'air froid de pénétrer. Optez pour un survêtement assorti ou osez le mix and match pour créer un look personnalisé qui vous permettra d'affirmer votre style.