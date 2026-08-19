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Promos Nike Black Friday 2026 sur les Vêtements pour Femme

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Nike Pro 365
Nike Pro 365 Short 20 cm pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Pro 365
Short 20 cm pour Femme
29 % de réduction
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Short 13 cm pour femme (grande taille)
Matériaux recyclés
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Short 13 cm pour femme (grande taille)
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Nike Pro
Nike Pro Legging court taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
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Legging court taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
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Nike Pro
Nike Pro Legging taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
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Legging taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
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Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Débardeur de running Dri-FIT pour femme
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Débardeur de running Dri-FIT pour femme
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Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Haut de running à manches courtes Dri-FIT pour femme
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Haut de running à manches courtes Dri-FIT pour femme
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Nike Swim Victory
Nike Swim Victory Legging droit pour femme
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Legging droit pour femme
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Nike One
Nike One Short doublé à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
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Short doublé à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
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Nike One
Nike One Legging long taille haute pour femme
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Legging long taille haute pour femme
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Nike Victory
Nike Victory Robe polo de golf Dri-FIT pour femme
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Robe polo de golf Dri-FIT pour femme
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalon ample style charpentier taille basse pour femme
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Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt
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T-shirt
28 % de réduction
LeBron James Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
LeBron James Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23 Maillot Nike Dri-FIT NBA Swingman
Matériaux recyclés
LeBron James Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Maillot Nike Dri-FIT NBA Swingman
30 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Cycliste taille mi-haute 8 cm pour femme
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Nike Pro
Cycliste taille mi-haute 8 cm pour femme
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Jordan Sport
Jordan Sport Short tissé Diamond Dri-FIT pour homme
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Short tissé Diamond Dri-FIT pour homme
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Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit T-shirt court pour femme
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T-shirt court pour femme
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Tunique oversize en jersey pour femme
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Tunique oversize en jersey pour femme
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Nike Swim HydraStrong
Nike Swim HydraStrong Maillot de bain une pièce à bretelles croisées pour Femme
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Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Pantalon pour Femme
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Pantalon pour Femme
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Veste plissée pour femme
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Veste plissée pour femme
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalon plissé pour femme
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Pantalon plissé pour femme
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Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft Veste de running sans manches pour femme
Matériaux recyclés
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Veste de running sans manches pour femme
30 % de réduction
Nike One
Nike One Short 2-en-1 à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
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Nike One
Short 2-en-1 à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Short ample taille mi-haute 8 cm en tissu Fleece pour femme
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Short ample taille mi-haute 8 cm en tissu Fleece pour femme
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Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT 6 cm pour femme
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Nike Swift Breathe
Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT 6 cm pour femme
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Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt
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T-shirt
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Nike Pro 365
Nike Pro 365 Legging pour Femme (grande taille)
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Nike Pro 365
Legging pour Femme (grande taille)
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Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt
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ACG Smith Summit
ACG Smith Summit Pantalon à zip pour femme
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Pantalon à zip pour femme
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Nike One
Nike One Legging taille haute Dri-FIT pour femme
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Legging taille haute Dri-FIT pour femme
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Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Pantalon de survêtement pour Femme
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Pantalon de survêtement pour Femme
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Nike One
Nike One Cycliste taille haute 20 cm pour femme
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Cycliste taille haute 20 cm pour femme
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Nike United Academy
Nike United Academy Short de foot en maille Dri-FIT pour femme
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Short de foot en maille Dri-FIT pour femme
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Nike Therma-FIT One
Nike Therma-FIT One Sweat à capuche entièrement zippé pour Femme
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Sweat à capuche entièrement zippé pour Femme
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Nike (M) One
Nike (M) One Legging 7/8 taille haute avec poches pour femme (maternité)
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Nike (M) One
Legging 7/8 taille haute avec poches pour femme (maternité)
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Nike Pro
Nike Pro Legging long taille mi-haute pour femme
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Legging long taille mi-haute pour femme
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Legging long taille haute pour femme
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Legging long taille haute pour femme
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Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt
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Nike Swift
Nike Swift Haut de running deuxième couche à zip Dri-FIT pour femme
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Haut de running deuxième couche à zip Dri-FIT pour femme
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Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Legging long taille haute pour femme
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Legging long taille haute pour femme
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Nike Swift
Nike Swift Short de running ajusté taille haute 10 cm pour femme
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Short de running ajusté taille haute 10 cm pour femme
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Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt à manches courtes côtelé et ajusté pour femme
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Maillot oversize pour femme
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Maillot oversize pour femme
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Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
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Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
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Nike One
Nike One Short tissé avec sous-short intégré pour femme
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Short tissé avec sous-short intégré pour femme
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Nike Universa
Nike Universa Short 2-en-1 13 cm pour femme
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Short 2-en-1 13 cm pour femme
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Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Pantalon ample à taille haute et jambes larges Dri-FIT pour femme
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Pantalon ample à taille haute et jambes larges Dri-FIT pour femme
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Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Haut en molleton pour Femme
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Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT 6 cm pour femme
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Nike Sportswear
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Nike Pro 365
Nike Pro 365 Legging pour Femme (grande taille)
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Nike Sportswear
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ACG Smith Summit
ACG Smith Summit Pantalon à zip pour femme
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Nike One
Nike One Legging taille haute Dri-FIT pour femme
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Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Pantalon de survêtement pour Femme
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Pantalon de survêtement pour Femme
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Nike One
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Nike United Academy
Nike United Academy Short de foot en maille Dri-FIT pour femme
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Nike Therma-FIT One
Nike Therma-FIT One Sweat à capuche entièrement zippé pour Femme
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Nike (M) One Legging 7/8 taille haute avec poches pour femme (maternité)
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Nike (M) One
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Nike Pro
Nike Pro Legging long taille mi-haute pour femme
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Nike Pro Sculpt Legging long taille haute pour femme
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Nike Swift
Nike Swift Short de running ajusté taille haute 10 cm pour femme
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Nike Sportswear T-shirt à manches courtes côtelé et ajusté pour femme
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Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
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Nike One
Nike One Short tissé avec sous-short intégré pour femme
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Nike Universa
Nike Universa Short 2-en-1 13 cm pour femme
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Nike Universa
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Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Pantalon ample à taille haute et jambes larges Dri-FIT pour femme
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Nike 24.7 PerfectStretch
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Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Haut en molleton pour Femme
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Promos du Nike Black Friday 2026 sur les vêtements pour femme : dépassez vos objectifs

Procurez-vous vos vêtements préférés à prix réduit lors des promos Nike Black Friday sur les vêtements pour femme. Pour un long run ou un match sur le court de tennis, nous vous proposons des bons plans sur nos tenues haute performance. Découvrez toutes nos offres, notamment des brassières de sport qui vous maintiennent et des leggings qui suivent vos mouvements.


Au frais, plus longtemps


Quand l'entraînement s'intensifie, restez au frais grâce à des tissus qui offrent une aération ultime. Optez pour des pantalons et des hauts dotés d'empiècements en mesh qui optimisent la circulation de l'air. Pour les séances plus exigeantes, choisissez des modèles qui intègrent la technologie Dri-FIT de Nike. Elle évacue la transpiration afin qu'elle puisse s'évaporer rapidement. Quand la température baisse, continuez à bouger dans des vêtements en tissu Nike Therma-FIT. Il retient la chaleur corporelle pour que vos muscles restent au chaud et souples. Si vous vous entraînez en plein air, ne laissez pas la pluie vous interrompre. Nos vestes et coupe-vents de running imperméables en tissu Nike Storm-FIT bloquent l'eau et préservent la chaleur.


Faites le choix du confort


Trouver la coupe idéale, c'est facile lors de nos promos Nike Black Friday sur les vêtements pour femme. Repérez des pantalons de jogging resserrés aux chevilles pour un look élégant qui met vos baskets en valeur. Si vous préférez une coupe avec plus d'espace, sélectionnez pour des modèles dotés de pinces à l'avant qui créent du volume. Il vous faut une pièce résistante aux squats adaptée à la salle de sport ? Optez pour un legging équipé d'une ceinture ultra-large qui le tient en place, même pendant les entraînements les plus exigeants. Quand les superpositions s'imposent, nos vestes réversibles, nos vestes sans manches et nos crop tops à manches longues s'assortissent facilement.


Repoussez vos limites


Profitez des promos Nike Black Friday sur vos vêtements de yoga pour femme préférés. Nos articles extensibles fabriqués à partir de matériaux respirants et légers sont conçus pour bouger avec vous, afin que rien ne vous retienne sur le tapis. Découvrez des leggings, des cyclistes et des brassières de sport ultra doux qui offrent une sensation seconde peau. Une souplesse haute performance qui dure au fil des lavages est assurée grâce à la technologie InfinaSmooth de certains de nos vêtements.



Des détails qui font toute la différence


Chez Nike, nous savons qu'une performance exceptionnelle passe par les détails. C'est pourquoi nos leggings et shorts intègrent des poches pratiques, idéales pour ranger vos objets de valeur quand vous bougez. Nos promos Nike Black Friday sur les vêtements pour femme comprennent une collection de brassières de sport qui offrent un bon maintien. Choisissez des modèles rembourrés ou non en fonction de la couverture dont vous avez besoin. D'un soutien léger pour s'étirer sans forcer aux brassières pour activité à fort impact comme le running, différents niveaux de maintien répondent aux besoins de chaque athlète et chaque discipline. Vous pouvez aussi trouver des brassières de maternité qui s'adaptent aux changements de votre silhouette et vous maintiennent.