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Vêtements de sport Nike Black Friday 2026

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Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Short de training en maille Dri-FIT 13 cm pour homme
Nike N.A.C.
Short de training en maille Dri-FIT 13 cm pour homme
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Nike Pro 365
Nike Pro 365 Short 13 cm pour femme (grande taille)
Matériaux recyclés
Nike Pro 365
Short 13 cm pour femme (grande taille)
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Nike Pro 365
Nike Pro 365 Short 20 cm pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Pro 365
Short 20 cm pour Femme
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Nike Pro
Nike Pro Legging court taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
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Nike Pro
Legging court taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
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Nike N.A.C.
Nike N.A.C. T-shirt pour homme
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T-shirt pour homme
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Nike Pro
Nike Pro Legging taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Legging taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
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Maintien léger Nike Indy
Maintien léger Nike Indy Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
Matériaux recyclés
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Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
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Nike Unlimited
Nike Unlimited Pantalon cargo Dri-FIT pour homme
Meilleure vente
Nike Unlimited
Pantalon cargo Dri-FIT pour homme
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Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Débardeur de training Dri-FIT pour homme
Nike N.A.C.
Débardeur de training Dri-FIT pour homme
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Nike One
Nike One Legging long taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Legging long taille haute pour femme
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Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Pantalon en Fleece Dri-FIT pour homme
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Pantalon en Fleece Dri-FIT pour homme
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Nike One Fitted
Nike One Fitted Débardeur court Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
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Débardeur court Dri-FIT pour femme
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Nike Miler
Nike Miler Short Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
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Short Dri-FIT pour ado
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Nike Swift
Nike Swift Brassière de sport à maintien supérieur avec doublure légère pour femme
Matériaux recyclés
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Brassière de sport à maintien supérieur avec doublure légère pour femme
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Nike One
Nike One Cycliste taille haute 20 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Cycliste taille haute 20 cm pour femme
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
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Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Sweat à capuche de training sans manches en Fleece Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike N.A.C.
Sweat à capuche de training sans manches en Fleece Dri-FIT pour homme
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Nike (M) One
Nike (M) One Legging 7/8 taille haute avec poches pour femme (maternité)
Matériaux recyclés
Nike (M) One
Legging 7/8 taille haute avec poches pour femme (maternité)
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Nike One
Nike One Legging taille haute Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Legging taille haute Dri-FIT pour femme
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Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Legging long taille haute pour femme
Matériaux recyclés
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Legging long taille haute pour femme
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Nike Therma
Nike Therma Pantalon de fitness avec ourlet ouvert Therma-FIT pour homme
Matériaux recyclés
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Pantalon de fitness avec ourlet ouvert Therma-FIT pour homme
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Nike One
Nike One Débardeur de sport rembourré à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Débardeur de sport rembourré à maintien normal pour femme
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Nike
Nike Ensemble bonnet et gants de club pour enfant
Nike
Ensemble bonnet et gants de club pour enfant
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Nike Universa
Nike Universa Cycliste taille haute sans coutures avant 20 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Cycliste taille haute sans coutures avant 20 cm pour femme
30 % de réduction
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Legging pour Femme (grande taille)
Matériaux recyclés
Nike Pro 365
Legging pour Femme (grande taille)
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Nike Multi
Nike Multi Haut de training à manches courtes Dri-FIT pour ado (garçon)
Matériaux recyclés
Nike Multi
Haut de training à manches courtes Dri-FIT pour ado (garçon)
28 % de réduction
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Pantalon ample à taille haute et jambes larges Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
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Pantalon ample à taille haute et jambes larges Dri-FIT pour femme
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Nike Stride
Nike Stride Haut à manches courtes Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Nike Stride
Haut à manches courtes Dri-FIT pour ado
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Nike Stride
Nike Stride Veste de training déperlante anti-UV pour enfant
Matériaux recyclés
Nike Stride
Veste de training déperlante anti-UV pour enfant
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Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
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Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
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Nike Pro
Nike Pro Legging long taille mi-haute pour femme
Matériaux recyclés
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Legging long taille mi-haute pour femme
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Brassière de sport à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Brassière de sport à maintien normal pour femme
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Legging 7/8 taille haute pour femme
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Legging 7/8 taille haute pour femme
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Nike N.A.C
Nike N.A.C Short de training en Fleece Dri-FIT pour homme
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Nike N.A.C
Short de training en Fleece Dri-FIT pour homme
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Nike
Nike T-shirt Dri-FIT pour ado
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T-shirt Dri-FIT pour ado
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Nike Pro
Nike Pro Sweat à capuche de training deuxième couche Dri-FIT pour homme
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Sweat à capuche de training deuxième couche Dri-FIT pour homme
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Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Sweat à capuche de training en Fleece Dri-FIT pour homme
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Sweat à capuche de training en Fleece Dri-FIT pour homme
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Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Cycliste taille haute 13 cm pour femme
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Cycliste taille haute 13 cm pour femme
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Nike Academy
Nike Academy Haut d'entraînement de foot à manches longues et 1/4 de zip Dri-FIT pour ado
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Nike Academy
Haut d'entraînement de foot à manches longues et 1/4 de zip Dri-FIT pour ado
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Kylian Mbappé
Kylian Mbappé T-shirt Dri-FIT pour ado
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T-shirt Dri-FIT pour ado
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Nike Strike
Nike Strike Haut d'entraînement de foot Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
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Haut d'entraînement de foot Dri-FIT pour homme
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Nike Pro Octa
Nike Pro Octa Pantalon ADV Therma-FIT pour homme
Nike Pro Octa
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Nike Pro Warm
Nike Pro Warm Legging pour Homme
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Legging pour Homme
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Nike Gym Heritage
Nike Gym Heritage Pantalon de training en Fleece Nike Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
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Pantalon de training en Fleece Nike Dri-FIT pour homme
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Nike One
Nike One Short tissé avec sous-short intégré pour femme
Matériaux recyclés
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Short tissé avec sous-short intégré pour femme
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Nike Pro
Nike Pro Haut de fitness ajusté à manches longues Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
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Haut de fitness ajusté à manches longues Dri-FIT pour homme
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Nike Pro
Nike Pro Haut de training à manches courtes Dri-FIT pour ado (garçon)
Matériaux recyclés
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Haut de training à manches courtes Dri-FIT pour ado (garçon)
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Nike Universa
Nike Universa Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
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Nike Universa
Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
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Nike Pro 365
Nike Pro 365 Legging pour Femme (grande taille)
Matériaux recyclés
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Nike Multi
Nike Multi Haut de training à manches courtes Dri-FIT pour ado (garçon)
Matériaux recyclés
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Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Pantalon ample à taille haute et jambes larges Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
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Pantalon ample à taille haute et jambes larges Dri-FIT pour femme
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Nike Stride
Nike Stride Haut à manches courtes Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
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Nike Stride
Nike Stride Veste de training déperlante anti-UV pour enfant
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Nike Pro Seamless
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Nike Pro
Nike Pro Legging long taille mi-haute pour femme
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Brassière de sport à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Brassière de sport à maintien normal pour femme
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Legging 7/8 taille haute pour femme
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Nike N.A.C Short de training en Fleece Dri-FIT pour homme
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Nike
Nike T-shirt Dri-FIT pour ado
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Nike Pro
Nike Pro Sweat à capuche de training deuxième couche Dri-FIT pour homme
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Nike N.A.C. Sweat à capuche de training en Fleece Dri-FIT pour homme
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Nike Academy
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Nike Pro Octa
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Nike Pro Warm
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Nike Gym Heritage
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Nike One
Nike One Short tissé avec sous-short intégré pour femme
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Nike Pro
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Nike Pro
Nike Pro Haut de training à manches courtes Dri-FIT pour ado (garçon)
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Nike Universa
Nike Universa Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
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Nike Universa
Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
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Vêtements de sport Nike Black Friday 2026 : le pouvoir de la performance

Booste ta performance avec notre sélection de vêtements de sport Nike en promo à l'occasion du Nike Black Friday. Quand tu t'échauffes, quand tu repousses tes limites ou quand tu récupères, la tenue idéale te permettra de donner le meilleur de toi-même. Découvre des coupes pratiques qui favorisent la liberté de mouvement, et des tissus ultra-extensibles qui t'assurent plus de confort. Tu vas transpirer ? Nos vêtements de sport sèchent rapidement et évacuent l'humidité : tu bénéficies d'un maximum de fraîcheur pendant l'effort. Et quand il fait froid le matin, nos vestes légères, nos pantalons de jogging duveteux et nos vêtements première couche thermiques t'offrent chaleur et confort.

Optimise ta performance

La respirabilité est la clé d'un confort optimal tout au long de la journée. C'est pourquoi nos vêtements de sport Nike Black Friday intègrent des aérations qui favorisent la circulation de l'air. Les goussets au niveau des aisselles de nos débardeurs courts et amples te permettent de bouger librement. Tu cherches des vêtements de sport qui te procureront plus de maintien ? Les sous-vêtements et vêtements première couche de compression s'ajustent parfaitement à tes formes pour créer une sensation de maintien. Nos shorts 2-en-1 à sous-short intégré assurent une couvrance confortable. Nos brassières de sport proposent différents niveaux de maintien, de léger à supérieur. Nos modèles en matières extensibles reprennent vite leur forme, et tu bénéficies donc d'une sensation ajustée jusqu'au bout.

Priorité à la concentration

S'entraîner dur exige de transpirer. Découvre les tenues de sport Nike Black Friday dotées de la technologie Nike Dri-FIT. Elle évacue l'humidité afin qu'elle s'évapore plus rapidement : tu restes donc au sec et en tout confort. D'autre part, des détails bien pensés, notamment moins de coutures, réduisent les frottements et les irritations. Les ceintures larges extensibles de nos leggings, ainsi que les bandes inférieures de nos brassières et hauts courts sont conçues pour s'ajuster à la perfection, sans pincer et sans comprimer.

Du rangement pour tes affaires essentielles

En ville ou sur le terrain, il te faut un endroit où ranger ton téléphone, tes clés et tes écouteurs pendant l'entraînement. Nous avons ce qu'il te faut. Nos pantalons de jogging, shorts de running et leggings de sport intègrent de nombreuses poches. Au sein de notre collection de vêtements de fitness Nike Black Friday, découvre des leggings confortables à poches ouvertes et zippées sur les côtés, ainsi que de nombreuses pièces équipées de poches supplémentaires secrètes, cousues à l'arrière de la taille. Sélectionne un pantalon de jogging à chevilles côtelées qui te protègent des courants d'air, et de cordons de serrage internes qui assurent un ajustement parfait.

Un look emblématique

Tu veux t'entraîner à fond, et tu veux aussi soigner ton look. C'est pourquoi nos vêtements de sport Nike Black Friday comprennent différents modèles et couleurs. Choisis la simplicité d'une pièce noire et blanche classique, ou affirme-toi grâce à des monochromes audacieux, des imprimés ludiques et des couleurs vives éclatantes. Découvre les vêtements de sport équipés de la technologie Nike Stealth Evaporation : elle dissimule la transpiration afin de t'offrir un maximum de fraîcheur. Quel que soit ton choix, des tissus doux qui couvrent bien te permettront de t'entraîner en toute confiance.